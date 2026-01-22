スクールAIを展開するみんがく、”考えを深め、進路につなぐ学びを支える” 高校向けおすすめアプリ第6弾を公開

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤雄太）は、教育プラットフォーム「スクールAI」において、高等学校の学びに特化したおすすめアプリ第6弾を公開しました。

本シリーズは、スクールAI上で利用可能な多様なアプリの中から、高等学校の教育現場ですぐに活用できるアプリを厳選して紹介する取り組みです。

「スクールAI」高等学校向け新アプリ第6弾

第6弾では、高校教育において重要となる「進路選択につながる自己理解」「論理的に考え、表現する力」「探究的な学びの質向上」を軸に、授業・特別活動・進路指導・探究活動までを幅広く支援するアプリ群を展開します。

生成AIが一方的に答えを提示するのではなく、生徒自身が考え、言語化し、振り返るプロセスに寄り添う設計とすることで、AI活用に不安を感じやすい高校現場でも、安心して活用できる環境を提供します。

■第6弾：高等学校向けおすすめアプリ

高校段階で求められる自分の考えを深める力、進路や社会と学びをつなぐ力、学びを振り返り次に生かす力を育てるため、以下のアプリを通して、日々の学習活動や学校生活を支援します。

【主なおすすめアプリ】

- SHR一言スピーチ工房朝のSHRなどで使えるスピーチを日替わりで提案してくれるアプリ- 自己発見サポートまだ進路が決まっていない生徒向けに最近楽しかった興味のあることなどを聞きながら、自分を発見するためのジャーナルを作成していくアプリ- わたしの大学学部マッチング自分の興味・関心や得意科目などから向いている学部などを提案してくれるアプリ- 授業プラン相談室（※お試し版あり）教科横断型の授業を提案してくれるアプリ

これらのアプリは、授業、特別活動、進路指導、探究学習、振り返り活動など、高校の日常的な教育活動にそのまま活用できる設計となっています。

学んだ知識をもとに考え、自分の言葉で整理・表現し、次の学びや進路につなげていく――

高校段階に求められる学習の循環を、生成AIが支援します。

※お試し版はこちらから体験可能です：授業プラン相談室(https://school-ai-app.mingaku.net/redirect?mode=a8m2enl2ueAPBFTvm9YG&common=%22false%22&showheader=false&time_window=false&ref=schools/VCf8MlnzflsmYf5PkA5c/prompts/a8m2enl2ueAPBFTvm9YG&guest=iezOcBwJbAN4KxHMmnHhlwfE9F23)

※詳細はこちら：第6弾 高等学校向け詳細(https://school-ai.mingaku.net/wp-content/uploads/flyer-app6.pdf)

【現場の先生の声：三重県立名張青峰高校 向山先生からのコメント】

「授業プラン相談室」は、自分の教科だけでなく幅広い視点で授業を考えるのに役立つツールです。

教科をまたいだ授業づくりは、他教科の内容や進め方がわからず、一人では考えにくいこともありますが、このアプリはそんな悩みをサポートしてくれます。スケジュールの組み方や教科同士の連携の仕方を具体的に提案してくれるのが良い点です。事前入力フォームで横断する教科を指定できるため、目的の教科や探究学習とのコネクションも取りやすくなっています。プロンプトが細かく設定されていて、初めから参考になる項目が入っているのもありがたいところです。教科横断のアイデアを考える際の一つのヒントとして、ぜひ活用したいアプリです。

■今後の展望

スクールAI「アプリ100」は、総合・探究学習向けアプリを皮切りに、工業高校、商業高校、小学校、中学校、そして本第6弾となる高校向けアプリへと、各校種・分野の教育課題に寄り添いながら展開を重ねてきました。

今後は、これまでに蓄積してきた現場の声と実践知をもとに、小学校・中学校・高校それぞれの発達段階に応じた学習支援をさらに深化させるとともに、探究学習、進路指導、専門高校領域など、校種や学びの段階を越えて活用できる教育シーンを一層強化していきます。

各アプリは、児童生徒の主体的な学びの促進と教員の校務・指導負担軽減を両立させる教育支援として、全国の学校現場に提供してまいります。

■スクールAIが目指す未来

スクールAIは、「子どもたちの主体的な学びの拡張」と「現場教員の校務・業務負担の軽減」を両立する教育プラットフォームです。

現場のニーズから生まれたアプリ群を通じ、生成AIを“学びの相棒”として位置づけ、教育の本質である「人が人に向き合う時間」を増やす環境整備を進めてまいります。

■「スクールAI」について

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。文科省ガイドラインに準拠し、Microsoft Azure環境を基盤とすることでプライバシーも安心。英作文や英会話、小論文対策など多彩な学習アプリを先生自身が手軽に作成できる仕組みを備え、子どもたちの可能性を引き出す学びを全国の学校で広げています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

■株式会社みんがく

「次世代の教育のスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 広報担当

MAIL： info@mingaku.net