2026 World Baseball Classic™の観戦チケットがあたる！お〜い、超プレミア「観戦チケットを当てよう！」キャンペーンをスタート
大谷選手がファンへ応援を呼びかける新CMも順次公開！大谷選手コメント「試合会場で『お〜いお茶』を振っていただければ気づくかもしれないです」
株式会社伊藤園（代表取締役社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、2026年3月に開催される「2026 World Baseball Classic」のグローバルパートナーとなり、日本代表戦全4試合を観戦できるプレミアムなペアチケットが1組2名に当たるキャンペーンを2026年1⽉22⽇（木）より、さらに1次ラウンド（東京）および最終ラウンド（マイアミ）観戦ペアチケットが120組240名に当たるキャンペーンを2⽉9⽇（月）より開始します。また同日より、大谷選手の過去大会の活躍シーンやファンへ期待を呼びかける新作CMも順次公開します。
「お〜いお茶」と共に、大谷翔平選手をはじめとした日本代表の勇姿を見届けよう！
キャンペーンの開催を記念し、大谷選手より意気込みとファンの皆様へのメッセージをいただきました。「お〜いお茶」を大谷翔平選手に向かって振ると振り返してくれるかもしれないという、ファンにとって嬉しいコメントにも、ぜひご注目ください。世界で最も注目されるスポーツイベントの一つである本大会を、オフィシャルグリーンティーである「お〜いお茶」を片手に応援し、大谷翔平選手をはじめとした日本代表の勇姿を見届けましょう！
キャンペーンは2つ！第1弾は、誰でも応募できる超プレミアチケットキャンペーン！東京プール開催の日本代表戦を全試合観戦チケット『お〜い、超プレミア「観戦チケットを当てよう！Ｘ投稿キャンペーン」』
本キャンペーンの皮切りとして、まずは東京プールで開催される日本代表戦を全試合観戦できるチャンスとして、どなたでもご応募いただけるX投稿キャンペーンを実施します。本キャンペーンに当選すると、「2026World Baseball Classic」における日本代表戦・全4試合を観戦できるプレミアムな観戦チケットを進呈します。世界最高峰の舞台で繰り広げられる日本代表の戦いを、4試合連続で会場にて体感できる特別な機会ですので、奮ってご応募ください。
キャンペーン概要
名称：
お〜い、超プレミア「観戦チケットを当てよう！Ｘ投稿キャンペーン」
開催期間 ：
2026年1月22日（木）10:30 〜 2月3日（火）23:59
応募方法 ：
伊藤園「お〜いお茶くん」公式Xアカウント（@oiochakun）をフォローし、対象のキャンペーン投稿ボタンを押して「#お〜い超プレミア観戦チケットを当てよう」で投稿
※応援している選手をコメントして応募すると当選確率がUP
景品：
World Baseball Classic1次ラウンド@東京ドーム 日本代表戦全4試合観戦ペアチケット 1組2名様
※本キャンペーンの賞品は「観戦チケットのみ」です。航空券・宿泊費・交通費等は含まれません。
第2弾は、東京とマイアミ開催の観戦チケットが120組240名に当たる大規模キャンペーン！ 「2026 World Baseball Classic™観戦チケットが当たる！」キャンペーン
第1弾キャンペーンで当たらなくてもダブルチャンス！「お〜いお茶」対象製品ご購入で、東京ドームで開催される1次ラウンド東京プールの観戦ペアチケットを合計100組200名様に、さらにローンデポ・パークで開催される最終ラウンドマイアミの観戦ペアチケットを合計20組40名様に当たる豪華キャンペーンを実施します。
キャンペーン概要
名称：
「2026 World Baseball Classic™観戦チケットが当たる！」キャンペーン
開催期間：
2026年2月9日（月） 〜 3月10日（火）※レシート投稿締め切りは3月6日（金）
応募方法：
対象製品の購入レシートを集め、応募に必要なポイントを貯めてキャンペーンサイトから必要事項を入力のうえ応募してください。
対象製品：
「お〜いお茶」全製品（ドリンク製品1点=1ポイント、リーフ製品1点=3ポイント）
賞品：
24 ポイント -World Baseball Classic1次ラウンド ＠東京ドーム 観戦ペアチケット 合計100組200名様（各試合10組20名）
48 ポイント -World Baseball Classic準々決勝、準決勝、決勝（3/14〜17）＠マイアミ 観戦ペアチケット 合計20組40名様（各試合5組10名）
URL：
https://www.itoen.jp/oiocha/reccp2026wbc/
