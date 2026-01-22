株式会社シーティーエス 四国エリア初 高松支店開設 2026年2月1日全国33拠点体制 四国エリア対応強化

株式会社シーティーエス

建設ICTの専門企業として、全国の建設現場の課題解決を支援する株式会社シーティーエス（本社：長野県上田市、代表取締役：横島 泰蔵、以下CTS)は、このたび事業拡大に伴い、四国エリア初の営業拠点となる「高松支店」を2026年2月1日に開設いたします。

■高松支店出店と中国・四国営業部への改組

高松支店開設位置・対応エリア

弊社にとって四国エリアへの出店はこれが初めてとなり、これを機に同エリアでの営業活動を本格的に開始いたします。また、併せて従来の「中国営業部」を「中国・四国営業部」へと改組し、中国エリアの展開に取り組んでまいります。今後は、四国エリアのお客様をしっかりとフォローできるよう体制を迅速に整え、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

■支店開設キャンペーンの開催について

「高松支店」開設を記念し、2026年2/1～2026年4/30までの期間。下記、取扱商品・サービスを対象とした支店開設キャンペーンを開催いたします。※詳細はお問い合わせください。

■取扱商品・サービス

DDS(デジタルデータサービス)事業関連(https://www.cts-h.co.jp/business/system/index.php)

・ 現場業務支援サービス サイトアシストパッケージ（SAP）

・ 建設業向けクラウドストレージFileforce for Construction（クラウドストレージ）

・ クラウド映像サービス（ネットワークカメラ）

・ 多機能ディスプレイ（ミーティングボードMAXHUB）

・ 通信・ネットワークサービス（モバイル通信）

SMS(測量計測システム)事業関連(https://www.cts-h.co.jp/business/survey/)

・ 測量機レンタル

・ 測量機点検・修理

■高松支店 概要

名 称 ：株式会社シーティーエス 高松支店

開 設 日：2026年2月1日

住 所 ：〒761-8071 香川県高松市伏石町2163番地21

電話番号 ：050-3085-0172

FAX番号 ：087-866-4178

CTS ロゴマーク

■株式会社シーティーエスについて

1972年の創業以来、土木・建設業界及び測量業界のお客様向けに、測量計測機器の販売・保守、ならびにシステム機器や測量計測機器のレンタル事業を展開してまいりました。「全国の建設現場の課題を、デジタルデータサービスと測量計測システムを中心に、身近なサポートで解決する」ことを理念に掲げ、建設ICTの専門企業として、調査・設計・施工・維持管理・修繕に至る建設生産システム全体の効率化・高度化に取り組んでいます。『ハードを主体としたITインフラのレンタル企業』から『データ・情報関連サービスを統合的に提供する企業』への変身を中期経営方針として見据え、官公庁市場に向けたクラウド映像ソリューションの提供等を通じて、全国規模でのネットワーク構築と現場の見える化、情報・データ利活用の推進を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社シーティーエス

本社所在地：長野県上田市古里115

代表取締役：横島 泰蔵

設立：1972年4月11日

HP：https://www.cts-h.co.jp/

TEL：0268-26-3700（代表）

FAX：0268-26-2102（代表）

CTS 本社社屋