さあ、江戸風情あふれる浅草観音裏へ。和のイルミネーションで江戸の粋を体感しよう。

奥の浅草・裏の浅草で「江戸風情創出プロジェクト」を

浅草江戸の風情創出協議会

浅草といえば、雷門や仲見世通りの浅草寺周辺を思い浮かべることでしょう。でも、浅草には「奥の浅草」もあるんです。中心地の浅草寺よりも以北なので、浅草の奥「奥浅草」と紹介されることも多いエリアですが、地元民の間では「浅草寺の観音様の裏手」ということで「観音裏 かんのんうら」と呼ばれています。

観音裏は、芸者文化の残る花街、町家風の建物や街並み、歴史ある飲食店も新進気鋭の飲食店も揃い踏み、それとともに職人も多く暮らす生活の場として、中心地の賑わいをよそに落ち着いた雰囲気と江戸っ子の粋が感じられる「裏」のエリアです。

そんな浅草観音裏（奥浅草／浅草3~7丁目、千束3,４丁目付近）で、東京都の「江戸情緒あふれる景観創出事業」として、「浅草江戸風情創出プロジェクト」をスタートさせることとなりました。

江戸時代、浅草寺を中心に茶屋や料亭、歌舞伎を見せる芝居小屋などが並び、江戸随一の遊興地として栄えた浅草。その伝統文化は、令和の今も息づき、東京を代表する国際観光都市として賑わいを見せています。

国内外からの旅行者のさらなる誘客をめざし、江戸の風情を感じられる街並みづくりのほか、浅草ならではの江戸文化を体験する様々なイベントを開催予定。浅草観音裏から江戸風情あふれる魅力を発信、体感して浅草の文化を未来につなげるプロジェクトです。

実施プロジェクトで江戸風情創出！

浅草神社・提灯ライトアップ

●「またぎ提灯」の圧巻の姿をご覧あれ

▪2月1日（日）～3月10日（火）

▪場所：浅草神社

柱を立てて多くの提灯を高く掲げる「またぎ提灯」。文字どおり通りや建物の入り口、通路などをまたいで設置されることからその名で呼ばれています。

浅草神社では、浅草にゆかりのある浮世絵や店名などが記された576個の提灯が参道をまたいで灯され、夜の境内を彩ります。たくさんの提灯が並ぶ姿は圧巻です。見上げれば、下町の心意気と江戸情緒を感じられることでしょう。

また、神社の中では「のれんアート」の展示も。記念写真はこちらでどうぞ。

浅草神社イメージ図

浅草富士通り・光の回廊 浅草富士浅間神社 提灯ライトアップ

「のれんアート」イメージ図

●まっすぐ伸びる参道を提灯の灯りで歩く

▪2月1日（日）～3月14日（土）

▪場所：富士通り、浅草富士浅間神社

浮世絵モチーフの1660個の提灯が約350mにわたる富士通りを彩ります。江戸時代のお祭りを思わせる華やかな提灯の明かりに導かれて歩けば、浅草富士浅間神社へ。

観音裏の人々に親しまれてきた富士浅間神社では300個の提灯イルミネーションのもと、江戸庶民へ思いを馳せてみてください。

浅草観音裏 店舗のれん装飾

※写真はイメージです浅草富士浅間神社イメージ図

●江戸情緒あふれる「のれん」で店先を彩る

▪2月1日（日）～3月14日（土）

▪場所：観音裏エリアの参加店舗店先

店先の軒から地面まで堂々と一枚掲げられるのれんの姿を大河ドラマや時代劇などで見たことがある方も多いのではないでしょうか。

今プロジェクトではそんな江戸の風景を再現すべく、観音裏の飲食店を中心とした約150店舗の店先に揃いの「のれん」を設置いたします。

浅草神社の社殿にちなんだ朱色地に家紋のごとき文字紋様でお店のジャンルや屋号を施したオリジナルのれんを目印に観音裏さんぽを楽しんでください。寄り道したくなるお店がたくさんです！

