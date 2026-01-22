【島忠】シリーズ累計販売約170万個突破！消臭力と吸水力を強化した新ペットシーツを発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社島忠（本社：さいたま市中央区 代表取締役社長：窪田 光与之 以下：島忠）は、ペットシーツのラインアップを刷新し、消臭力と吸水力を強化した新商品「中厚型W消臭ペットシーツ」ならびにリニューアル品「厚型シーツ レギュラーSP」を2025年12月中旬より全店にて販売を開始いたしました。

島忠プライベートブランド商品のペットシーツは「薄型」「厚型」「厚型プレミアム」の3シリーズを展開し、2022年の発売以来、シリーズ累計販売個数約170万個(※1)を突破。多くの飼い主様にご愛用いただいております。

※1)3シリーズすべてを含む2022年3月発売開始～2025年11月末時点の実績

今回の新商品とリニューアル品は、“より使いやすく、より頼れるペットシーツを届けたい”という想いから誕生しました。従来以上の吸水力と消臭効果を備え、長時間のお留守番や多めのおしっこにも対応できるよう工夫しています。さらに、足濡れの悩みにも配慮し、ペットとの毎日に快適さと安心感をもたらすことを目指しています。

また、初めての方でも試しやすい少量の「お試しパック」を各サイズでご用意。まずは一枚から、その違いをご体感いただけます。

■新商品「中厚型W消臭ペットシーツ」商品特徴

特徴１.クエン酸の働きで、ニオイ対策にひと工夫。

クエン酸を配合することで、気になるニオイをすばやく消臭する働きが期待できます。 さらに高分子ポリマーがおしっこをゼリー状に固めてニオイを閉じ込めるため、室内でも快適にお使いいただけます。

特徴２.吸水力約1.9倍！(※2)

おしっこ2～3回分をたっぷり吸収できる、中厚型ならではの安心設計。

複数回の使用を想定し、交換頻度を少なくすることで、コストパフォーマンスにも配慮しています。

※2)当社ペットシーツ薄型レギュラーサイズと中厚型レギュラーサイズとの比較

■リニューアル品「厚型シーツ レギュラーSP」商品特徴

特徴１.気になる足濡れに配慮したリニューアル設計！

従来品から大幅に構造を見直し、逆台形型のさらさらとしたメッシュ構造を採用しました。

従来比約1.9倍の(※3)のスピードで吸収し、おしっこの後戻りがしにくい設計となっています。気になるワンちゃんの足濡れを軽減し、快適にご利用いただけます。

※3)当社の従来ペットシーツ厚型とリニューアル品ペットシーツ厚型との比較

特徴２.おしっこの広がりを16％減少！

試作を重ね、社内モニターによる使用テストを通じて、実際の使いやすさや快適性を追求しました。使用テストでは「吸水性が高く、おしっこが広がらないためニオイが軽減された」といった声が寄せられています。

面ではなく点で吸収するメッシュ構造を採用しており、おしっこの広がりを従来品より16％(※4)抑え、床やシーツの汚れを減らし、トイレ周りを清潔に保ちやすくなっています。

※4)当社の従来ペットシーツ厚型とリニューアル品ペットシーツ厚型との比較

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

中厚型W消臭ペットシーツシリーズ

【レギュラー】

サイズ：約45×32cm

価格 ：107円（8枚入り）

1,180円（152枚入り）

【ワイド】

サイズ：約60×45cm

価格 ：107円（4枚入り）

1,180円（76枚入り）

【スーパーワイド】

サイズ：約90×60cm

価格 ：107円（2枚入り）

1,180円（38枚入り）

厚型シーツ レギュラーSPシリーズ

【レギュラー】

サイズ：約45×32cm

価格 ：107円（6枚入り）

1,180円（88枚入り）

【ワイド】

サイズ：約60×45cm

価格 ：107円（3枚入り）

1,180円（44枚入り）

【スーパーワイド】

サイズ：約90×60cm

価格 ：107円（1枚入り）

1,180円（22枚入り）

■島忠について

家具とホームセンター事業を主軸に、首都圏を中心に現在52店舗を展開。暮らしの豊かさを日本の人々に提供することを目標に、ニトリグループの一員として、住まいの包括的なサービスをより便利に提供することを通し、地域のお客様の豊かで快適な暮らしに貢献できるよう取り組んでまいります。