第１９回みんなが食べたいプリン総選挙は“ストロベリー＆チョコレート”プリンで楽しむアフタヌーンティー。イオンモール大和郡山に全国各地の有名プリンが集結！

関西及び東海・関東地方中心にイベントの企画・運営を展開する株式会社サテライトジャパン（本社：兵庫県芦屋市）は、イオンモール大和郡山（運営：イオンモール株式会社）にて”北海道から九州まで全国各地のさまざまなプリンが大集結する”「第１９回みんなが食べたいプリン総選挙」を２０２６年２月２１日（土）～２３日（月・祝）の３日間の日程で開催します。

今年最初の「みんなが食べたいプリン総選挙」は、昨年秋に大幅なリニューアルを終えた“イオンモール大和郡山”が舞台となります。３年ぶり２回目となる今開催は前回を上回る店舗数となり商品もバリエーション豊かなラインナップでご用意させていただいております。

また、この時期はSNSなどで＜いちごやチョコレート＞を使用したスイーツが大人気ということもあり

＜ストロベリー＆チョコレート＞をテーマに新たなプリンのコーナーを新設します。是非お楽しみくださいませ

http://pudding-sosenkyo.com

メインビジュアル

全国各地に点在する地域を代表するプリンにスポットをあてた新しい賞の創設とプリン業界の発展を目的に活動を開始したイベントは、今開催で１９回目を迎えることになりました。ECサイトのお取り寄せランキングの上位または、口コミや個性的なプリンで評価の高いプリン店ばかりが一堂に会した、まさに夢のような企画です。プリン好きで知識が豊富なマニアと呼ばれる方から、一般のお客様まで幅広い年齢層のお客様にお楽しみいただける内容となっております。

昨年秋から登場！「カフェプリン」として人気の、akiｍ'p（東京 押上）は初登場で第１７回の総合一位を獲得するなど、他にもウミネコ商店（福島）、「お取り寄せプリン」で人気のTIGER PUDDING（福岡）、堀江スイーツ工房（大阪 堀江）、田子たまご村（青森）など、注目のプリンがたくさん登場します。さらに、何とも言えない愛くるしさで人気急上昇の”ぽよっとプリンちゃん”（作者ひよ）さんのキャラクターグッズ販売も行います。

さらに、SNSを中心に各種メディアにも出演、第１回からアンバサダーに就任していただいている「プリン王子」こと池畑孝資（いけはたこうすけ）さんを２３日に会場にお迎えし、プリンの紹介や皆様との交流などを予定しております。また、プリン王子もご愛用の“プリンをさらにおいしく食べるためのスプーン”「iiispoon」の展示販売なども実施します。

さらに、今回出店するプリンの中から”今一番食べてみたいプリン”を選ぶ「プリン総選挙」を実施し、一位に選ばれたプリンをお選びの方の中から、抽選で５名様に一位に選ばれた店舗のプリンギフト（限定品）をプレゼント。（投票用紙は２/2３（月・祝）15：00までにプリンをご購入いただいた方へお渡しします）

販売するプリンの詳細については、＜公式サイト＞または＜公式インスタグラム ＠pudding_sosenkyo＞＜公式Ｘ ＠pudding_senkyo＞などをご覧ください。

＜事前予約販売のご案内＞

確実に欲しいプリンを手に入れたい方は必見！

１月２３日（金）～２月９日（月）２０時まで、「みんなが食べたいプリン総選挙公式サイト」

http://pudding-sosenkyo.comにて、(http://pudding-sosenkyo.com%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%80%81)事前予約販売の受付を実施します。

ご購入単位は、プリン種類に関係なく合計４点以上から上限なしとなります。

事前予約のみの特典としては、同じ種類のプリンもOK!個数制限もなくお買い求めいただけます。（一部例外商品もございます）さらに、事前予約だけでお買い求めいただける限定プリンもたくさんご用意しております。クレジットカードによる事前決済なので、当日は並ばずに優先レーンで商品を確認して受け取るだけです。詳細はサイトの注意事項をご覧ください。

