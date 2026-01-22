【敏感肌ブランド ディセンシア】2025年ベストコスメ※27冠を獲得 ― ブランド史上最高記録を更新、敏感肌研究に基づく商品づくりが幅広い支持を獲得 ―

株式会社DECENCIAディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム ＜医薬部外品＞30g 10,450円

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、計6商品において、「ブライトニング・UVグランプリ」や「上半期ベストコスメ」などの美容メディアおよび美容プラットフォームによる各種企画で、2025年1月～12月の1年間に合計27冠を獲得しました。





本受賞数は、ディセンシアのブランド史上最多となり、敏感肌研究を軸に積み重ねてきた商品づくりが、幅広い層から高く評価された結果であると受け止めております。

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの研究知見を背景に、「肌の不公平をなくしたい」という想いのもと、年齢や肌状態の変化に寄り添うスキンケアを展開してきました。とくに近年は、角層状態に着目した設計思想や、敏感状態に配慮した処方が、美容のプロフェッショナルのみならず、実際に使用したユーザーからも支持をいただいております。

◆◆◆ 受賞タイトル ◆◆◆（※一部抜粋）

【ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム】(https://www.decencia.co.jp/k126/)

■ 美ST 2025年上半期「シミ・シワ・たるみ」ベストコスメ大賞 ゆらぎ賞 1位

■ MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2025 敏感肌対応部門 1位

■ VOCE ブライトニング＆UV ベストコスメ2025 ブライトニング乳液＆クリーム部門 3位

■ 美的GRAND 2025年上半期 大人肌が輝く！経年美化ベストコスメ クリーム部門 2位

■ MAQUIA MAQUIA ベストコスメ 2025年上半期 ゆらぎ・敏感肌部門 4位

■ 美的 2025年上半期 賢者のベストコスメ スキンケア部門 クリーム編 4位

■ InRed マインド上がる！2025年上半期ベストコスメ 保湿ケア部門賞／クリーム部門 2位

■ リンネル リンネル 2025年上半期ベストコスメ大賞 スキンケア部門 乳液・クリーム 1位

■ SPUR TV 2025年上半期 偏愛ベストコスメ スキンケア部門 乳液・クリーム 五十嵐編集長セレクト

■ otona MUSE 美容賢者が選んだ名品！2025年上半期ベストコスメ クリーム・乳液部門 3位

■ クロワッサン 夏のゆらぎ肌頼りコスメ 美白乳液＆クリーム部門

■ 佐々木あさひ／YouTube 2025年上半期ベストコスメ「40代からのスキンケア」ベストコスメ クリーム部門

■ 大人のおしゃれ手帖 グッドエイジング企画 おしゃれ手帖 グッドエイジングアイテム 1位

■ クロワッサン 夏を乗り切る信頼コスメ 美白乳液＆クリーム部門

■ 4MEEE Smart Beauty Award 2025 総合大賞

■ 4MEEE Smart Beauty Award 2025 クリーム部門（大賞）

■ リンネル リンネル ベストコスメ大賞2025 スキンケア部門 乳液・クリーム

■ 長井かおり／おしゃべりメイクBOX（YouTube）2025年上半期ベストコスメ ～スキンケア編～「この春の揺らぎにはこれでしたで賞」

【ディセンシア ディセンシー ブライトリフト ローション】(https://www.decencia.co.jp/k121/)

■ 長井かおり／おしゃべりメイクBOX（YouTube）2025年上半期ベストコスメ ～スキンケア編～「この春の揺らぎにはこれでしたで賞」

■ クロワッサン 信頼コスメ 化粧水部門

【ディセンシア ホワイトF／L BBクリーム ライトベージュ(https://www.decencia.co.jp/k128/)・

ディセンシア ホワイトF／L BBクリーム ナチュラルベージュ(https://www.decencia.co.jp/k129/)】

■ MAQUIA MAQUIA ベストコスメ 2025年上半期 クリーム＆エマルジョン ファンデーション部門 2位

【ディセンシア ハイカバーフィット コンシーラー】(https://www.decencia.co.jp/k130/)

■ Mimi Beauty 2025年上半期ベストコスメ ベースメイク コンシーラー3,000円～編 3位



【ディセンシア アヤナス リンクルO／L フェイスマスク コンセントレート】(https://www.decencia.co.jp/k080/)

■ VOCE 【敏感肌】におすすめ！シートマスクランキングTOP3【美容ヲタク100人が徹底検証！】 3 位

【ディセンシア リンクルO／L コンセントレート】(https://www.decencia.co.jp/k097/)

■ LDK the Beauty LDK the Beauty BEST COSME 2025 スキンケア部門 シワ改善美容液 5位

※ 集計期間：2025年1月1日～2025年12月26日

※ 2025年12月26日時点 株式会社DECENCIA調べ

※ 同一媒体においても、異なる評価軸による複数受賞を含みます

ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム ＜医薬部外品＞30g 10,450円エイジングトライアングル包囲網

なかでも「ディセンシー ブライトリフト クリーム」は、透明感美白（※1）ケア、たるみ印象ケア（※2）、高保湿による肌荒れケアという、大人の敏感肌が抱えやすい悩みにアプローチする全方位ブライトリフトケアが高く評価され、複数の美容メディア・プラットフォームで選出していただきました。

シミ・そばかす、ハリ不足、乾燥・肌荒れといった要因が重なり合う「エイジングトライアングル」に着目し、それぞれにアプローチする全方位ブライトリフトケアを実現。



表皮細胞のエネルギーに着目した美白（※1）・肌荒れ予防有効成分「D-パンテノールW（※3）」をはじめ、ハリ印象を支える設計や、角層のうるおい環境を立体的に整える独自技術を組み合わせることで、攻めの機能性と敏感肌に寄り添うやさしさを高次元で両立しています。

さらに、濃密でありながら心地よくなじむ使用感や、日常的に使い続けやすい設計も評価され、季節や年齢による肌のゆらぎに寄り添う“3種のケアが1品で効率的にケアできるクリーム”として、異なる評価軸・企画での受賞につながったと考えています。

ディセンシアは、こうした評価をゴールとするのではなく、次の研究と商品づくりへとつなげていきます。2026年も、敏感肌に寄り添う確かな価値を、商品・体験・コミュニケーションを通して届けてまいります。



※1 メラニンの蓄積を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ※2ハリを保つことによる ※3デクスパンテノールW

■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を開放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115