【横山美術館】企画展「色褪せない日本の美　陶板展」開催

企画展「色褪せない日本の美 陶板展」

ヨーロッパでは古くから絵皿を壁に掛けて楽しむ習慣があり、18世紀には板状の陶磁器に絵画を絵付けする、陶板が生まれたとされます。窯の中で色合いが変化してしまう絵具を思いどおりの色に焼き付けるには、経験によって培われる高い技術が求められました。しかし、絵具の退色や剥落が少なく、陶磁器素地の変質も生じにくい陶板は、長年にわたって鑑賞することが可能です。日本でも明治時代になると、輸出用の陶板が盛んにつくられました。難しい磁器製の板の制作は瀬戸が得意とし、特に三代加藤善治は、5ミリ前後の厚さしかない長大で平滑な磁器の板を歪みなく焼き上げ、絶賛されたのです。

年月を経ても色褪せることのない陶板の美をお楽しみください。

【展示作品・見どころ紹介】

～永遠の絵画～

紙やキャンバスに描かれた絵画は経年とともに劣化していきますが、陶磁器に焼き付けられた陶板絵画は、丈夫な素地と褪せない色彩によって半永久的に鑑賞することができます。

明治・大正時代の画家や絵付師が描き、海外の人々が絵画として楽しんだ当時のままの色彩をご覧ください。

大出東皐《染付遊兎図衝立》明治時代前期

三代加藤善治・瓢池園・都永晞《上絵鶉図陶板》明治29年

加藤鑡太郎・加藤・松邑一渓《上絵婦人図陶板》明治時代中期～後期

三代 加藤善治・柴山啓太郎《上絵異国婦人図陶板》明治30年代

幹山伝七《上絵狸図陶板》明治時代前期～中期

～陶板素地の制作技術～

従来、瀬戸は板状の陶磁器の制作を得意としていました。明治時代になると、輸出用の陶板もつくられるようになります。特に名工・三代 加藤善治は、わずか3～5mmという驚異的な薄さと平滑な美しさの板づくりを実現し、高く評価されました。

陶板の制作に挑んだ名工たちの技術、そして素地の精巧さにもご注目ください。

三代 加藤善治《上絵武者図陶板》明治時代──厚みはわずか5mm

《染付南天雀図陶板》明治時代～大正時代──横幅約94cm 素地の白色を活かした構図

六代 川本半助《染付透彫雪中鷹図陶板》明治時代前期──繊細な透彫など技巧を凝らす

井村彦次郎《上絵金彩収穫図陶板》明治時代中期～後期──周囲を額縁のように装飾し蝶のレリーフを付けている

井出金作《釉下彩天女図陶板》大正時代──直径約50cmの円形陶板

【開催概要】- 企画展名：「色褪せない日本の美 陶板展」- 会 期：2026年1月23日(金)～5月10日(日)- 開館時間：10：00～17：00（入館は16：30まで）- 休 館 日 ：毎週月曜日（祝・休日の場合開館、翌平日休館）- 入 館 料 ：一般1,000円（800円）、高・大学生・シニア65歳以上800円（600円）、中学生600円（400円）、小学生以下無料 ＊( )内は20名以上の団体料金／障がい者手帳をお持ちの方700円- 後 援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、名古屋市立小中学校PTA協議会- 協 力：瀬戸蔵ミュージアム【関連イベント】

■講演会「板物づくり名人 三代 加藤善治」(https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/event/pdf/flyer_20251125_event.pdf)

代々続いた瀬戸焼の窯屋に生まれ、驚異的に精巧な陶板をつくった加藤善治について、お話いただきます。

日 時：3月15日(日) 13：30～15：00

講 師：岩井 理 氏（瀬戸蔵ミュージアム 学芸員）

参 加 費 ：入館料のみ

定 員：40名（要事前申込）

■ギャラリートーク

学芸員による展示（企画展・常設展）解説を行います。

日 時：2月7日(土)、2月21日(土)、3月7日(土) 、3月21日(土)、4月4日(土)、4月18日(土)、5月2日(土) 各日13：30～ 1時間程度

場 所：横山美術館展示室

※事前申込不要、要入館料

【関連販売】- 企画展パンフレット：200円（税込）- 陶板作品デザイン クリアファイル：100円（税込）横山美術館について ▶

横山美術館は、明治・大正時代に制作された輸出陶磁器の里帰り品を中心に収集・展示をしている美術館です。名古屋周辺で制作された輸出陶磁器、日本初の洋風陶磁器であるオールドノリタケ、まとまった作品群を目にする機会が少ない隅田焼など、息をのむほど緻密で大胆な作品の数々をご覧いただけます。

横山美術館HP :https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/

