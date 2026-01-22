【新生活応援】暮らしに合わせて“かたち”が変わる。ロースタイル×高密度ウレタン設計、HOMFINEの新発想ウレタンソファ、登場

バリュースタイル株式会社

家具・インテリアのEC事業を展開するバリュースタイル株式会社 （本社：愛知県日進市岩崎町、代表取締役社長：伊藤 健治、 自社ブランド「HOMFINE」を展開、以下「HOMFINE」）は、高密度ウレタンを採用したモジュール構造により、住まいや過ごし方に合わせてレイアウトを自在に変えられる新作ウレタンソファを発売いたしました。ロースタイルならではの心地よさと、選べる4カラー展開で、日常のくつろぎ空間に自然に寄り添います。

【発売ページ】

▼HOMFINE楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/homfine/hfjsf01/

◎商品開発の背景

近年、日本では住空間のコンパクト化が進む一方で、在宅時間の増加やライフスタイルの多様化により、「限られた空間をどう心地よく使うか」が住まいづくりの大きなテーマとなっています。

ソファに求められる役割も、ただ「座るための家具」から、くつろぎ・団らん・休憩など、日常のさまざまなシーンに寄り添う存在へと変化してきました。

HOMFINEでは、こうした変化に着目し、使う人や暮らし方に合わせて『カタチを変えられるくつろぎ』をコンセプトに、本製品の開発をスタートしました。



一人でゆったり過ごす時間、家族や友人と囲むひととき、床に近いリラックススタイルなど、日本の住まいに根付く生活シーンを丁寧に見つめ直しました。

柔軟なレイアウト性と、身体を預けても安心できる心地よさを両立することで、

ソファとしても、くつろぎの場としても、生活に自然に溶け込む一台を目指しています。

日々変わる暮らしのリズムに寄り添い、長く愛用できる存在でありたい--

そんな想いから生まれたのが、HOMFINEの本製品です。

◎レイアウト自由自在！「座る・くつろぐ・横になる」を一台で

２SET 組み合わせイメージ（ライトグレー ＋ グレージュ）組み合わせや配置が自由自在！生活の中心になる多機能ソファ

ゆったりとしたワイドスペースで、のびのびとくつろげるローソファ。

手軽に変更ができる自由なレイアウトなど、圧迫しないスッキリとしたデザインが魅力です。

ロングカウチ styleセプレート styleおもてなし styleソファベッド style(左)底面 (中)座面 (右)オットマン

本製品は、複数のパーツを自由に組み替えられるモジュール構成を採用。

ロングカウチ、セパレート、来客時のおもてなし、ソファベッドなど、

ひとつのアイテムで多様なレイアウトに対応します。

各パーツは独立して使用できるため、人数や用途、その日の過ごし方に合わせた柔軟な配置が可能。

空間の制約を受けにくく、リビングはもちろん、ワンルームや床座スタイルの住まいにも自然になじみます。

決まった形に縛られず、使い手が自由に“整える”。

HOMFINEのモジュールソファは、日常のシーンに応じて変化し続ける、実用性と自由度を兼ね備えた設計です。

◎高密度ウレタンによる“極上設計”

へたりにくい高密度ウレタン

適度な弾力のある高密度ウレタンを採用することで通常の同類品より更に高い耐久性を実現し、より長く快適にご使用いただけます。

体をしっかりと包み込むしっかり支える

座面は適度な厚さながら35Dの高密度ウレタンを採用することで、耐久性に優れています。点ではなく面で支えることで体圧を分散し、沈み込みすぎない絶妙なバランスで、立ち上がりやすさと包み込まれるような座り心地を両立しています。

硬さと柔らかさのバランスを取れた座り心地

体にフィットするクッション性と、底付き感のない弾力が、ちょうどいいバランスの座り心地です。

底つき感のない座面柔らか背クッション

(左)少し硬めの座面で底付き感がなく、体をしっかり受け止める安定感があります。

(右)背もたれのクッションはボリュームたっぷり。程よく沈み込む丁度良い柔らかさです。

◎肌触りの良いファブリック生地

高級感の溢れるファブリック生地オールシーズン快適に使える

夏はムレにくく、冬はひやっとしにくいファブリック。オールシーズン快適にお使いいただけます。

湿気や熱が逃し、蒸れにくくシェニール織により”サラサラ”快適な手触り傷に強いペットガード生地

摩擦や引っかきに強く、キズがつきにくい高耐久素材。爪の引っかかりがなく、毛玉も発生しにくい生地です。

◎外して洗えるカバーリング仕様

洗濯機で丸洗いでき、清潔さをキープできます。

全身のカバーは取り外して洗うことができるため、お子様やペットがいるご家庭でも安心です。

ファスナー式簡単着脱

座面や背面クッションはファスナー仕様になっており、簡単に取り外しができます。

◎搬入しやすい圧縮梱包設計

圧縮梱包を採用することで、従来のソファに比べてコンパクトなサイズでのお届けを実現しました。玄関やエレベーター、室内への搬入がしやすく、受け取りから設置までをスムーズに行えます。

圧縮梱包でお届け外装フィルムを外して開封自然に復元、元のかたちへ

開封後は、圧縮されていたウレタンが空気を含みながらゆっくりと復元。時間の経過とともに本来の厚みと弾力を取り戻し、見た目からは想像できないほどのボリューム感と快適な座り心地へと変化します。

「箱を開けた瞬間はコンパクト、設置後はしっかり快適」。圧縮梱包ならではの驚きと利便性を兼ね備えた、新しいソファ体験を提供します。

◎暮らしに合わせて選べる4カラー展開

ライトグレーグレージュダークグレーアイボリー

一人暮らしからファミリー世帯まで、さまざまな住空間に調和する4色のカラーバリエーションを用意しました。

空間に圧迫感を与えにくい色味で、インテリアのテイストや使い方に合わせて選べます。

暮らしの変化にも柔軟に寄り添い、長く使い続けられる一台です。

発売情報

【発売ページ】

▼HOMFINE楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/homfine/hfjsf01/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166008/table/2_1_87714dfe49e45affb4d1b820f192c3a7.jpg?v=202601221051 ]