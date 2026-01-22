【VITAS×高校バスケ】VITAS がサポートする福大大濠、東山がウインターカップで躍進！日本一の背景にある「世界基準のコンディショニング」とは

株式会社スリーピース

ウインターカップにてサポート校が全国の頂点へ

今大会、VITAS がサポートする２校が決勝の舞台に立ち、日本バスケ界にその強さを知らしめました。

- 福大大濠：同校初の２連覇を達成！攻守の柔軟性とバランスに優れたチームバスケを展開し、圧倒的な実力で全国の頂点に輝きました。

- 東山：驚異の攻撃力で準優勝！リーグ戦から続く高い得点能力を発揮し、最後まで大会を盛り上げました。福大大濠東山

両校の選手たちが極限の状態でも全力を出し切れた背景には、チームメイトと積み重ねた底知れない努力のほかに、日頃からの徹底したコンディショニングへの意識がありました。

世界基準の「心」と「体」の整え方

大会を目前に控えた 12 月４日、福大大濠の選手たちを対象に、VITAS オフィシャルパートナーのアクトレブログさんを講師に迎え実技セミナーを実施。

メンタルコントロール：緊張を「圧倒的な準備」で克服

シルク・ドゥ・ソレイユの元パフォーマーとして、ミスが許されない極限状態を経験してきたアクトレさんは、独自のメンタル術を伝授しました。

実技：重心の把握と空中感覚

- 不安の正体は準備不足： 「100 回やって 100 回成功するなら緊張はしない」とし、不安を消す唯一の方法は「圧倒的な準備」であることを強調。- 脳を騙す練習法： 練習を単なる作業にせず、「残り３秒、２点ビハインド」といった本番のプレッシャーを脳内で再現し、日常を非日常に変えるメソッドを共有。- 0.1秒のリセット術： ミスを引きずらず、瞬時に気持ちを切り替えるための「自分だけのリセット・ルーティン」の重要性を説明しました。

後半の実技では、バスケットボールに直結する身体操作が行われました。

選手それぞれ、自分の重心がどこにあるかを知るため立った状態で目を閉じ確認。重心が上がる感覚と、地に足がついているときの感覚の違いを体感しました。

そして、接触プレーや転倒を想定し回転感覚と空中感覚を養うため、体操由来の「正しいころび方（受け身の取り方）」を伝授。

指先やつま先まで神経を意識するための自重トレーニングも行いました。

ウインターカップを勝ち抜く「攻めの食事」

続いて、フードトレーナーのみとまりさんによる栄養学セミナーを開催。連戦が重なるウインターカップにおいて、スタミナを維持するための具体的な戦略が示されました。

「機能的かどうか」で選ぶプロの意識

コンビニを「栄養倉庫」に変える

- 食事はトレーニング： 「おいしいかどうか」で考える学生の意識から、「明日の自分を作るために機能的かどうか」で食べるものを選ぶプロの意識へ改革。- ホテルバイキングの「黄金比率」： プレートの 50% をエネルギー源（白米等）、25% を筋肉（肉・魚等）、25% をコンディション維持（野菜等）に割り当てる具体的な比率を解説。- 水分補給の鉄則：糖質過多を防ぎ、パフォーマンスの低下を防ぐ水分の摂り方を意識。スポーツドリンクよりも経口補水液を選ぶ。

遠征先で利用するコンビニも、選び方次第で最強の味方に。

- 場面、目的ごとに食べるものを選ぶ：試合前はエネルギー補給のために炭水化物、試合・練習後には筋肉修復を目指しタンパク質を摂るなど。- パフォーマンス泥棒を回避： 消化に時間がかかるホットスナックや、血糖値を急変動させる恐れのある菓子パンなどを例に挙げ、プロの置き換えテクニックを紹介しました。

アスリートの可能性を最大化するために

セミナーを通じて、福大大濠の選手たちは心・技・体を支える「栄養」と「準備」の重要性を再認識。VITAS は、日本のバスケットボール界を担う若き才能たちが最高の環境で夢に挑戦できるよう、今後も誠実なサポートを続けてまいります。

▷VITAS のサポート方針について

VITAS の高校部活動への支援は、選手の健全な成長と競技力の向上を第一に考え、栄養学の教育を通じたコンディショニングアドバイスを行っています。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/