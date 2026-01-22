こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ 上野駅東京」上野動物園ジャイアントパンダ“シャオシャオ”、“レイレイ”の送別を記念したスペシャルメニュー
「サンクス パンダスライダー」／「サンクス パンダシェイク」
販売期間 ： 2026年2月1日（日）〜28日（土）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の上野駅東京店では、上野動物園のジャイアントパンダ“シャオシャオ”と“レイレイ”の送別を記念したスペシャルメニュー（フード・ドリンク 全2種）を2月1 日（日）から28日（土）までの期間限定で販売します。
また、当メニューのいずれかをオーダーしたお客様に、非売品オリジナルステッカーをプレゼントします。（※おひとり様につき1枚まで、なくなり次第終了）
当メニューは、店舗があるアトレ上野が企画する「PANDA CARNIVAL」の一環として販売されるものです。「PANDA CARNIVAL」では、シャオシャオとレイレイの成長を振り返る写真展や特別なフレームで思い出を残せるプリントシール機が館内に登場するほか、期間限定のパンダグッズやパンダモチーフのグルメなどを用意、また、限定ノベルティのプレゼント企画が実施されます。ぜひ、ハードロックカフェ 上野駅東京で、「PANDA CARNIVAL」をお楽しみください。
ハードロックカフェ 上野駅東京
上野動物園 ジャイアントパンダ 送別記念スペシャルメニュー販売概要
◇ 販売期間：
2026年2月1日（日）〜28日（土）
◇ 販売商品：
「サンクス パンダスライダー」 2,390円（税込）
「サンクス パンダシェイク」 1,390円（税込）
※上記メニューご注文で非売品オリジナルステッカーをプレゼント
（おひとり様につき1枚、なくなり次第終了）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 上野駅東京
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 上野駅東京
上野動物園 ジャイアントパンダ 送別記念スペシャルメニュー
「サンクス パンダスライダー」 2,390円（税込）
スモークサーモンサンドイッチと、フライドオニオン、ピクルスをトップングしたミニチーズバーガーを白と黒のミニスライダーにしました。
フレンチフライ、ガーデンアップルサラダも付いた、多彩に楽しめる一皿。
「サンクス パンダシェイク」 1,390円（税込）
杏仁の香りがふわっと広がる特製シェイク。
まろやかな口どけをお楽しみください。
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
