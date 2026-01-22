オーユージェイ株式会社と新規プロジェクト支援サービス「燠火」にて業務提携を開始

株式会社Lirem

株式会社Lirem（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：籔内 龍介）は、温浴施設「ジェームス山天然温泉 月の湯舟」を運営するオーユージェイ株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：井植 剛）と新規プロジェクト支援サービス「燠火」にて業務提携を開始しました。

▍新規プロジェクト支援サービス「燠火」とは

本事業は、ビジネスプランコンテスト出場経験者など、実践的なビジネススキルを有する学生を対象に、半年から一年の期間で企業の新規事業開発、新商品開発、新規販路拡大プロジェクトなど、社内で新たなプロジェクト立ち上げに取り組むプログラムです。

学生2～3名が1社に入り込み、顧客設定や市場調査を経て、最終的に商品やサービスを世の中にローンチするまでを学生主体で推進します。

（※期間によりMVP開発までとなるケースもございます）

弊社は、「社内リソースだけでは難しい」「新しい視点や若い感性がほしい」といった中小企業の声に応えるべく、学生のアサインから事業開発プロセスの設計、ローンチに至るまでを一気通貫で支援。

企業と学生が共創する形での実践型新規プロジェクト創出を、戦略・実行の両面から伴走いたします。

燠火を通してプロジェクトに参加する学生が増えることにより、地域企業の魅力を知り、より若者が地域企業に長期的に関わることで、その地域自体が活性化することを目指しています。

▍連携の背景

オーユージェイ株式会社が運営する「ジェームス山天然温泉 月の湯舟」は、兵庫県神戸市垂水区にある地域密着型の温浴施設です。垂水区にオープンしてすでに22年。地域の憩いの場として親しまれ、年間26万人を超える来客を誇ります。

昨今のサウナブームの追い風も受けつつ、同社は今、「交流・癒し・学び」をテーマに、次の時代にふさわしい“人がつながる温泉”を目指しています。

今後の社会変化や世代交代を見据える中で、より幅広い層へ【他のスーパー銭湯にはない唯一無二の体験価値】を届けるためには、長年の運営知見と学生の柔軟な発想を掛け合わせることが不可欠であると考え、今回の「燠火」導入が決定しました。

本プロジェクトでは、学生が主体となり、ヒアリング・市場調査・事業企画・実証を通じて、「銭湯の新しい可能性」を共に形にしていきます。

▍燠火に期待すること

「ジェームス山天然温泉 月の湯舟」は、神戸市垂水区で事業を開始して以来、22年の歳月を歩んでまいりました。これまで、「湯の道『お風呂』を通じて、地域のみなさまに幸せをお届けしたい」という想いを大切に、日々の運営に取り組んでまいりました。

近年では「温活」と「健康」をテーマに、乳白色の天然温泉や塩屋の天然海水風呂、さらにサウナを通じて、心も体も温まる“地域社会のコミュニティステーション”としての役割を果たすことを目指しています。お客さまの笑顔や、「ここに来ると落ち着く」という言葉に支えられながら、私たちは歩みを続けてきました。

そうした中で、株式会社Liremの籔内様とのご縁をきっかけに、新規事業プロジェクト「燠火」と共創することを決断いたしました。起業家志向を持つ学生のみなさんが持つ、しなやかな感性と、未来に向かって挑戦するエネルギーを、当社の新たな原動力として取り入れられることに、大きな期待と喜びを感じております。

本プロジェクトを通じて、「月の湯舟」がこれからも永きにわたり、地域のみなさま、そしてお風呂を愛する多くの方々にとって、なくてはならない存在であり続けるための、新しい一歩を踏み出せることを心より願っております。

オーユージェイ株式会社

代表取締役社長 井植 剛様

この度、株式会社Lirem様の学生発の新規プロジェクトサービス「燠火」と連携し、新たな事業創出に取り組めることを大変嬉しく思います。

創業23年目を迎える「ジェームス山天然温泉 月の湯舟」は、地域の皆さまに支えられて歩んできましたが、今後も持続的に愛され続ける施設であるためには、次の時代に向けた挑戦が不可欠です。

今回のプロジェクトでは、学生ならではの柔軟で自由な発想を活かし、温浴施設の枠を超えた“第二の売上の柱”となる新規事業を提案していただきたいと期待しています。共に未来をつくる一歩として、実りある連携を進めてまいります。

オーユージェイ株式会社

取締役支配人 土橋 玲紀様

▍代表取締役 籔内 龍介のコメント

オーユージェイ様との提携を心より嬉しく思います。

地域の方々に深く愛され、年間26万人という膨大な顧客接点を持つ「月の湯舟」様のアセットは、学生たちにとっても非常に挑戦しがいのある、かつ実りの多いフィールドになると確信しています。

私たちが提供する「燠火」は、単なるアイデア出しに留まらず、実際に現場に入り込み、実証実験を経て事業を形にする『実践』を重視しています。 伝統ある温泉文化に、学生たちの柔軟な創造力が化学反応を起こすことで、神戸の地に「銭湯の新しい可能性」を提示できると信じています。このプロジェクトを通じて、オーユージェイ様の未来を拓く挑戦を、学生と共に全力でご支援してまいります。

株式会社Lirem

代表取締役 籔内 龍介

▍オーユージェイ株式会社について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160334/table/7_1_9f8c99cfff959efab413500ff9af5c7a.jpg?v=202601221051 ]

▍株式会社Liremについて[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160334/table/7_2_59d220afd40ce872da8c1bf776643472.jpg?v=202601221051 ]

▍お問い合わせ

担当：株式会社Lirem 青山

TEL：080-7115-8926

E-mail：kana.aoyama@lirem.co.jp