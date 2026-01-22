¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½¼¼Âµ¡Ç½¤È¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤òÎ¾Î©¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¥³¡¼¥¹¤Ê¤ÉÊØÍøµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢e angle¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe angle¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖANGL-DAH100-A¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÁ´Å¹¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ê ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖANGL-DAH100-A¡×¤Ï¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÃ»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¡×¤ä¡¢40¡î¤ä60¡î¤Î²¹¿å¤ÇÀö¤¦¡Ö²¹¿åÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤ÈÍøÊØÀ¤ÇÆü¡¹¤ÎÀöÂõ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´¥Áçµ¡Ç½¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É¡¢½Ì¤ß¤ä¤¹¤¤°áÎà¤ÈÊ¬¤±¤ÆÀö¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¥³¡¼¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÂõ¡ÊÃ¦¿å¡Ë½ªÎ»¸å¤Ë¥Ö¥¶¡¼¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¡¢´¥Áç±¿Å¾¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê°áÎà¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÀöÂõÊª¤À¤±¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÇµÇ°ÆÃ²Á¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ³µÍ× ¡Û
¾¦ÉÊ¡§e angle¥·¥ê¡¼¥º ¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖANGL-DAH100-A¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¼è¤ê°·¤¤¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÁ´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
²Á³Ê¡§109,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤Ïe angleÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.edion.com/eangle ¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ ¡Û
• ´ü¡¡¡¡¡¡ ´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡öÍ½Ìó´ü´Ö´Þ¤à
• Æâ¡¡¡¡¡¡ ÍÆ¡§ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î99,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡Ú ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢ ¡Û
• ´ü¡¡¡¡¡¡ ´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë ¡öÍ½Ìó´ü´Ö´Þ¤à
• Æâ¡¡¡¡¡¡ ÍÆ¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤´¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥«¡¼¥É¡¦¥¢¥×¥êÅù¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÏ¢·È¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ·¸°÷¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2946/126640/126640_web_1.png
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ÆÃÄ¹ ¡Û
¡þ ËèÆü¤Î·×ÎÌ¤äÅêÆþ¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢ÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½
±ÕÂÎÀöºÞ¤ÏÌó570ml¡¢½ÀÆðºÞ¤ÏÌó360mlÆþ¤ë¼«Æ°ÅêÆþ¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡£
Ëè²óÀöºÞ¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ¤ì¤¹¤®Åù¤Î¥à¥À¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡þ ²¹¿åÀö¾ô¤Ç¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤â¤¹¤Ã¤¤ê
ºÇÂç60¡î¤Þ¤Ç¡¢5ÃÊ³¬¤Î¿å²¹ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
Îä¤¿¤¤¿å¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤Èé»é±ø¤ì¤ä²«¤Ð¤ß¤â¡¢²¹¿å¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨
¡þ ¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁ´10¥³¡¼¥¹¤òÅëºÜ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÁ´10¥³¡¼¥¹¤òÅëºÜ¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö´¥Áç¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢½Ì¤ß¤ä¤¹¤¤°áÎà¤ÈÊ¬¤±¤ÆÀö¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤±Àö¤¤¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢²È»ö¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¡õ¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¥Á¥óÀß·×
¸«¤ä¤¹¤¯Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»å¤¯¤º¤ä¥Û¥³¥ê¤Ï¡¢ÇÓ¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£
´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú »ÅÍÍ ¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2946/126640/126640_web_2.png
¢¨°áÎà¤Î¼è°·¤¤É½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¿å²¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
e angleÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/eangle
¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ
https://www.edion.co.jp/store
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖANGL-DAH100-A¡×¤Ï¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÃ»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¡×¤ä¡¢40¡î¤ä60¡î¤Î²¹¿å¤ÇÀö¤¦¡Ö²¹¿åÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤ÈÍøÊØÀ¤ÇÆü¡¹¤ÎÀöÂõ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÇµÇ°ÆÃ²Á¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ³µÍ× ¡Û
¾¦ÉÊ¡§e angle¥·¥ê¡¼¥º ¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖANGL-DAH100-A¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¼è¤ê°·¤¤¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÁ´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
²Á³Ê¡§109,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤Ïe angleÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.edion.com/eangle ¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ ¡Û
• ´ü¡¡¡¡¡¡ ´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡öÍ½Ìó´ü´Ö´Þ¤à
• Æâ¡¡¡¡¡¡ ÍÆ¡§ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î99,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡Ú ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢ ¡Û
• ´ü¡¡¡¡¡¡ ´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë ¡öÍ½Ìó´ü´Ö´Þ¤à
• Æâ¡¡¡¡¡¡ ÍÆ¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤´¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥«¡¼¥É¡¦¥¢¥×¥êÅù¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÏ¢·È¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ·¸°÷¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2946/126640/126640_web_1.png
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ÆÃÄ¹ ¡Û
¡þ ËèÆü¤Î·×ÎÌ¤äÅêÆþ¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢ÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½
±ÕÂÎÀöºÞ¤ÏÌó570ml¡¢½ÀÆðºÞ¤ÏÌó360mlÆþ¤ë¼«Æ°ÅêÆþ¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡£
Ëè²óÀöºÞ¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ¤ì¤¹¤®Åù¤Î¥à¥À¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡þ ²¹¿åÀö¾ô¤Ç¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤â¤¹¤Ã¤¤ê
ºÇÂç60¡î¤Þ¤Ç¡¢5ÃÊ³¬¤Î¿å²¹ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
Îä¤¿¤¤¿å¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤Èé»é±ø¤ì¤ä²«¤Ð¤ß¤â¡¢²¹¿å¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨
¡þ ¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁ´10¥³¡¼¥¹¤òÅëºÜ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÁ´10¥³¡¼¥¹¤òÅëºÜ¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö´¥ÁçÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö´¥Áç¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢½Ì¤ß¤ä¤¹¤¤°áÎà¤ÈÊ¬¤±¤ÆÀö¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤±Àö¤¤¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢²È»ö¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¡õ¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¥Á¥óÀß·×
¸«¤ä¤¹¤¯Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»å¤¯¤º¤ä¥Û¥³¥ê¤Ï¡¢ÇÓ¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£
´¥Áç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú »ÅÍÍ ¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2946/126640/126640_web_2.png
¢¨°áÎà¤Î¼è°·¤¤É½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¿å²¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
e angleÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.edion.com/eangle
¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ
https://www.edion.co.jp/store
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.edion.com/