¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤¤¤è¤¤¤èº£½µ³«Ëë¡Ä¡ªÊ¿Æü¸ÂÄê¡ÖÊ¡²¬²ñ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢Ê¡²¬²ñ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)¥«¥éー¡¿Project Eva.¡¡(C)¥«¥éー¡¿EVAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)¥«¥éー
¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1995 Ç¯10 ·î4 Æü¤ËTV¥·¥êー¥º¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2025 Ç¯¤Ç30 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿TV¥·¥êー¥º¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»¥ë²è¤ä¡¢
åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è¡¦ÀßÄê¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ©ºî»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî»ñÎÁ¤â½éÅ¸¼¨¡£
º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼ª¤ÈÌÜ¤ÈÇ¾¤Ç´¶¤¸¤ë¡È½Ëº×¡É¤ÎÃæ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬²ñ¾ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢ÈÎÇä·èÄê¡Ä¡ª
Ê¡²¬¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¿©¤ÙÊª¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Ê¡²¬¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Ê¡²¬²ñ¾ì ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
È¯ÇäÆü¡§1/24¡ÊÅÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2/19¡ÊÌÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1/24¡ÊÅÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1/24¡ÊÅÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1/24¡ÊÅÚ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î¾å½ÜÍ½Äê¡¡¢¨³ÎÄê¼¡Âè¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦X¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ²ñ¾ì¤Ø¤´Æþ¾ì¡¦¤´´ÑÍ÷¸å¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸Í÷²ñ²ñ¾ì¡¢¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Î½ç¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¾·ÂÔ·ô¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¾ìÆâ¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ñ·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Ø¤ÎºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥ÊーÆâº®»¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Ï»þ´ÖÀ©¸Â¤Ç¤ÎÆþÂØÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¸Ä¿ô¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æþ¾ì·ô¹ØÆþ¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¥³ー¥ÊーÁ´¤Æ¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¥¤¥º¡¦¿ôÎÌ¡¦¤ªÄàÁ¬¤Ê¤É¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤Î¾ì¤òÂà½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤äÉÔÈ÷¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦½é´üÉÔÎÉ¤ò¤Î¤¾¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÉÔÎÉÉÊ¸ò´¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤È¸½ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥·ー¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥·ー¥È¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ò´¹¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇäºß¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(¸½ºß¤Îºß¸Ë¿ô¤äÆþ²ÙÍ½ÄêÅù)¤Ë¤Ï¤´²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡¢¼è¤êÃÖ¤¡¢¸åÆüÇÛÁ÷¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä»ö¸Î¡¢ÅðÆñÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¸½¶â¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÄÌ¿®ÉÔÎÉ¤Ê¤É¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·èºÑÊýË¡¤¬°ìÉôÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÊ¡²¬²ñ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÊ¡²¬²ñ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¡¢ºîÃæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ö¥·¥ó¥¸¡¢¥ì¥¤¡¢¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥ò¥ë¡¢¥Þ¥ê¡×¤ä¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£³¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¡ãÇÛÉÛÂÐ¾Ý´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ´üÃæ¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌ¤½¢³Ø¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Çä·ô¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÁ°Çä·ô¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡²¬²ñ¾ì¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://kbc.co.jp/ao-eva/
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾ ¾Î ¡§30 ¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×
¢£²ñ ´ü ¡§2026 Ç¯1 ·î24 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3 ·î15 Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£»þ ´Ö ¡§9¡§30～18¡§00¡ÊÆþ¾ì¤Ï17 : 30 ¤Þ¤Ç¡Ë
¢£µÙ ´Û Æü ¡§²ÐÍËÆü ¢¨²ÐÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç³«´Û¤·¡¢ÍâÊ¿Æü¤òµÙ´Û
¢£²ñ ¾ì ¡§Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û 3 ³¬´ë²èÅ¸¼¨¼¼(¢©810-0044 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾4-2-1)
¢£¼ç ºÅ ¡§À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢KBC
¢£´ë ²è ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥âー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯
¢£ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ ¡§¥«¥éー¡¢¥¢¥Ë¥áÆÃ»£¥¢ー¥«¥¤¥Öµ¡¹½¡ÊATAC¡Ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ïー¥¯¥¹¡§