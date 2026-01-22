土木業界のデジタル化を牽引する金杉建設。人手に頼る現場を「GENBAx点検」導入で省力化をさらに加速（埼玉県）

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、金杉建設株式会社（本社：埼玉県春日部市、代表取締役社長：吉川 祐介、以下「金杉建設」）が導入したことを発表します。

若手技術者の育成にも力をいれる

金杉建設は、埼玉県東部を拠点に公共工事を手掛ける総合建設会社で、建設現場のDX（デジタル・トランスフォーメーション）やICT活用を積極的に推進しています。3次元設計データやドローン測量を用いたICT施工を標準化し、生産性・安全性・品質の向上を図っています。

デジタル技術を活用した建設業を表彰する国土交通省の「インフラDX大賞」で、2022年度に最高賞に当たる「国土交通大臣賞」を受賞。

また、ICT施工の内製化によって現場効率を高め、若手技術者の育成環境も整備。埼玉県DX推進支援ネットワークにも取り上げられるなど、中小建設会社のデジタル活用モデルとして評価されています。

最新鋭のICT建機を活用した、効率的かつ高精度、少人数で安全性の高い施工体制を確立。こうした取り組みが評価され、2021年の日経コンストラクション調査において、工事総利益率（土木）全国1位を獲得しています。

「GENBAx点検」導入の背景

今回の「GENBAx点検」の導入背景として以下のような点がありました。

- ICTを用いた施工を積極的に行っている一方で、現場のDXは進んでおらず点検表は紙で管理していた- 若手社員の安全教育面においてもDXツールを活用していきたい- 自社保有機械が多く、安全点検の結果等を有効なデータとして活用していきたい

今後、金杉建設では「GENBAx点検」のさらなる活用を進める考えです。

帳票の電子化により、重機や機械・工具・設備の点検から作業員の健康チェックまで、多様な点検業務を一目で把握できる体制を整えていき、ペーパーレス化を通じて、建設現場のDX推進を加速させたいと考えていらっしゃいます。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

金杉建設について

社名：金杉建設株式会社

代表者：代表取締役社長 吉川 祐介

所在地：埼玉県春日部市南一丁目6番9号

設立：1950年9月

URL：https://www.kanasugi.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

