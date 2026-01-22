「10分でまるごと理解！部下が育たない原因と10の対処法」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！部下が育たない原因と10の対処法」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、部下の育成に悩んでいる、部下のパフォーマンスを最大化したい、若手が思うように育たない、というご相談を多数いただいております。

そのような部下育成にお悩みの方や、人事・人材育成担当者へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！部下が育たない原因と10の対処法」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/management02

◆「10分でまるごと理解！部下が育たない原因と10の対処法」概要

能力開発が進む年齢についての調査データを紹介しながら、部下が育たない原因を明らかにします。その上で、10の対処法について詳しく解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 部下が育ちにくい原因- 部下を育てるための10の対処法- 部下が「よく育つ時期」のコンピテンシー調査結果

＜こんな方におすすめ＞

- 部下の成長に悩んでいる上司- 能力開発が進む年齢について関心のある方- 管理職研修の企画や実施に携わっている方

◆「10分でまるごと理解！部下が育たない原因と10の対処法」目次

1章 部下が育ちにくい原因

上司から「仕事」を与えられていない

2章 「仕事」を与える上司・「作業」を与える上司

仕事と作業の違い

仕事を与える上司と作業を与える上司の違い

3章 部下が「よく育つ時期」のコンピテンシー調査結果

コンピテンシー調査から見えてきた 能力開発が進む年齢層

年代別コンピテンシー調査データ

4章 部下を育てるための10の対処法

自己点検チェックリスト

コラム：1on1ミーティングの活用も効果的

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである部下育成は、組織の持続的な成長を支えるために重要な要素です。部下を効果的に育成するために、上司は部下の成長段階や強み・特性を見極めながら、適切に「仕事」を与える必要があります。そして、部下に仕事を与える際には、その仕事をきちんと受け入れて全力で取り組める下地づくりも重要です。本資料のチェックリストで示した10の対処法を活用して、できるところから意識して取り組んでみましょう。

株式会社LDcubeではマネジメントについて学ぶためのeラーニングや部下に学習の機会を提供するためのeラーニング・経営シミュレーション研修などの提供を行っています。ぜひご気軽にご相談ください。

