株式会社ITreat、新拠点開設を記念し社員参加型オープニングイベントを開催
株式会社ITreat（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：木村健太）は、岐阜市川原町エリアに2025年12月に新たに開設したサテライトオフィス「湊町オフィス」にて、社員参加型オープニングイベントを開催しました。
本イベントは、新オフィス開設という節目にあたり、社員一人ひとりの想いや目標を共有し、ITreatとしての未来像を“見える形”にすることを目的に企画されたものです。
「働く場所」から、「想いが集まる場所」へ。
今回開設した湊町オフィスは、単なる業務拠点ではありません。
社員同士が想いを交わし、これからのITreatの在り方を考えるための“起点”となる場所です。
だからこそ、オフィスの始まりに選んだのは、テープカットや式典ではなく、社員全員が主役になれる参加型イベント。
その想いから生まれたのが、「ビジョンマップ」という取り組みでした。
3色の付箋に込めた、個人・組織・会社それぞれのビジョンマップ
ビジョンマップでは、ボードの中央にITreatのロゴを配置し、その周囲に社員が付箋を貼りながら、自身の想いを書き出していきました。
付箋はテーマごとに色分けされ、それぞれ異なる視点から未来を描いています。
イエロー：個人の目標・ビジョン
ブルー：チーム・組織への貢献
ピンク：新オフィス・会社への願いや夢
個人の成長への想い、チームとして大切にしたい姿勢、会社やオフィスに対する期待。
それぞれの言葉が重なり合い、ITreatのこれからを立体的に映し出す一枚が完成しました。
社員一人ひとりの想いがつながり、広がっていく様子を象徴するこのビジョンマップは、現在も湊町オフィス内に常設されています。
ビジョンマップを見ながら会社の将来を語る木村
代表取締役・木村健太 コメント
一人ひとりの言葉を見ていると、ITreatという会社が、どれだけ多様な想いに支えられているかを実感します。
個人の目標があり、その先にチームへの貢献や会社への願いがある。今回のビジョンマップは、私たちがこれから進んでいく方向を、社員自身の言葉で示してくれました。
湊町オフィスが、こうした想いを何度でも思い出せる場所になっていくことを願っています。
ビジョンマップと共に集合写真
湊町オフィス（外観）
会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/19_1_5ce536b0f3d1fefa29a3f25605582567.jpg?v=202601221051 ]