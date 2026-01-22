整うご褒美ジェラート「forelato(ふぉれらーと)」が埼玉県品評会で大賞受賞。開業2年半で異なる製造業2商品が受賞、県内初の快挙

株式会社島野造園

埼玉県が主催する「Made in SAITAMA 優良加工食品大賞2026」において、株式会社島野造園（本社:埼玉県東松山市）が展開する「緑育けんこうステーション東松山ふぉれ」(以下、東松山ふぉれ 代表:島野僚子) の整うご褒美ジェラート「forelato(ふぉれらーと)」が最高位である大賞を受賞しました。同品評会では一昨年、姉妹品「東松山ふぉれピクルス」が優秀賞を受賞しています。開業から2年半で、漬物製造業とアイスクリーム類製造業という異なる製造業の2商品が評価された事例は、埼玉県内で初となります。地産地消を管理栄養士の視点から食品加工に落とし込み、商品企画から製造・販売・広報まで少人数で一貫して行う取り組みが高く評価されました。

2025年8月21日配信 東松山市初！管理栄養士が手がける”整うジェラートforelato"新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000167505.html

大賞盾と受賞商品「forelato」表彰式 代表と社員◆県産素材の価値を審査する食品品評会制度とは

「Made in SAITAMA 優良加工食品大賞」は、埼玉県が主催する県産農林水産物を活用した加工食品の品評会で、県産品の需要拡大と食品産業の発展を目的に設けられています。食味、独自性、地域資源活用、商品性、将来性など８つの観点から審査されることが特徴です。今年度は県内から37商品がエントリーし、一次審査を通過した11商品が最終審査へ進出。その中から大賞・優秀賞・特別賞が選出されました。

2026年1月16日には埼玉県知事公館にて表彰式が開催され、大野元裕埼玉県知事より各賞の授与が行われました。

表彰式後の全体記念写真◆審査で評価されたポイント

“forelato”は、食材の魅力を凝縮し、ひとくちで広がる満足感を生み出す味設計に加え、健康に配慮しながら素材本来の風味を引き出す加工手法、そして年間を通じて多品種の県産農産物を活用する仕組みが高く評価されました。

季節ごとに異なる素材特性に合わせてレシピや配合を調整し、生産者ごとの個性豊かな食材を“整うご褒美”として仕立てている点も、審査員から注目されました。

また、地産地消の価値を「食べる体験」として伝える提供・販売の工夫や、管理栄養士の視点を食品加工に落とし込むアプローチは、従来のジェラートにはない新たな切り口として評価されています。

なお、表彰式の場においては、大野元裕埼玉県知事より「6種類を試食しましたが、中でも金ごまは素材の力が際立ち、特に印象に残りました」との言葉を直接いただきました。

受賞商品展示◆食材の魅力を凝縮“forelato” ひとくちで広がる満足感

管理栄養士が開発する“整うご褒美ジェラート「forelato」”は、素材の味を活かすことに徹底的にこだわり、香料や着色料に頼らず、自然な風味と彩りを引き出しています。使用する農産物は、地元東松山市および比企地域の生産者から仕入れた旬の食材が中心です。野菜や果物ごとに下処理やベース配合を変え、生産者の顔が見える素材を厳選し、一つひとつ丁寧に手作りしています。

店頭では、東松山市初となる対面での盛り付け販売を行い、気軽に試食できる仕組みを整備。さらに、自社設置の自動販売機による少量販売も実施し、日常的に体験できる導線を確立しています。この「試食体験からギフト購入へ」という自然な流れは、ふぉれ独自の販売戦略であり、ギフト需要の拡大にもつながっています。

旬の農産物に合わせて季節ごとにラインナップが変わり、年間約15種類を展開。ヘルシーでありながら満足感が高く、罪悪感なく楽しめる点も特徴です。健康性とおいしさを兼ね備えた「整うご褒美ジェラート」として、多世代から支持を広げており、今後も新たなフレーバーの開発を予定しています。

店舗 対面盛り付け販売店舗敷地内に設置している自販機◆ピクルス優秀賞に続き、姉妹品ジェラートが大賞受賞～異なる製造業での受賞”は埼玉県内初～

“forelato”は姉妹品である「東松山ふぉれピクルス」のコンセプトを継承した商品です。同品は、Made in SAITAMA優良加工食品大賞2024で優秀賞を受賞し、埼玉県新商品AWARD入賞、ひがしまつやまプライド銅賞など複数の受賞歴があります。

今回の大賞受賞により、漬物製造業（ピクルス）とアイスクリーム類製造業（ジェラート）という異なる製造業の2商品が、開業から2年半で県の品評会で評価されたことになり、同一事業者による事例としては埼玉県内初となります。