開催概要

”第１９回みんなが食べたいプリン総選挙”

開催日時：2026年2月2１日(土)～23日(月・祝)

会場：イオンモール大和郡山（１Ｆ北小路コート）

販売時間：第一部10：10販売開始（12時～13時メンテナンスのため販売休止）

第二部13：10販売開始～なくなり次第終了

ステージ時間：後日決定次第公式サイト及びインスタグラム、Xで発表

※開店直後の混雑回避のため、9：55に１FD2北小路入口前にお集まりいただいた先着60名様から

開店前、優先的にご入場いただきます。（集合場所）イオンモール大和郡山 １FD2北小路入口前

※早朝、会場周辺での並び及び列形成はご遠慮ください

※並び列が60名様以上となった場合は、時間帯整理券を配布し入場制限を行う場合がございます。

※販売商品がなくなり次第終了となります。

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

※天候不順や商品事故などで、やむを得ず商品をお届けできない場合などがございます。

基本ルール：たくさんのお客様にお買い求めいただきたい想いと

プリンの食べ比べを目的にしておりますので

同じ種類のプリンは１種類１個まで（事前予約を除く）

最低購入単位４点以上～上限８点まで（事前予約を除く）と

させていただきます。

＜みんなが食べたいプリン総選挙アンバサダー＞

プリン王子プリン王子”PROFILE”

プリン王子＝池畑孝資（いけはたこうすけ）

SNSの総フォロワー数は６０万人以上

３６５日プリンを食べるプリンマニアな会社員。年間８００食以上全国のプリンを食べ歩きプリン研究家/ジャーナリストとして雑誌、TVなどに出演。企業、カフェとのコラボメニューも複数実施するなど多岐にわたって活動している。

X https://twitter.com/takashiiiiicafe

インスタグラム＠takashi_iii

https://www.instagram.com/takashi_iiii/

＜ぽよっとプリンちゃん＞

ぽよっとプリンちゃん作者：ひよ

２０２２年より活動を開始。大好きなプリンをモチーフに「ぽよっとプリンちゃん」を生み出し、にっこり＆脱力感をお届けしています。

SNSではイラストの他に２コマ漫画やハンドメイド動画などを発信し、全国のさまざまなイベントにも出展しています。

インスタグラム @pp_hiyo

https://www.instagram.com/pp_hiyo/

ピックアップ商品

いちごプリン【山形プリン】いちごプリン、いちごムースケーキプリン（山形）※事前予約限定

＜いちごプリン＞

「おとめ心」「いちご姫」など様々な種類の苺を使ったプリンです！

酸味の効いたストロベリーソースがいちごの甘さを引き立たせる大人気のプリンです。

＜いちごムースケーキプリン＞

「ケーキのようなプリン」をコンセプトに、クリスマスケーキをイメージし、中にはスポンジケーキやいちごムース、いちごのソースが入っております。冬限定の贅沢ないちご尽くしのプリンをお楽しみください。

※消費期限が短いため催事や通販などには、出てこない店舗限定の人気商品となります。この度、調整を重ね「当日消費」をご了承いただいた上で、事前予約限定で販売が決定！

どうぞお見逃しなく

乙女プリン【日光プリン亭】乙女プリン（栃木）※数量限定

栃木県は苺生産量が全国一です。その中でも甘さと酸味のバランスのとれた栃木県産苺を使用しました。苺もプリンの味も楽しめるように日光ぷりんとは違った製法の卵の味が際立つしっかりした食感のプリンにしました。鮮やかな赤色がしっかりと出るなつおとめのコンポートをのせ、色と食感の違いをお楽しみいただけます。

