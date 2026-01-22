こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
対話型レシート仕訳サービス「シワケル」とfreee会計のAPI連携を開始 AIが行った仕訳とレシートの画像データをfreee会計に自動連携し経費処理を効率化
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社ポリスフィア（本社：東京都新宿区、代表取締役：柳志明）が提供する、経費登録自動化サービス「シワケル」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■AIからの簡単な質問に答えるだけで経費登録が可能
シワケルは、レシートや領収書の読み取りから仕訳、会計ソフトへの経費登録までを自動化するAIエージェントです。
AIが自動でレシートの内容や業態・カレンダーを読み取るほか、必要に応じて追加の質問に回答することで高精度な仕訳を実現します。経費として妥当ではない場合には自動でアラートが表示されます。AIが自然な質問をしてくれるため、個人や中小企業などの経理体制が十分に整備されていない場合でも、誰でも安心して利用することが可能です。
■「シワケル」とfreee会計の連携方法
連携アプリ「シワケル」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「シワケル」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/48376
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
