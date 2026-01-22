ANGEL CLOVER×MFゴースト コラボレーション時計第3弾を発売！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、ANGEL CLOVERから、"新公道最速伝説"を描いた『MFゴースト』とのコラボレーションウォッチ第3弾『MF GHOST COLLABORATION 2026 EDITION』を2026年2月20日に発売します。

理論と繊細なドライビングで強豪たちを次々と打ち破る主人公の片桐夏向と、圧倒的なスピードとカリスマ性を併せ持つライバルのミハイル・ベッケンバウアーの両雄をモチーフにした全2モデルを展開します。

発売日：2026年2月20日 予約開始： 2026年1月22日

しげの秀一原作『MFゴースト』は、2017年より「ヤングマガジン」（講談社）で連載中の漫画作品。舞台は"公道最速伝説"を描いた『頭文字D』の近未来にあたる2020年代後半で、公道における激しいカーレースバトルを描いています。単行本の累計発行部数は440万部を突破。2026年1月4日からTVアニメ第3シーズンが放映されています。

このコラボレーションでは、"公道最速"を求めて魂をぶつけ合う両者のクルマを、力強くスポーティなデザインで人気の「TIME CRAFT SOLAR」で表現しました。

片桐夏向モデルは、トヨタ86GT（後期）をイメージソースにデザイン。軽量FRと自然吸気エンジンを武器に、操作性とバランスを極めた国産スポーツ車の息吹を、この40mm径ケースに落とし込みました。

全体をトヨタ86GT（後期）同様のレッド×ブラックで彩色。疾走する車体の存在感を明確にする配色で、力強さと精悍さを与えます。3つのサブダイヤルはトヨタ86GTの車載メーターをイメージしたもので、12時位置には印象的なカーナンバー「86」を配置。文字盤には、フロントグリルを彷彿とさせるパターンを施しました。

ケースバックには、同車種のホイールをイメージしたグラフィックを表現。MFGとANGEL CLOVERに加え、BRITZのロゴも刻印します。

磨き込まれた3連ブレスレットを採用。メタル素材特有の質感や力強さが漂い、彼らの走り同様の洗練を感じさせます。

MFG40TO 36,300円（税込）

MFG40TO

片桐夏向 トヨタ 86GTモデル

36,300円（税込）

ミハイル・ベッケンバウアーモデルは、ポルシェ・718ケイマンGTSがイメージソースです。ミッドシップ構造と高出力ターボを備え、世界基準のスピードを誇るこのマシンの魅力を投影しました。

文字盤全体を気品あふれるホワイトカラーで満たし、同車種の圧倒的なパフォーマンスや高級感を表現。ブラックのハイコントラストを描くサブダイヤルは、ポルシェ・718ケイマンGTSの車載メーターをイメージしたもの。インジケーターに抜群の視認性を誇るオレンジを用いた点に、ストイックなまでに走りを求める姿勢がうかがえます。12時位置のインデックスは、彼のゼッケンナンバー「12」も現しています。

ケースバックはホイールをイメージしたデザイン。MFGとANGEL CLOVERロゴが刻印されています。

こちらも同様に3連ブレスレットが採用され、スポーティで力強いイメージをもたらします。

MFG40PO 36,300円（税込）

MFG40PO

ミハイル・ベッケンバウアー ポルシェ・718 ケイマンGTSモデル

36,300円（税込）

サブダイヤルは60分計、1/5秒計、24時間表示を横目にレイアウト。ソーラームーブメントが搭載され、勝利を目指して走り続ける彼らと同じように、光を受けて動き続けます。

【購入特典】

購入特典として、それぞれのキャラクターが描かれたアクリルカラビナが付属します。

【販売概要】

■商品：MF GHOST COLLABORATION 2026 EDITION

片桐夏向 トヨタ 86GTモデル MFG40TO 36,300円（税込）

ミハイル・ベッケンバウアー ポルシェ・718 ケイマンGTSモデル MFG40PO 36,300円（税込）

■公式サイト：https://angelclover.jp/

■販売店：時計販売店、公式オンラインショップ

■スペック

Movement：日本製ソーラークォーツムーヴメント（VR42）

Case：ステンレススチール

Lens：ミネラルガラス

Water Resistant：10気圧防水

Case Size：40mm径

※サブダイヤルは車載メーターのデザインをイメージしている為、60秒計・30分計・24時間表示等の表記はございません。

※裏蓋に入る絵柄の向きは、仕様上、正位置にはならず個体差がございます。

【商品特徴】

MFG40TO 片桐夏向 トヨタ 86GTモデル

＜01ダイヤル＞

サブダイヤルはトヨタ86GTの車載メーターをイメージ。12時位置には印象的なカーナンバー「86」を配置した。

＜02ケースバック＞

トヨタ86GTのホイールをイメージしたケースバック。MFGとANGEL CLOVERに加え、BRITZのロゴも刻印。

＜03ストラップ＞

磨き込まれた3連ブレスレットを採用。メタル素材特有の質感や力強さが漂い、彼らの走り同様の洗練を感じさせる。

ミハイル・ベッケンバウアー ポルシェ・718 ケイマンGTSモデル

＜01ダイヤル＞

ポルシェ・718ケイマンGTSの車載メーターをイメージしたサブダイヤル。12時位置に、ゼッケンナンバー「12」を表現。

＜02ケースバック＞

ポルシェ・718ケイマンGTSのホイールをイメージしたケースバック。ダブルネームロゴも刻印。

＜03ストラップ＞

磨き込まれた3連ブレスレットを採用。メタル素材特有の質感や力強さが漂い、彼らの走り同様の洗練を感じさせます。

【ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）とは】



ANGEL CLOVERは、「遊び心」を提唱するファッションウォッチブランドです。

開発及び発売元は輸入時計を多数扱う株式会社ウエニ貿易。2009年の誕生以来、ワイルドで立体感のあるデザインを特徴とし、「ロエン」「ネスタブランド」「バンソン」「スラッシャー」「ナンバーナイン」等、数多くのファッションブランドとコラボレーションを重ね、成長してきました。2015年には、腕時計には珍しい「赤」をテーマとした「レッドコレクションズ」が大ヒット。お問い合わせと注文が殺到し、再入荷と品切れを繰り返し、注目を集めました。アンダー10万円代には見えない高級感のある精密な立体的な構造と、コストパフォーマンスの良さに定評があります。

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」、ドイツ発の「ツェッペリン」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」、そして「アディダスオリジナルス(時計)」等の日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています