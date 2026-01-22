【開催レポート】18企業・団体が集結。プロボノ・ボランティアを「越境学習」と捉え直す対話型イベント「キャリアの交差点」を開催。「越境学習」としての社会人ボランティアの可能性を探る

株式会社activo

株式会社activo（京都府京都市、代表取締役 小澤佳祐）は、一般社団法人World in Youと共に、国際ボランティア・デーを前にした2025年12月3日、NEC本社にて企業人のボランティア経験を「越境学習」の観点から捉え直す対話型イベント「キャリアの交差点」を開催しました。

当日は、18の企業・団体から、プロボノ・ボランティア経験を持つ社員や人事・サステナビリティ担当者が集結。異なる環境での経験を「越境学習（※）」の観点から振り返り、個人の価値観や仕事観にどのような影響を与えるのか、活発な対話が行われました。

（※）越境学習：会社や日常業務とは異なる価値観・前提・人間関係に触れる体験を通じて、当たり前だと思っていた前提が揺らぎ、見方や行動の型が変化する学習プロセス。

会場は、「ソーシャルウェンズデー*」賛同企業である、NEC本社ビル4F「Innovation Hub」をご提供いただきました。また、社会人ボランティアの活動先を代表し、全国に支部を持ち、クリスマスをはじめとした思い出支援の活動を広げる「認定NPO法人チャリティーサンタ」から2名ご登壇いただきました。

当日のプログラム

イベントは以下の構成で行われ、立場の異なる登壇者の語りを起点に、参加者自身の経験を「捉え直す」プロセスを重視して進行しました。

- オープニング挨拶（株式会社activo 代表取締役 小澤佳祐）： イベントの趣旨説明- セミナー（一般社団法人World in You 代表理事 山本未生氏）： ボランティアの定義や最近のトレンド、越境学習としての意義について- パネルディスカッション： 認定NPO法人チャリティーサンタ、NECの推進担当者、および現役社会人ボランティア経験者らが登壇- - 会場では、「無償の活動をどうマネジメントするか」という運営側の悩みから、「本業では得られない社外の人脈や感謝が原動力になる」という実践者の実感まで、ボランティアのリアルな姿が語られました。- グループワーク： 「自身のボランティアについて考えたい人」「企業内でボランティアを推進したい人」に分かれた対話- - 付箋で埋め尽くされたワークシートを囲み、所属企業の垣根を越えて、自身のプロボノ・ボランティア経験が自分自身に何をもたらしたのか、熱心に言葉を交わす姿が見られました。ボランティア経験を通じた越境学習の効果

本イベントでの対話と参加者アンケートを通じ、ボランティアという越境体験がもたらす変化が、以下の3つの観点で整理されました。

1. 当たり前の世界、前提が揺らぐ

企業の論理や評価とは異なる目的で動く組織・人と関わることで、「常識が良い意味で壊れた。（中略）違いを受け入れて認め合うマインドができ」「物事をより多面的にとらえることができる様になった」といった、視点そのものが更新される変化が見られました。

2. 役割や関わり方、行動の型が変わる

正解がない中で自ら何ができるかを問われる環境を通じ、「まず動いてみる姿勢」や、利害関係のない場所での「主体的なコミュニケーション」など、行動へのマインドセットに変容が生じています。

3. 仕事やキャリアへの良い影響が現れる

ボランティア経験が仕事の対極にあるものではなく、「社外での経験が社内のプロジェクトを円滑にした」「キャリアを豊かにする循環の一部になった」など、仕事への向き合い方やキャリア観に直接的な影響を及ぼしていることが確認されました。

開催概要

イベント名： ～キャリアの交差点～ ボランティア・越境者同士の対話から育む自律的なキャリアへの一歩

日時： 2025年12月3日（水） 18:30～21:00

場所： NEC本社ビル

参加者の所属（一部）： NEC、キリンホールディングス（株）、日本たばこ産業（株）、帝人（株）、パーソルビジネスプロセスデザイン（株）、（株）みずほフィナンシャルグループ、（株）みずほ銀行 ほか計18企業・団体

主催： 株式会社activo、一般社団法人World in You

協力： 日本電気株式会社（NEC）

【ソーシャルウェンズデーについて】

「ソーシャルウェンズデー」は、公益財団法人経済同友会および特定非営利活動法人新公益連盟が推進する、企業人（従業員）がボランティアや社会貢献活動に取り組むムーブメントです。ソーシャルウェンズデーを通じて、100社1万人のトライセクター人財（民間、公共、市民社会の3つのセクターの垣根を越えて「社会価値」の創造に取り組む実践者）を輩出することを目標としています。株式会社activoは事務局として、賛同企業従業員に向けたポータルサイトを運営しています。

ソーシャルウェンズデーポータル：https://activo.jp/companies/social_wednesday

