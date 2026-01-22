【法人携帯ファースト】インカムアプリ「Buddycom（バディコム）」の導入支援を強化。期間限定無料トライアル実施中！

田中電気株式会社期間限定トライアル実施中！インカムアプリBuddycom

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：田中良一）が提供する法人携帯サービス「法人携帯ファースト」では、株式会社サイエンスアーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡 竜太朗）が開発したスマートフォン向けインカムアプリ「Buddycom（バディコム）」の導入支援を強化しています。

また、アプリがインストールされた端末でお試しいただける無料トライアルキャンペーンを2026年2月28日までの期間限定で実施中です。

■ Buddycom（バディコム）とは

株式会社サイエンスアーツが開発した、スマートフォンで使える次世代型インカムアプリです。

ボタンを押して話すだけの簡単操作で、従来のインカムやトランシーバーと同じように利用可能。

医療・介護の現場で重要視される、スタッフ間の即時連携を促し、業務効率化や事故防止、迅速な情報共有に貢献しています。

■主な特長- 音声・映像・文字による多層コミュニケーション- 企業間通信が可能 - 異なる法人間でも安全なチャンネル連携- 距離制限なし - 全国どこでもグループ通信が可能- 文字起こし・録音・映像共有 - 情報記録や報告も効率化- クラウド管理・高セキュリティ設計 - 個人情報を扱う現場でも安心

詳細を見る :https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/

■ BCP対策としての導入メリット

災害・緊急時にもインターネット環境さえあれば全国どこからでも通信可能。



停電や電話・ナースコールの不通といったリスクに備え、医療・介護現場でもBCP対策としての導入が拡大しています。

- 通信手段の確保携帯電波やWi-Fi環境があればどこでも通信が可能。災害時に代表電話や院内回線が使えなくなっても、スマートフォンひとつで音声や映像を用いた連絡が行えます。- 指示・情報共有の迅速化一斉通話やグループ通話機能により、管理者から複数の病棟・フロア・訪問チームへリアルタイムで指示を発信。状況報告や被害確認も瞬時に共有でき、現場ごとの判断が求められる医療・介護現場で、初動の遅れを最小限に抑えます。- 安否確認・位置情報共有スタッフの現在地をマップ上で把握できるため、緊急時の安否確認が迅速に行えます。また、最寄りのスタッフを即座に割り当てるなど、状況に応じた円滑な対応が可能です。- 特別な設備不要専用の無線機や基地局を設置する必要がなく、既存のスマートフォンにアプリを入れるだけで導入可能。初期費用・運用コストを大幅に削減できます。

■ 医療・介護現場での導入事例

介護施設A様（東京都）

入居者対応中に手を離せない状況でも、ハンズフリーで音声連絡が可能に。夜勤スタッフ間の連携が大幅に改善。

総合病院B様（関西エリア）

従来のPHS無線からBuddycomへ切り替え。音声品質の向上と、映像による現場確認が可能になり、緊急対応時間を短縮。

訪問介護事業C社様

外出先からもアプリ経由で本部と通信でき、通信距離に制限のないスムーズな報告体制を構築。

■ 無料トライアルキャンペーン実施中！

法人携帯ファーストでは、導入前に実際の使用感をお確かめいただけるよう、期間限定で無料トライアルキャンペーンを実施中です。

・届いたらすぐに使える！

アプリがインストールされた端末をそのままお渡し！届いた瞬間からすぐにご利用可能です。

・豊富な周辺機器！有線遮音イヤホン

（穴あき耳栓つき）

イヤホンマイク+遮音イヤホン

Bluetooth

耳掛けイヤホンマイク

Bluetooth

有線タイプから無線（Bluetooth）タイプまで豊富な周辺機器をご用意しており、現場の環境に合わせた最適な運用をご体験いただけます。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年2月28日まで

トライアル期間：2週間～最長1ヶ月

費用：無料

※1ヶ月のトライアルは要相談となります

※Buddycomアプリのみのトライアルは出来ません

この機会に、次世代型インカムアプリ「Buddycom」を無料でお試しください。

トライアルのお申し込みはこちら :https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/#form法人携帯ファーストが運営する「Buddycom」特設サイトに遷移します

■法人携帯のことなら「法人携帯ファースト」へ

法人携帯ファーストなら月額1,078円～、1台から契約可能！

法人携帯ファーストは、大手4社から一括で見積もり。

利用用途や環境に合わせて、最適な機種や料金プランをご提案しています。

専任スタッフが導入前のご相談から運用サポートまで丁寧に対応。初めての方でも安心して導入していただける体制を整えています。

■お問い合わせ

田中電気株式会社 移動体事業部 法人携帯ファースト（Buddycom事務局）

サイト：https://houjin-keitai.tanaka-denki.co.jp/sumaho-musen/

E-mail：sumaho-musen@tanaka-denki.co.jp

TEL：0120-675-054（事務局） 10:00～17:00（土日祝休み）

■会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。

お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名：田中電気株式会社

本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/