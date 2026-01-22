【2026年最新】歯を白くするアプリおすすめ5選｜自然に仕上がる人気ツールを徹底比較
「歯をもっときれいに見せたい」という声に応える形で、Tenorshare PixPrettyは 2026年1月22日（木）に最新版へとアップデートされました。今回のアップデートでは、写真補正アルゴリズムが見直され、歯のトーン調整を含む細部の表現がより繊細に進化しています。
複雑な設定を行わなくても、ワンクリック操作で自然な白さと清潔感を引き出せるため、歯を白くするアプリを探している方でも、加工感のない仕上がりを手軽に実現できます。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/9a7im
写真を撮ったあとに仕上がりを確認すると、笑顔はいいのに歯の黄ばみだけが気になってしまう--そんな経験はありませんか。実は、口元の印象は写真全体の清潔感を大きく左右します。最近注目されているのが、写真内の歯を簡単にトーンアップできる歯を白くするアプリです。スマートフォンやパソコンで操作でき、数タップで自然な白さに補正できるため、SNS投稿やプロフィール写真の仕上げに活用する人が増えています。
本記事では、歯を白くするアプリの中でも人気の高いツールを紹介し、それぞれの特徴や選び方、やりすぎ感を防ぐためのポイントについて詳しく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage1】
歯を白くするおすすめアプリ5選
第1位：Tenorshare PixPretty
写真の印象を左右する要素の中でも、意外と見落とされがちなのが「歯の色」です。撮影時の光や影の影響で、本来より暗く見えてしまうケースも多く、せっかくの笑顔が十分に活かされないことがあります。Tenorshare PixPrettyは、こうした悩みを解決できるPC向けAI写真補正ソフトです。高度なAI解析により歯の領域を正確に検出し、周囲の色味を崩すことなく、自然で清潔感のある白さへと整えます。
スマホアプリのように細かな操作や制限を気にする必要はなく、大画面のPC環境で仕上がりを確認しながら、ワンクリックで高品質な補正 ができるのが大きな特長です。
Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/9a7im
Tenorshare PixPrettyが選ばれる理由：
・AI自動歯ホワイトニング：歯だけを的確に補正し、白浮きや加工感を抑制
・PCならではの高精度処理：解像度を保ったまま補正でき、画質劣化を防止
・操作はワンクリックのみ：複雑な設定不要で、初心者でもすぐ使える
・他のAI補正と同時利用可能：美肌補正や明るさ調整と組み合わせて完成度を向上
以下にこのソフトを使って歯を白くする手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップで歯を白く加工したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage2】
手順2：「歯の美化」から「歯のホワイトニング」まで、歯を白くする度合いを自由に調整できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage3】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
第2位：PhotoDirector
PhotoDirectorは、AI技術を活用した写真補正機能を備え、歯や肌など特定の部位を個別に調整できる画像編集アプリです。歯の色味を明るくする際も、彩度や明度を段階的にコントロールできるため、過度なホワイトニングになりにくく、自然な仕上がりを目指せます。
特長：
・歯の補正に加え、写真全体の明るさや色調もまとめて調整可能
・AI補正を使用しても違和感が出にくく、ナチュラルな印象を保ちやすい
複雑な設定を行わなくても、ワンクリック操作で自然な白さと清潔感を引き出せるため、歯を白くするアプリを探している方でも、加工感のない仕上がりを手軽に実現できます。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/9a7im
写真を撮ったあとに仕上がりを確認すると、笑顔はいいのに歯の黄ばみだけが気になってしまう--そんな経験はありませんか。実は、口元の印象は写真全体の清潔感を大きく左右します。最近注目されているのが、写真内の歯を簡単にトーンアップできる歯を白くするアプリです。スマートフォンやパソコンで操作でき、数タップで自然な白さに補正できるため、SNS投稿やプロフィール写真の仕上げに活用する人が増えています。
本記事では、歯を白くするアプリの中でも人気の高いツールを紹介し、それぞれの特徴や選び方、やりすぎ感を防ぐためのポイントについて詳しく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage1】
歯を白くするおすすめアプリ5選
第1位：Tenorshare PixPretty
写真の印象を左右する要素の中でも、意外と見落とされがちなのが「歯の色」です。撮影時の光や影の影響で、本来より暗く見えてしまうケースも多く、せっかくの笑顔が十分に活かされないことがあります。Tenorshare PixPrettyは、こうした悩みを解決できるPC向けAI写真補正ソフトです。高度なAI解析により歯の領域を正確に検出し、周囲の色味を崩すことなく、自然で清潔感のある白さへと整えます。
スマホアプリのように細かな操作や制限を気にする必要はなく、大画面のPC環境で仕上がりを確認しながら、ワンクリックで高品質な補正 ができるのが大きな特長です。
Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/9a7im
Tenorshare PixPrettyが選ばれる理由：
・AI自動歯ホワイトニング：歯だけを的確に補正し、白浮きや加工感を抑制
・PCならではの高精度処理：解像度を保ったまま補正でき、画質劣化を防止
・操作はワンクリックのみ：複雑な設定不要で、初心者でもすぐ使える
・他のAI補正と同時利用可能：美肌補正や明るさ調整と組み合わせて完成度を向上
以下にこのソフトを使って歯を白くする手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップで歯を白く加工したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage2】
手順2：「歯の美化」から「歯のホワイトニング」まで、歯を白くする度合いを自由に調整できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339746/images/bodyimage3】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
第2位：PhotoDirector
PhotoDirectorは、AI技術を活用した写真補正機能を備え、歯や肌など特定の部位を個別に調整できる画像編集アプリです。歯の色味を明るくする際も、彩度や明度を段階的にコントロールできるため、過度なホワイトニングになりにくく、自然な仕上がりを目指せます。
特長：
・歯の補正に加え、写真全体の明るさや色調もまとめて調整可能
・AI補正を使用しても違和感が出にくく、ナチュラルな印象を保ちやすい