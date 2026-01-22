DX推進の鍵は“柔軟なリソース確保”──チケット制サービスで人材課題に対応

ベンチュリーコンサルティング株式会社

情報処理推進機構（IPA）が公表した「DX動向」では、DXが進んでいる企業ほど、業務データを部門横断で活用して意思決定や業務改善に結び付けている傾向が示されています。一方で、DXに十分取り組めていない企業では、データがシステムや部門ごとに分断され、利活用が進んでいない実態も明らかになっています。

また、データ整備・管理に関して「人材確保が難しい」と回答した企業が約6割を占めるほか、「データ管理システムが整備されていない」「既存システムがデータ利活用に対応できない」といった課題も複数挙げられており、その要因が、運用体制やシステム構造に起因していることがうかがえます。

こうした背景には、データ整備や管理を担う人材の確保が難しいことや、必要な投資予算を確保できないといった構造的な課題が存在しています。加えて、ERPなどのレガシーシステムをオンプレミスで長期間運用してきた企業では、既存システムがデータ利活用を前提とした設計になっておらず、運用・保守対応に追われる中で、データ管理基盤の整備が後回しになっているケースも少なくありません。

世の中にはたくさんの企業があり、企業の分だけIT化された業務システムがあります。その業務システムには同じ数以上のデータベースサーバが存在します。データベースは企業の知的財産の塊です。

そのため、データベースには専門の管理者が必要ですが、人材確保が難しいことから、守られなければいけないデータベースの性能、セキュリティなどの担保がままならない企業も少なくありません。それは大きな企業課題であり、すぐにでも対処しなければならない問題です。

■このような課題をお持ちの企業へ

▼現在もオンプレミスでERPを利用している企業が抱えがちな課題

・DBA（データベース管理者）の確保が難しい

ERPのデータベース部分(Oracle等)の専門技術者が減少傾向にあり、社内で運用を担える人材が限られている。外部委託先でもERPに精通したDBAが少なく、トラブル時の即応が課題となっているケース。

・担当者や運用ルールが個人に依存している

長期運用のなかで、DB構成やメンテナンス手順が属人化。引き継ぎや可視化が進まず、変更や障害対応のたびに不確実性が生じているケース。

・データベースサーバの性能劣化やチューニング課題

アプリケーションは安定している一方で、DB側の負荷や処理時間が徐々に増加。例えば、Oracle Supportにおいて原因調査や改善策の実行に時間を要し、現場対応力が問われているケース。

・クラウド移行を見据えながら、現行環境の安定運用を維持したい

クラウドネイティブなERP製品をまだ導入していない企業では、オンプレミス環境を維持しつつ最適化を進めたい企業も多い。既存のリソースで移行準備と運用の改善を両立したいというケース。

こうした課題に対し、VENTURY PerfCare（パーフケア）は、「ERP × Oracle Database」に特化した専門チームとして、「属人化の解消・性能最適化・運用の標準化」を通じて、“専門のデータベース管理者がいなくても安心できる運用体制の実現”を支援します。

■JDE環境向けOracleDBチケット制運用管理サービス 2026年1月22日（木）提供開始

ベンチュリーコンサルティングは、JDE環境で稼働するOracle Databaseの運用管理全般を、チケット単位で管理・提供するチケット制運用管理サービスの提供を開始しました。日常的な問い合わせ対応や業務標準化、安定稼働に必要な定常作業、障害対応、各種設定変更などを対象に、依頼内容に応じて専門エンジニアが対応します。

運用・保守業務を外部支援として整理することで、限られた人材・予算の中でも運用負荷の平準化を図り、既存のレガシー環境を維持しながら、データ整備や利活用、DX検討に向けた時間的余力の創出を支援します。

■サービスの特徴

月額固定の常駐型契約とは異なり、利用量に応じたチケット制を採用することで、業務量の変動に柔軟に対応できる点が特長です。JDE環境に精通したOracle Databaseエンジニアが非常駐で障害対応や性能改善、運用最適化を支援し、安定したシステム運用を支えます。

▼チケット利用例

■ サービス内容

お客様先にDB技術者が常駐するのではなく、【必要になった時】に【必要な作業内容と作業量】をオンデマンドに対応致します。お問い合わせに対して専門のエンジニアが電話とメールで対応致します。直接データベースサーバへアクセスするような対応の場合は、当社内からのリモートアクセスにて対応（条件によりオンサイトでも対応）致します。

▼お問合せ内容・サポート内容例

■運用支援体制

チケットを利用してご依頼いただいた内容に対し、お客様の環境を把握した専任の運用支援チームが、お客様専任の担当コンサルタントとしてお客様の窓口となり、課題解決に向けて対応・支援します。お電話/メールでのサポート、そして必要に応じてオンサイト対応を致します。

■VENTURY PerfCareについて

サービスイメージ

依然として、国内のERP利用企業の6割以上がオンプレミスでの運用となっており、その環境を支える技術や人材の確保に課題を抱えています。このような企業課題を解決するため、当社はOracleパートナー企業として自社の専門性を生かし、VENTURY PerfCareブランドを立ち上げました。ERP利用企業への人的・技術的支援を通じて運用の安定化を実現します。