※写真はイメージです

浅草六区ストリート 浮世絵のぼりの設置

●色とりどりの浮世絵「のぼり」で街をドレッシング

▪2月1日（日）～3月14日（土）

▪場所：浅草六区

世界に誇る日本の芸術「浮世絵」モチーフののぼりを22枚掲げます。さながら江戸時代の歌舞伎小屋周辺の風景にワクワクし観音裏に足を運びたくなるような、街全体を江戸風情に演出します。

オープニングセレモニーを開催！

※写真はイメージです●2月1日（日） 浅草神社・ときわホール 15時30分～

オープニングセレモニーでは、メインイベントとなる「提灯の点灯式」ほか、和楽器演奏、浅草芸者の踊り、木遣り・梯子乗り・纏振り、浮世絵摺り体験などを開催。江戸の芸術文化を体験できる特別な日となること間違いなし。

浅草出身のタレント・東MAXこと東貴博さんをMCに迎え、次世代浅草イメージガールの浅草ジェニックのメンバーとともにセレモニーを盛り上げていただきます。

ステージショーではU字工事のお二人も登場！ 予約不要でどなたでもご参加いただけます。

▪ステージショー：U字工事

▪司会：東MAX（東貴博）、浅草ジェニック

※浮世絵摺り体験は10時より開催 詳細は下記プロジェクトサイトをご確認いただき、お申込ください。

特設サイト：浅草江戸風情創出プロジェクト - 江戸情緒あふれる景観創出事業(https://asakusaproject.jp/)

江戸文化を体験できるイベント

●2月14日（土） 場所：浅草神社 11時~18時有明行灯講演とダンボールで作る有明行灯

社務所 11~12時 16時~17時 各回30名（要事前予約）

江戸浅草のお花見再現と江戸の花見の装い

社務所 13~14時30分 50名（要事前予約）

和蠟燭で見る浮世絵鑑賞体験

神楽殿 17時~18時 40名（要事前予約）

浮世絵鑑賞体験

神楽殿 12時~17時（予約不要）

簡易木版画摺り体験

境内及び神楽殿 11時~16時（予約不要）

※事前予約が必要な体験は下記プロジェクトサイトをご確認いただき、お申込ください。

特設サイト：浅草江戸風情創出プロジェクト - 江戸情緒あふれる景観創出事業(https://asakusaproject.jp/event/#ex_event)

浮世絵イベント

●2月22日（日） 場所：浅草ビューホテルアネックス六区１階 16時~17時 60名（要事前予約）

「浮世絵の伝道師」として活躍する牧野健太郎氏に本プロジェクトで提灯に描かれた浮世絵について楽しく解説していただきます。

※関連イベントの詳細については下記プロジェクトサイトをご確認ください

特設サイト：浅草江戸風情創出プロジェクト - 江戸情緒あふれる景観創出事業(https://asakusaproject.jp/event/#ukiyoe)

世界に知られる「なおがら」さんに、観音裏の魅力を世界に届けてもらおう！

●なおがらさんによる観音裏のストリートスナップを

世界的に人気の「なおがら」さんとコラボレーション。

観音裏エリアを舞台に江戸風情を感じられるストリートスナップを撮影していただき、特設Instagramで公開します。職人さんや芸者さん、街の方々、提灯やのれん設置店など、観音裏の魅力を発信！

江戸風情創出 Instagram(仮） :https://www.instagram.com/naogara_streetsnap/

なおがら

写真家・動画クリエイター

東京の下町をはじめ日本全国でストリートスナップカメラマンとして活動。

Instagram、TikTok、YouTube Shortsを表現の場とし、人情溢れる温かみのある映像を発信。

世界中にフォロワーのいる注目の人気クリエイターです。

なおがら Instagram :https://www.instagram.com/naogara_streetsnap/

＜問い合わせ先＞

❖本取組に関すること

浅草江戸の風情創出協議会事務局

電話 080-3005-9405

❖「江戸情緒あふれる景観創出事業」全般に関すること

東京都産業労働局観光部振興課

電話 03-5000-7319（代表）

特設サイト：浅草江戸風情創出プロジェクト - 江戸情緒あふれる景観創出事業(https://asakusaproject.jp/)