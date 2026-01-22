【日本ロケ弁大賞の覇者が夢の共演】「欧風カレー オーベルジーヌ」×「とんかつ まい泉」が初コラボ！ヒレかつカレーを2月1日より期間限定発売

有限会社オーベルジーヌグランスタ東京店・宅配・テイクアウトでお買い求めいただけます。今だけの贅沢コラボ弁当です！

【ご注文URL https://aubergine.link/bento/】

撮影現場で愛され続け、日本ロケ弁大賞を受賞した欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店と、同じく日本ロケ弁大賞を受賞した老舗とんかつ専門店「とんかつ まい泉」。その二つの名店が出会い、特別なヒレかつカレー弁当が誕生しました。バターと生クリームを使った濃厚な欧風カレーに、箸で切れるやわらかなまい泉のヒレかつを合わせた、贅沢な一皿です。2026年2月1日から3月31日まで、グランスタ東京店、自社宅配、店舗テイクアウト限定でお楽しみいただけます。

欧風カレーオーベルジーヌ新宿本店は、創業以来、玉ねぎを丁寧に炒め、バターと生クリームを使用した欧風カレーを提供し、数多くの映像制作現場で“定番ロケ弁”として採用されてきました。その品質と支持は、日本ロケ弁大賞の受賞によっても評価されています。一方、とんかつ まい泉は1965年創業のとんかつ専門店として、「箸で切れるやわらかさ」を追求したヒレかつで知られ、こちらも日本ロケ弁大賞受賞の実績を持ちます。本商品では、オーベルジーヌのコク深い欧風カレーと、まい泉の上品でやわらかなヒレかつを組み合わせ、両社の歴史と強みを生かした一皿に仕上げました。グランスタ東京店での販売に加え、自社宅配および店舗テイクアウトのみでの展開となります。特別なコラボレーションによる至高のヒレかつカレーを、ぜひご堪能ください。

また、井筒まい泉株式会社が展開する「とんかつ まい泉食堂」3店舗でも、同期間でコラボ商品がお楽しみいただけます。まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー1,590円（税込）

・とんかつ まい泉食堂 グランスタ東京店(https://mai-sen.com/restaurant/maisensyokudou_granstatokyo/)

・とんかつ まい泉食堂 エキュートエディション御茶ノ水店(https://mai-sen.com/restaurant/post/)

・とんかつ まい泉食堂 エキュート立川店(https://mai-sen.com/restaurant/post_1/)

【オーベルジーヌ】国産玉ねぎを72時間煮込んで最大限引き出した玉ねぎブイヨンとペーストが、家庭では出せない味の奥行きを表現しております【オーベルジーヌ】特注で造った湯煎機で、じっくりとカレーを煮込んでおります【まい泉】筋を引き、一枚一枚肉の繊維をほぐします。1本の筋の切り損ないが、揚げた時に肉の形を崩すので手間の掛かる作業ですが、手抜きはできません【まい泉】美味しい豚肉をやさしく上品に包み込む衣。歴代の職人たちが研鑽を重ねてきた技術を継承していくために、まい泉ではパン粉付けの社内認定制度を導入しております▲オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当（Bタイプ）【宅配】1,404円（税込）※特別コラボスリーブなし／【グランスタ東京店】1,728円（税込）※特別コラボスリーブ付き商品▲オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当（Aタイプ）【宅配】1,188円（税込）／【テイクアウト】サラダ付きランチセット1,404円（税込）※グランスタ東京店でのお取り扱いはございません

販売店舗

■オーベルジーヌ グランスタ東京店

営業時間：8:00 - 22:00 （月～土）／8:00 - 21:00 （日・祝日）

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

▼店舗URL

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/aubergine/

■欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店（テイクアウト）

営業時間：11:00～19:00（年中無休）

▼店舗URL

https://aubergine.link/catering/

※WEBからの事前注文も承っております

宅配弁当 ※2026年1月22日よりご注文開始

■欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店

配達時間：9:30～19:00(エリアにより異なります)

最低ご注文金額：5,000円～(エリアにより異なります)

ご注文期限：お届け日2日前17:00まで

ご注文方法：お電話orWEB

▼HP URL

https://aubergine.link/bento/

【欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店 概要】

社名：有限会社 オーベルジーヌ

設立：1987年

本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-5 ソノリティ新宿御苑ビル地下1階

代表者：代表取締役社長 高橋 祐介

事業内容：食品製造・販売

公式HP：https://aubergine.link/

【とんかつ まい泉 概要】

社名：井筒まい泉 株式会社

設立：1965年

本社：〒107-0061 東京都港区北青山2-12-5 KRT青山2階

代表者：代表取締役社長 國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業、デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業

公式HP：https://mai-sen.com/