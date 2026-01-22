家族の負担だけでなく「供養の気持ち」も大切に――調査で見えた、樹木葬に広がる“個別で供養する場所”を求める声

株式会社アンカレッジ―アンカレッジの樹木葬― 宗清寺 富士庭苑（静岡県富士市）

近年、樹木葬を選ぶ人が全国的に増えています。お墓の情報サイト「いいお墓」による「樹木葬の消費者全国実態調査（2025年）」では樹木葬の購入理由として「家族の負担を軽減したい」が最多となりました。あわせて、一定期間でも個別で供養できる場所を求める人が、前回調査より増加していることが明らかになっています。

こうした背景を受け、株式会社アンカレッジ（本社：東京都港区）は、夫婦や家族単位で一定期間、個別に供養できる区画を設け、お寺が永代にわたり供養と管理を行う、負担の少ない樹木葬「宗清寺 富士庭苑」を、2026年1月20日にオープンしました。

調査で見えた、樹木葬に求められる新しい基準――「個別で供養できる場所」を大切にする人の増加

【公式】樹木葬 宗清寺 富士庭苑 :https://jumokuso.anchorage.co.jp/teien/fuji/

同調査では、樹木葬を選ぶ理由として「子どもや家族に負担をかけたくない」という回答が最も多くなりました。一方で近年は、一定期間でも個別に供養できるお墓を選びたいと考える人が、前回調査より増加していることが分かっています。

この変化の背景にあるのは、負担を減らしたいという思いに加え、故人の前で静かに手を合わせられる「場所」を大切にしたいという、送る側の家族の気持ちです。最初から遺骨を他人とまとめるのではなく、家族という単位で向き合える供養の場があることは、遺された家族にとって、故人を想い、心を落ち着かせるための拠り所となっています。

家族が安心して想いを向けられる、お寺の樹木葬という選択

供養の場として重要なのは、「これからも安心して手を合わせ続けられること」です。寺院墓地は、お寺が永代にわたり供養と管理を行うため、後継ぎや墓じまいの負担が少なく、家族が気持ちを託しやすい環境が整っています。

近年は、檀家制度への入信や宗旨・宗派を問わない寺院墓地も増え、より多くの人にとって利用しやすい供養の形となっています。お寺は、地域に根ざし、人々の人生の節目を見守ってきた存在です。そうした場所で供養が続けられることは、家族にとっても大きな安心につながります。

世界的庭園デザイナー・石原和幸氏が手がける、心を整える景観

「宗清寺 富士庭苑」の植栽は、世界的庭園デザイナー・石原和幸氏がプロデュースしています。国際的な造園の祭典「英国チェルシーフラワーショー」において、これまでに数々の金賞を受賞し、世界的に高い評価を受けている庭園デザイナーです。

「公園のように緑豊かで、命のつながりを感じさせてくれる空間を」という想いのもと、寺院の敷地や風土を活かし、立体的で奥行きのある植栽を設計。色とりどりの花と緑が調和し、訪れる人が穏やかな気持ちで手を合わせられる、庭園のような空間が広がっています。

個別で供養できる時間を大切にした、宗清寺 富士庭苑

「宗清寺 富士庭苑」は、一定期間、個別で供養できる区画を設け、家族が故人と向き合う時間を大切にできる樹木葬です。手を合わせる場所が明確にあることで、命日や節目のたびに自然と足を運び、想いを伝えることができます。

宗清寺は、富士山と駿河湾を望む高台に位置し、約80本の梅が咲く『富士川梅園』でも知られるお寺です。写経会や坐禅会、毎年2月には梅まつりなど、季節の行事を通じて人々が自然と集う場として、地域に親しまれています。

こうした地域の暮らしに寄り添い続けてきたお寺が供養と管理を担うことで、将来にわたって安心して供養を託すことができます。家族への負担を抑えながら、供養の気持ちも大切にしたいと考える人にふさわしい、新しい供養のかたちです。

【先着順】まずは現地見学、理想の樹木葬を選べる機会に

宗清寺からの景色

「宗清寺 富士庭苑」は先着順での受付となっており、すでにお問い合わせをいただいています。実際に現地を訪れ、全体の雰囲気や樹木葬の仕組み、アクセスなども確認するために、現地の見学をおすすめします。気になる区画については仮申し込み期間を2週間設けていますので、仮申し込み後、家族でじっくりご検討いただけます。仮申し込みのキャンセルは電話1本、無料で承ります。この貴重な機会にぜひ見学にお越しください。

価格

● 1人用：40万円

● 1～2人用：60万円～

● 1～4人用：120万円

※ペットも一緒にご納骨いただけます

宗清寺 富士庭苑情報

●所在地：静岡県富士市中之郷3762

●アクセス：JR東海道本線「富士川駅」から徒歩7分

●駐車場完備

●バリアフリー対応（詳しくは現地スタッフにお問い合わせください）

【会社概要】

お寺とともに、お寺と人を、社会を繋ぐ。お寺を通じて社会に新しい価値を。

人々のライフスタイルやお寺・お墓に向けられる意識の変化、檀家離れ、仏教離れ、また葬祭ごとも、簡素にリーズナブルにという考えが広まっています。しかし、お寺が持つ本質的な価値や、故人を偲び、手を合わせる文化が失われることは、私たちが望む未来ではありません。現代のニーズに合った樹木葬・永代供養墓のご提案を通じて、地域に開かれ、人々の心の拠り所となるお寺を増やすことが私たちの役目です。

アンカレッジは、お寺の潜在的な価値を引き出し、お寺とともに人々の人生を豊かに彩るサービスを創出してまいります。

社名：株式会社アンカレッジ

本社所在地：東京都港区南青山1-26-4・3F

代表取締役：柏 昌宏、矢島 靖擴

事業内容：寺院墓地の企画・設計・販売、寺院における各種イベント企画・運営、寺院での葬儀・結婚式の施行支援、寺院経営における税務・法務・不動産有効活用化の支援、寺院運営のウェブ・システム導入支援

設立：2009年4月