※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。キャンペーンサイトでは、2月9日（月）10:00に詳細情報を公開予定です。
※本キャンペーンの賞品は「観戦チケットのみ」です。航空券・宿泊費・交通費等は含まれません。
※48ポイント（準々決勝、準決勝、決勝）につきましては、応募締切までに有効なパスポートを取得できる方のみ応募可能です。
大谷選手が大会ファンへ呼びかける新作CMを順次公開！
「2026 World Baseball Classic」を楽しみにしているすべての方々に向け、大谷翔平選手が「お〜いお茶」と、「いよいよですね」「応援、待ってます」といった掛け合いを通じて迫り来る開幕への期待感を描いており、展開するキャンペーンをそれぞれ訴求した2種類の新作CMを公開します。「お〜いお茶」役のナレーターには、昨年の1月公開CMと同様に、声優・アーティストとして幅広く活躍する水樹奈々さんを起用しており、異なる分野で“二刀流”として活躍する両者の掛け合いも、本CMの見どころのひとつです。
CM概要
タイトル：
「お〜い、観戦チケットを当てよう！Ｘ投稿キャンペーン」篇
公開：
2026年1月22日（木）※Web限定公開
視聴URL：
https://youtu.be/CpR565mVYNg
タイトル：
「観戦チケットが当たる！店頭キャンペーン」篇
公開：
2026年2月9日（月）
視聴URL：
https://youtu.be/cqT3k9DpQcc
CM構成（「お〜い、観戦チケットを当てよう！Ｘ投稿キャンペーン」篇）
・「お〜いお茶」が「World Baseball Classicが楽しみな皆さん！」と呼びかける大谷選手が登場！
・「物語を、こえていけ。」という前大会以上の大谷選手の意気込みと活躍を想起させるシーンで大会への期待を呼び起こします。
大谷選手が2026 World Baseball Classicに向け、ファンの皆さまへのメッセージと、大会に向けた意気込みを公開！
オフィシャルグローバルパートナーの決定とキャンペーンの開催を記念し、伊藤園「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷翔平選手よりコメントを頂きました。
Q.伊藤園が「2026 World Baseball Classic」のオフィシャルグローバルパートナーとなりました。昨年に続き観戦チケットキャンペーンを実施するのですが、伊藤園「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーとしていかがですか？
大谷選手：「球場から見えれば一番いいですし、『お〜いお茶』を持って手を振っていただければ気づくかもしれないので、そうなれば、丁寧にお応えしたいなと思っています！」
Q. 「2026 World Baseball Classic」の出場にあたり、二刀流での活躍を期待されているファンも多いかと思いますがいかがですか？
大谷選手：「まだシーズンが終わったばかりなので、気持ちの整理がついていない部分もあるのですが、出場したあの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえる嬉しさというか、幸せをもう一度噛みしめたいなと思ってはいるので、全力で頑張りたいと思っています。」
Q. 「2026 World Baseball Classic」の出場にあたり、大会連覇に向けて意気込みはいかがですか？
大谷選手：「連覇したいという気持ちはもちろんありますが、前回の終わったことはもう忘れて、もう一度、ゼロから全員で頑張りたいと思っています。」
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でア・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
ワールドベースボールクラシック（World Baseball Classic ）とは
World Baseball Classicとは、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の公認を受け、メジャーリーグベースボール（MLB）およびMLB選手会（MLBPA）と提携して開催される国際野球大会であり、世界各国のプロ選手による代表チームが参加します。
※商標、著作権、名称、画像およびその他の専有資料は、World Baseball Classic, Inc.の許可を得て使用されています。