東松山ふぉれピクルス 『優秀賞』2024forelato 『大賞』2026◆地域とともに育ててきた「東松山ふぉれ」の歩み

【1969年】

●株式会社島野造園 創業

【2021年】

●株式会社島野造園 ヘルスケア事業部 新設

●第2回事業再構築補助金(経済産業省) 通常枠 採択

●SAITAMA Smile Women ピッチ2021(埼玉県主催) ファイナリスト 島野僚子

審査員特別賞、オーディエンス賞 受賞

【2022年】

●株式会社島野造園 ヘルスケア事業部 緑育けんこうステーション東松山ふぉれ開設準備室立ち上げ

●『東松山ふぉれピクルス』 商品化 製造・販売開始

【2023年】

●東松山市地域ブランド「ひがしまつやまプライド」ルーキー賞 ＜東松山ふぉれピクルス＞

●緑育けんこうステーション東松山ふぉれ 直営店(製造厨房含む) オープン(埼玉県東松山市)

●東松山市ふるさと納税返礼品 認定＜東松山ふぉれピクルス＞

【2024年】

●Made in SAITAMA2024 優良加工食品大賞 「優秀賞」 ＜東松山ふぉれピクルス＞

●埼玉県新商品AWARD2023 食品カテゴリー「入賞」 ＜東松山ふぉれピクルス＞

●『forelato』 商品化 製造・販売開始

【2025年】

●東松山市地域ブランド「ひがしまつやまプライド」銅賞 ＜東松山ふぉれピクルス＞

●東松山ふぉれ開業2周年『整うプロジェクト』始動

”forelato""ふぉれっ米バーガー”などの新商品展開、店舗リニューアル

●東松山市×武蔵丘短期大学×東松山ふぉれ 産学官連携協定締結

“まなぶピクルス“商品化

【2026年】

●Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026 「大賞」 ＜forelato＞

●埼玉県新商品AWARD2025 食品カテゴリー「入賞」 ＜forelato＞

◆今後の予定、未来展望

●今後は、食・人・緑を軸にした“体験型の地域拠点づくり”を見据え、事業の次なる展開に挑戦していきます。

【2026年】予定

●1/23～25

Made in SAITAMA優良加工食品大賞2026

「大賞」 受賞キャンペーン第1弾

東松山ふぉれ店舗限定

～ふぉれの感謝を込めた3日間～

●2/9～クラウドファンディングIBUSHIGIN(むさしの未来パートナーズ(株))挑戦

●2/15 あとむすアワード2026 ファイナリスト選出 本選ピッチ＆授賞式(島野僚子)

●7月東松山ふぉれ開業３周年『動くふぉれプロジェクト』(仮称)始動

【未来構想】

●私有地山林を活用した「ふぉれの森構想」を推進し、緑と食と人が集い”整う”地域拠点を目指します。

◆代表コメント

このたびは、「Made in SAITAMA 優良加工食品大賞2026」において、姉妹品である「forelato」が大賞を受賞し、大変光栄に思っております。選考に携わってくださった皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

東松山ふぉれは、両親が50年にわたり営んできた造園業の想いを受け継ぎ、その新規事業として立ち上げました。開業から2年半、地元農産物の魅力に管理栄養士としての視点を重ね、「心と身体が整う地産地消」を形にすることに向き合ってきました。一昨年に「東松山ふぉれピクルス」で優秀賞をいただき、今回は異なる製造業となるジェラートで評価をいただけたことは、地域食材の可能性を加工という形で広げてきた取り組みが認められた結果だと受け止めています。商品企画から開発、製造、販売、デザイン、広報・PRに至るまでを少人数自社一貫体制で行い、商品の価値を“伝わる形”にしてきたこと、そして日々の現場を支えてくれるチームの積み重ねが、今回の受賞につながりました。

この受賞を励みに、これからも地域の魅力を食を通して届け、次の世代につながる取り組みを一歩ずつ進めてまいります。

『緑で心の潤いを、食で身体の健康を。』

ふぉれにしか歩めない道を、地域とともに、誠実に歩み続けてまいります。

代表と教え子でもある社員たち◆本件に関するお問い合わせ・会社概要◆

緑育けんこうステーション東松山ふぉれ (運営会社:株式会社島野造園 代表取締役:島野秀夫)

＜所在地＞ 〒355-0072 埼玉県東松山市石橋606‐１

<設立＞ 1969年創業 1982年法人化

2022年4月ヘルスケア事業部新設、2023年7月東松山ふぉれ開業

＜事業内容＞フード製造販売事業,けんこうサポート事業,緑育の取り組み

東松山ふぉれ事業内容

＜問い合わせ＞

東松山ふぉれ事業運営統括責任者 島野僚子

☎ 070-3519-4979

Mail(代表) info.higashimatsuyama.fore@gmail.com

HP https://higashimatsuyama-fore.com/

Instagram https://www.instagram.com/higashimatsuyamafore_official/

FB https://www.facebook.com/wa.higashimatsuyama/