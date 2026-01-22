職人歴47年の集大成が、どん底から「再誕」。自主回収に追い込まれたカカオ羊羹『Fuji』が、九州の絆で世界・次世代との和文化の「懸け橋」を目指すまで。

株式会社カカオ研究所

福岡県飯塚市、八木山（やきやま）高原の豊かな自然の中に、「カカオ研究所」はあります。公共交通機関では辿り着けないこの静かな場所で今、一人の職人の集大成が、大きな試練を乗り越えて再び光を浴びようとしています。











和菓子とカカオ、二つの道が交わる「宿願」

和菓子職人として35年。餡（あん）の練り加減一つで味が変わる繊細な世界に身を置いてきた平川工房長。彼が次に出逢ったのは、カカオという情熱的な素材でした。

Bean to Bar クラフトチョコレートの世界に身を投じて12年。抱き続けてきた「和菓子とカカオの融合」という宿願が形になったのが、私たちの自信作、カカオ羊羹『Fuji』です。

※Bean to Bar = カカオ豆から直接板チョコレートまで一貫生産するスタイル















しかし、その「再誕」への道のりは、誇りと絶望、そして絆を得ての再生の物語でもありました。

チョコレートの弱点を日本の伝統で克服する

なぜ今「羊羹」に取り組むのか。そこには「チョコレートは熱に弱い」という宿命的な課題がありました。

世界的な日本ブームの中で、馴染みやすいチョコレートを通して「和の心」を世界へ届けたいと願っても、高温地域での品質保持が壁となります。

この弱点を克服するために立ち上がったのが、常温で保存性に優れ、持ち運びにも強い「羊羹」にBean to Barチョコレートの香りと味を閉じ込めるプロジェクトでした。

それは、カカオ研究所が次のステージへ進むための挑戦でもありました。

「水と油」相反する素材の融合という壁

平川工房長は、飯塚市発祥の老舗菓子店で35年間、和菓子の技を磨き、その後、チョコレートの世界に入りました。これまで、『雲居のたゆたい』など和の感性を活かし、世界的な賞も受賞する製品を世に送り出してきましたが、和菓子の“命”である「餡」を使った製品だけは、これまで手をつけてきませんでした。















「油脂主体のチョコレートと水分主体の羊羹。相反する素材をどう融合させるか。」

この難題に対し、工房長は安易に混ぜるのではなく、チョコレートを練りこんだ「餡づくり」から着手することで課題を解決し、真の融合を実現したのです。





ベトナム産カカオのフルーティさを活かし、羊羹のコクはありつつも重さは感じない絶妙のバランス。和菓子とチョコレート、合わせて47年のキャリアで両方を深く知る彼だからこそたどり着けた、唯一無二の味わいでした。











発売直後の試練。担当者が寝込むほどの痛恨事

しかし、物語は順調には進みませんでした。

自社に羊羹の充填設備がない中、ようやく辿り着いた委託先は、遠く離れた富山のメーカー。添加物不使用のBean to Barチョコレートは扱いが難しく、数えきれないほどのやり取りを重ね、開発開始から1年半もの歳月をかけて、ようやく発売に漕ぎ着けました。





ところが、お客様から喜びの声が届き始めた矢先、事態は急転します。自社保管の商品で重大な衛生上の懸念が確認されたのです。

担当者がショックのあまり発熱して寝込んでしまうほどの痛恨事でしたが、私たちは即座に自主回収を決定しました。守るべきは目先の利益ではなく、お客様の信頼と品質。私たちは一度、立ち止まる道を選びました。

九州の地で見つけた「運命の出逢い」

「このまま終わらせたくない」という一心で製造体制を一から見直す中、食品展示会で、佐賀の羊羹メーカーとめぐり逢いました。

直接顔を合わせて情熱と品質へのこだわりを共有できる、同じ九州のパートナー。彼らと共に品質管理を徹底的に見直し、ようやく納得のいく「再誕」の準備が整いました。















『Fuji』という名に込めた、三つの誓い

この製品には、平川工房長の職人人生の集大成であることの証として名前の一部を採用するとともに、三つの想いを込めています。

・ 「不二」：二つとない、唯一無二の調和であること。・ 「藤」：高貴な藤の花のように、優雅で洗練された味わいであること。・ 「富士」：日本を代表する富士山のように、揺るぎない品質であること。















世界へ、そして次世代へ繋ぐ架け橋

再発売にあたり、社長の深堀は「この羊羹なら、温度を気にせず世界中に私たちの味と和文化を届けられる。」と期待しています。

昨年、台湾からご来店いただいたお客様に配送環境の都合でお土産としてお買い上げいただいた商品をお届けできずに残念な思いをさせてしまった悔しさが、今、『Fuji』を再び送り出す原動力となっています。





工房長もまた、「和菓子に馴染みのない若い世代にも、チョコレートを入り口にして和文化の良さを感じてもらいたい。『Fuji』が伝統と未来を繋ぐ懸け橋になれば。」と未来を見据えています。





一度は躓き、しかし九州の絆でより強く磨き直されたカカオ羊羹『Fuji』。

職人の誇りと、世界そして次世代を和文化と繋ぐ志を込めて、新しい物語がここから始まります。











【再発売情報】

2026年1月31日（土）より カカオ研究所 本店( https://cacaoken.com/shop/ )

、b!olala ONE FUKUOKA( https://onefukuoka-building.jp/shop/4 )（ワン・フクオカ・ビルディング B2F）、公式オンラインショップ( https://cacaoken.shop-pro.jp/?pid=189374007 )にて販売開始。















