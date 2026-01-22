JOHNBULL 監修「UNION HERCULES MADE（ユニオン ヘラクレス メイド）」の2026年春夏コレクションLOOKBOOK公開
2025年春夏にデビューした「ジョンブル（JOHNBULL）」が監修するブランド、「UNION HERCULES MADE（ユニオン ヘラクレス メイド）」。
ユニオン ヘラクレス メイドは、ヴィンテージワークウェアブランド「HERCULES (ヘラクレス) 」を、 岡山の高い加工技術と職人の手によるヴィンテージ風ダメージ加工を施しアップデートしたデニムブランド。
ヘラクレスは、1886創業のアメリカの大手百貨店である「Sears, Roebuck and Company(シアーズ・ローバック アンド カンパニー)」が1908年から1965年頃まで展開していたワークブランドで、
現在ヴィンテージのヘラクレスはコレクタブルアイテムてとして大きな支持を得ている。
- UNION HERCULES MADE 2026年春夏コレクションLOOKBOOK
JACKET lot.HE251S03/\ 29,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733332.html)
PANTS lot.HE251P04/\ 25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673632.html)
SHIRT lot.HE251S03/\ 29,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733332.html)
PANTS lot.HE251P03/\ 34,100 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673630.html)
JACKET lot.HE253L01/\ 36,300 tax in
PANTS lot.HE253P03/\ 29,700 tax in
JACKET lot.HE253L01/\ 36,300 tax in
PANTS lot.HE253P03/\ 29,700 tax in
JACKET lot.HE251L11/\ 55,000 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733345.html)
PNATS lot.HE251P04/\ 23,100 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/97495549.html)
JACKET lot.HE251L110/\55,000 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733350.html)
PANTS lot.HE251P03/\ 25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673632.html)
PANTS lot.HE251P01/\ 37,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673628.html)
PANTS lot.HE251P03/\ 25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673632.html)
PANTS lot.HE251P03/\ 34,100 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/88673630.html)
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