原料の調達が難しいため、店舗限定販売となっている商品が、この開催に合わせて限定復活！

日々２０個までの事前予約優先商品となります。

深苺プリン【沼津深海プリン工房】深苺プリン（静岡）※数量限定

深苺（しんいちご）プリン

静岡県産の紅ほっぺ・章姫・きらぴ香という人気の3種類の苺をふんだんに使用し、果実本体の味をいかした甘さ控えめのジャムを混ぜたジュレに、更にカットした苺を詰め込んで、ほんのり苺味のなめらかプリンの上にのせています。

看板商品”深海プリン”の隠れたパートナーとして、苺の奥深さをネーミングと見た目で表現しました。

ならぷりん【洋食春】ならぷりん（奈良）

奈良県・植村牧場の牛乳を使用した自家製プリンはクリーミーな味わい。

ほんのりとショコラがアクセント。洋食屋さんならではの味わい深いプリンです。

名古屋コーチンのとろけるプリン【名古屋フランス】名古屋コーチンのとろけるプリン（愛知）

濃厚な名古屋コーチン卵使用。ミルクに味わい深いジャージー牛乳、そしてやさしい甘みの沖縄・奄美のサトウキビを使用した和糖、花見糖でとろける食感のプリンを作りました。美味しさだけでなくコスパも最強の逸品です。

＜投票対象参加プリン一覧＞（順不同）

あおもり生プリン（青森 あおもりプリン工房）※殿堂入り投票不可

濃厚とろうまリッチプリン（宮城 ＰＵＤＤＩＮＯＮＯ）

はなぞのぷりん（京都 うどんめし文助）

名古屋コーチンたまごぷりん（愛知 鶏三和）

ウミネコ商店のプリン（福島 ウミネコ商店）

龍のたまごの手作りプリン（京都 ブォナージョ）

なかほら牧場カスタードぷりん（岩手 なかほら牧場）

ジャンナプリン（岡山 MIRIAM）

砂プリン（鳥取 Tottopurin）

太陽のプリン（兵庫 LUCEFARM）

カラメルプリン（東京 akim'p)

極上とろりプリン（福岡 TIGERPUDDING）

たまごプリン白（青森 田子たまご村）

京極プリンつやごし白いカスタード（北海道 京極プリン）

金の濃厚バタープリン（大阪 堀江スイーツ工房）

雲のプリン王道プレーン＆ホイップ（群馬 エントワスイーツガーデン）

ならプリン（奈良 洋食春）

真プリン「かため」（大阪 プリン研究所）

呑みたいプリン（東京 小料理屋丞）

POPOかた（東京 POPOCATE）

牧家の白いプリン（北海道 牧家）

塩カラメルぷりん（神奈川 鎌倉プリン工房かわいい娘たち La・Chou・Chou）

むらちゃプリン抹茶（京都 道の駅みなみやましろ村）

雪の香プリン雪室抹茶（新潟 雪の香テラス）

抹茶っ茶プリンレベルMAX（神奈川 鎌倉茶々）

能登塩プリン（石川 金澤ぷりん本舗）

しみずの焼き芋丸ごとプレミアムプリン（大阪 高級芋菓子しみず）

かぼちゃプリン大（兵庫 Zucca）

そばの実をかけてたべるプリン塩バニラ（佐賀 かしま自然農園）

丹波篠山黒豆プリン クロちゃん（兵庫 和み工房）

深海プリン（静岡 沼津深海プリン工房）

ビワコブルー（滋賀 彦根イイプリン）

岡山プリン３点セット（岡山 美作農園）

はこだて恋いちご３点セット（北海道 はこだて恋いちご洋菓子店）

道後ぷりん（愛媛 道後ぷりん）

苺ミルクプリン（栃木 日光ぷりん亭）

塩キャラマンゴープリン（宮崎 南国プリン）

湯庵プリンプレーン（福島 源泉湯庵森山）

恋人メロンぷりん（熊本 スイーツ工房きこり）

さくらんぼプリン（山形 山形プリン）

ぷりんどら（大分 菊家）

カステラぷりん（長崎 御菓子処まえだ）

以下、投票対象外

スプーン

iiispoon（三重 籐芸）

ぽよっとプリンちゃんグッズ