JOHNBULLのデニムコレクション DENIM DELIGHT DAYS（デニム デライト デイズ）2026年 春夏コレクション LOOKBOOK 公開
DENIM DELIGHT DAYS（デニム デライト デイズ）は、2022年4月にデビューしたJOHNBULLの新たなデニムコレクション。岡山の自社工場でJOHNBULLのノウハウを活かし、今旬のシルエットと加工を実現させたシリーズです。24～34インチのユニセックスサイズを展開しています。
- DENIM DELIGHT DAYS 2026 春夏コレクションの LOOKBOOK
TOP lot:JY261C01/\20,900 tax in
PANTS lot.JY261P03/\31,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733658.html)
JACKET lot.JY261L04/\42,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733657.html)
PANTS lot:JY261P04/\31,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733659.html)
TOP lot:JY261C05/\25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733493.html)
TOP lot:JY261C03/\24,200 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733484.html)
TOP lot:JY261C04/\25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733488.html)
TOP lot:JY261C06/\25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733496.html)
TOP lot.JY261C07/ \26,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733498.html)
JACKET lot:JY261L04/\42,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733657.html)
【会社概要】
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
<公式サイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/?hl=ja)
WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)