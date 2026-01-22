調理師学校生全国No.1が2月19日（木）に決定！第4１回グルメピック全国大会開催

公益社団法人全国調理師養成施設協会

<前回大会の様子>選手は全員、全国大会オリジナルコックコートを着用して競技に臨みます

公益社団法人 全国調理師養成施設協会（会長：中川純一、所在地：東京都渋谷区） は、調理師学校の学生・生徒が調理技術を競う大会「第41回調理師養成施設調理技術コンクール（通称：グルメピック）」の全国大会（決勝）を開催します。報道関係者のみに公開いたしますので、取材をご希望の場合は、２月18日（水）15時までに申込フォーム(https://forms.gle/Tac8jWQcqqax39rY7)か申込用紙(https://www.jatcc.or.jp/upload_files/260122_moushikomi.pptx)でお申し込みください。


全国大会 概要


地区大会を通過した55名の選手が、最高賞の内閣総理大臣賞を目指し、制限時間内に日本・西洋・中国料理のいずれかの部門の課題２作品を調理します。審査終了後、作品見学の時間が設けられ、選手は現役の料理人ら審査委員によるアドバイスを直接受けることができます。授賞式では審査委員の講評後、結果が発表されます。



＜前回大会の様子＞



競技終了後、作品見学の際に選手が審査委員からアドバイスを受ける様子

授賞式では、審査委員からの講評、結果発表、賞状の授与等を行います

・日時：


2026年２月19日（木）7:20～15:30頃


・会場：


武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）


・出場者：


地区大会通過者計55人（日本料理部門21人、西洋料理部門21人、中国料理部門13人）




・競技ルール：調理技術や衛生管理、出来栄え、味などについて審査し、その合計得点を競う。


・スケジュール：


・競技内容：応用課題の調理（部門ごとに統一課題２作品）　




※作品提出までを含めた調理作業60分+片付けで計75分となっています。



前回の日本料理部門最優秀作品

前回の西洋料理部門最優秀作品

前回の中国料理部門最優秀作品

・審査内容：作業・味見・作品審査


・審査委員：


調理師学校の実習教員（９名）：調理作業審査


調理師学校を卒業後、活躍している料理人（９名、下表）：作品・味見審査


・賞：


内閣総理大臣賞（総合第１位）、衆議院議長賞（総合第２位）、参議院議長賞（総合第３位）、厚生労働大臣賞、文部科学大臣賞、農林水産大臣賞、特別協賛会社賞、後援団体長賞


第41回大会概要




名称：


第41回調理師養成施設調理技術コンクール（通称：グルメピック）


Webページ：


https://www.jatcc.or.jp/works/competition/


出場対象者：


全国の調理師学校（266校）に在籍する卒業見込み者約13,000人


主催：


公益社団法人 全国調理師養成施設協会


後援：


厚生労働省、文部科学省、農林水産省及び調理関係15団体


特別協賛：


GMO OMAKASE株式会社、株式会社LDH kitchen


協賛：


株式会社グッドニュース、株式会社ジェイオフィス東京、鈴廣かまぼこ株式会社、全国漁業協同組合連合会、伯方塩業株式会社



※過去大会の様子が分かる動画をYouTubeで公開しています。（YouTube「グルメピック」で検索できます）


第40回大会総集編　https://youtu.be/HPq789urYjE?si=PqiqViT5ruxyX-s0



■地区大会　2025年10月～11月に全国７地区で実施　

・出場者：


日本・西洋・中国の３料理部門のいずれかを選択し、学内選抜を経た者162名（74校）


（１校各部門１人ずつ計３人まで出場可）


・競技内容：基本課題の調理





地区大会日本料理作品

地区大会西洋料理作品

地区大会中国料理作品

・審査内容：出来上がった作品の出来栄えを審査する　


・審査委員：各地区の調理師学校の実習担当教員等




■公益社団法人 全国調理師養成施設協会とは？


1973年（昭和48）設立。全国204校の調理師養成施設（いわゆる調理師学校）を会員とし、質の高い調理師の養成に力を注いでいる。主な事業は当大会の運営をはじめ、「実技検定」、教材の出版、食育インストラクターの認定、「調理技術教育学会」の運営等。


調理師養成教育は、専修学校をはじめとして、高等学校、各種学校、短期大学等さまざまな学校群・教育課程で展開されている。



　　 　