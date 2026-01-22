ナチュラグラッセ ポケモンコレクションの発売を記念した、期間限定POPUPを2月4日（水）からオープン！
天然由来成分100％・スキンケア発想のメイクブランド「Naturaglacé(ナチュラグラッセ)」はポケモンコレクション(全6品)を数量限定発売します。
ポケモンコレクションの発売を記念し、2026年2月4日(水)～2月11日(水)の8日間、期間限定の
「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP」をRAYARD MIYASHITA PARKにて開催します。
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP
期間：2026年2月4日(水)～2月11日(水)
開催場所：RAYARD MIYASHITA PARK South 2F(東京都渋谷区神宮前6-20-10)
営業時間：11:00～21:00
＊営業時間は予告なく変更となる場合があります。
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション 製品ラインナップ
・メイクアップ クリーム モイストP 全3色 各3,850円(税込)
・スキンケアシールド プレストパウダーP 全1種 4,620円(税込)
・UVプロテクションベースP 全1種 3,740円(税込)
・ポアレス スムース プライマーP 全1種 3,300円(税込)
購入特典
期間中にポップアップストアにてナチュラグラッセ ポケモンコレクション製品をご購入いただいた方に、購入点数に応じた特典をご用意しています。
・１点以上ご購入で、カプセルトイイベント
・２点以上ご購入で、オリジナルショッパーをプレゼント
・３点以上ご購入で、オリジナルギフトBOXをプレゼント
購入特典１.：カプセルトイイベント
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション製品を１点以上ご購入で、下記のいずれかが必ず当たるカプセルトイイベントにご参加いただけます。
※おひとり様1日1回限り。複数購入された場合もご参加いただけるのは1日1回です。
＜カプセルトイ賞品＞
・ナチュラグラッセ オリジナルポーチ
・ナチュラグラッセ スキンケア下地チューブ型サンプル
・ナチュラグラッセ パウチサンプル
購入特典２.：ナチュラグラッセ オリジナルショッパー
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション製品を2点以上ご購入いただいた方に、オリジナルショッパーをプレゼント。
購入特典３.：ナチュラグラッセ オリジナルギフトBOX
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション製品を3点以上ご購入いただいた方に、オリジナルギフトBOXをプレゼント。
※購入特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
製品詳細
メイクアップ クリーム モイストP【数量限定】
悩みをカバーし、つややかで“上質な素肌”を演出。
史上最強*のスキンケア下地
＜日焼け止め化粧下地＞ SPF50+ PA+++
全3色 30g 3,850円(税込)
*ナチュラグラッセ メイクアップクリームシリーズ内におけるUVカット効果(SPF50+PA+++)の比較
スキンケアシールド プレストパウダーP【数量限定】
きめ細やかな肌質感が続く。
素肌をケアするプレストパウダー
＜フェイスパウダー＞
全1種(ミラージュピンク) 9.9g ブラシ付き 4,620円(税込)
UVプロテクションベースP【数量限定】
紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カット。
高機能スキンケアUV
＜日焼け止め乳液・メイクアップベース＞ SPF50+ PA+++
全1種(クリアベージュ) 30mL 3,740円(税込)
ポアレス スムース プライマーP【数量限定】
瞬時に毛穴レス*。
シリコンで埋めない凹凸プライマー
＜メイクアップベース＞
全1種 20g 3,300円(税込)
*メイクアップ効果
【全国発売】2026年2月18日(水)
【一次先行発売】 2026年2月4日(水)
-公式オンラインショップ
-ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP(期間限定)
-Cosme Kitchen
-Biople
-ポケモンセンター(一部取扱店舗*)
*ポケモンセンタートウキョーDX
ポケモンセンターメガトウキョー
ポケモンセンターシブヤ
ポケモンセンターナゴヤ
ポケモンセンターオーサカ
【二次先行発売】 2026年2月11日(水)
ロフト(一部店舗除く)
※発売日以降、随時店頭展開の予定。
【権利表記】
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Naturaglacé（ナチュラグラッセ）について
ブランド名は「ナチュラル」と「グラッセ」の造語。天然由来成分だけで高機能な製品を作り出し、「本物のツヤとともに心躍るような日々を届けたい」という想いを込め、ナチュラグラッセは2008年に誕生いたしました。
仕上がりや発色、機能面ばかりが着目されがちだった2008年当時から、素肌そのものをいたわる
スキンケアメイクを提唱し、「メイクアップ クリーム」をはじめ、数々の製品を生み出してきました。
自社農場を持ち、自らの手で原料から作り出すほどに安全性や効果効能にこだわり、天然由来成分
100%を徹底しながらも、オーガニックコスメの概念を覆すほどの美しい仕上がりと機能性、使うほどに実感できるスキンケア効果を実現すること。
お客様に本当に喜んでいただける製品を生み出すために、私たちは常により良い品質を目指し、研究を重ねています。
ネイチャーズウェイ認証マーク
近年、天然由来成分を部分的に使用した化粧品は一般的になりつつありますが、それらと、天然由来成分100％の製品には大きな違いがあると考えています。天然由来成分100％でありながら、それぞれの原料がきちんと基準を満たしていること、真に肌にやさしく、効果的、そして自然とも共存できる製品であること。
新たに誕生した「ネイチャーズウェイ認証マーク」はそんな厳しい開発基準をクリアした製品の証であり、私たちの強い意思と誇りを示す特別なマークです。
【ナチュラグラッセ 公式HP/SNS】
ナチュラグラッセ公式ブランドサイト：https://www.naturesway.jp/naturaglace/
ナチュラグラッセ公式Instagram：https://www.instagram.com/naturaglace_official/
ナチュラグラッセ公式X：https://x.com/naturaglace
株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）