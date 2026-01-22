【法人携帯ファースト】インカムアプリ「Buddycom（バディコム）」の導入支援を強化。期間限定無料トライアル実施中！
期間限定トライアル実施中！インカムアプリBuddycom
田中電気株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：田中良一）が提供する法人携帯サービス「法人携帯ファースト」では、株式会社サイエンスアーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡 竜太朗）が開発したスマートフォン向けインカムアプリ「Buddycom（バディコム）」の導入支援を強化しています。
また、アプリがインストールされた端末でお試しいただける無料トライアルキャンペーンを2026年2月28日までの期間限定で実施中です。
■ Buddycom（バディコム）とは
株式会社サイエンスアーツが開発した、スマートフォンで使える次世代型インカムアプリです。
ボタンを押して話すだけの簡単操作で、従来のインカムやトランシーバーと同じように利用可能。
医療・介護の現場で重要視される、スタッフ間の即時連携を促し、業務効率化や事故防止、迅速な情報共有に貢献しています。
■主な特長
- 音声・映像・文字による多層コミュニケーション
- 企業間通信が可能 - 異なる法人間でも安全なチャンネル連携
- 距離制限なし - 全国どこでもグループ通信が可能
- 文字起こし・録音・映像共有 - 情報記録や報告も効率化
- クラウド管理・高セキュリティ設計 - 個人情報を扱う現場でも安心
詳細を見る :
https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/
■ BCP対策としての導入メリット
災害・緊急時にもインターネット環境さえあれば全国どこからでも通信可能。
停電や電話・ナースコールの不通といったリスクに備え、医療・介護現場でもBCP対策としての導入が拡大しています。
- 通信手段の確保
携帯電波やWi-Fi環境があればどこでも通信が可能。
災害時に代表電話や院内回線が使えなくなっても、スマートフォンひとつで音声や映像を用いた連絡が行えます。
- 指示・情報共有の迅速化
一斉通話やグループ通話機能により、管理者から複数の病棟・フロア・訪問チームへリアルタイムで指示を発信。
状況報告や被害確認も瞬時に共有でき、現場ごとの判断が求められる医療・介護現場で、初動の遅れを最小限に抑えます。
- 安否確認・位置情報共有
スタッフの現在地をマップ上で把握できるため、緊急時の安否確認が迅速に行えます。
また、最寄りのスタッフを即座に割り当てるなど、状況に応じた円滑な対応が可能です。
- 特別な設備不要
専用の無線機や基地局を設置する必要がなく、既存のスマートフォンにアプリを入れるだけで導入可能。初期費用・運用コストを大幅に削減できます。
■ 医療・介護現場での導入事例
介護施設A様（東京都）
入居者対応中に手を離せない状況でも、ハンズフリーで音声連絡が可能に。夜勤スタッフ間の連携が大幅に改善。
総合病院B様（関西エリア）
従来のPHS無線からBuddycomへ切り替え。音声品質の向上と、映像による現場確認が可能になり、緊急対応時間を短縮。
訪問介護事業C社様
外出先からもアプリ経由で本部と通信でき、通信距離に制限のないスムーズな報告体制を構築。
■ 無料トライアルキャンペーン実施中！
法人携帯ファーストでは、導入前に実際の使用感をお確かめいただけるよう、期間限定で無料トライアルキャンペーンを実施中です。
・届いたらすぐに使える！
アプリがインストールされた端末をそのままお渡し！届いた瞬間からすぐにご利用可能です。
・豊富な周辺機器！
有線遮音イヤホン
（穴あき耳栓つき）
イヤホンマイク+遮音イヤホン
Bluetooth
耳掛けイヤホンマイク
Bluetooth
有線タイプから無線（Bluetooth）タイプまで豊富な周辺機器をご用意しており、現場の環境に合わせた最適な運用をご体験いただけます。
■キャンペーン概要
キャンペーン期間：2026年2月28日まで
トライアル期間：2週間～最長1ヶ月
費用：無料
※1ヶ月のトライアルは要相談となります
※Buddycomアプリのみのトライアルは出来ません
この機会に、次世代型インカムアプリ「Buddycom」を無料でお試しください。
トライアルのお申し込みはこちら :
https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/#form
法人携帯ファーストが運営する「Buddycom」特設サイトに遷移します
■法人携帯のことなら「法人携帯ファースト」へ
法人携帯ファーストなら月額1,078円～、1台から契約可能！
法人携帯ファーストは、大手4社から一括で見積もり。
利用用途や環境に合わせて、最適な機種や料金プランをご提案しています。
専任スタッフが導入前のご相談から運用サポートまで丁寧に対応。初めての方でも安心して導入していただける体制を整えています。
■お問い合わせ
田中電気株式会社 移動体事業部 法人携帯ファースト（Buddycom事務局）
サイト：https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/
E-mail：sumaho-musen@tanaka-denki.co.jp
TEL：0120-675-054（事務局） 10:00～17:00（土日祝休み）
■会社概要
田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。
お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。
社名：田中電気株式会社
本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9
HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/