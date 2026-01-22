【導入事例】JAFトレ導入後の効果や導入理由について住友電装株式会社様・西日本高速道路パトロール中国株式会社様へのインタビューを公開

株式会社JAFメディアワークス

株式会社JAFメディアワークス（代表取締役社長：日野眞吾、所在地：東京都港区）が運営する「JAF交通安全トレーニング」（通称：JAFトレ）は、住友電装株式会社様と西日本高速道路パトロール中国株式会社様の導入企業事例インタビューを公開いたしました。

■導入事例インタビュー 住友電装株式会社

インタビュー内容の詳細はこちら

https://jaf-training.jp/case-study03.htm(https://jaf-training.jp/case-study03.htm)l

■導入事例インタビュー 西日本高速道路パトロール中国株式会社

インタビュー内容の詳細はこちら

https://jaf-training.jp/case-study04.html(https://jaf-training.jp/case-study04.html)

■概要

＜住友電装株式会社様＞

他の年代と比較して事故発生の多かった入社3年未満の社員を対象にJAF交通安全トレーニングを導入。その結果、1年目で事故の大幅削減を達成。実際の受講者の体験談もお届けしています。

＜西日本高速道路パトロール中国株式会社様＞

教育の格差と、教育資料作成の業務負荷といった課題を解消し、受講後の分析から教育効果を確認。

社内での具体的な運用方法や、教育効果実績についても教えていただきました。

■JAF交通安全トレーニングについて

「JAF交通安全トレーニング」では、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウを、豊富な教材にして提供しています。従業員の安全意識を継続的に向上し、企業・団体の交通安全活動を支援します。

JAFトレは、企業の安全運転管理者や教育担当者の方々の支援ツールとして、企業の交通事故による「人的損失」、「物的損失」、「時間的損失」、「社会的信用の失墜」という4つのリスク回避をサポートします。また、全交通事故の約4割が「業務中」、「通勤、通学中」に発生している事実から、企業・団体の交通事故を未然に防ぐことで、安全なモビリティー社会への貢献を目指しています。

Webサイト： https://jaf-training.jp/お問合せ： https://jaf-training.jp/contact.php

■運営会社

株式会社JAFメディアワークス

所在地：東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F

https://www.jafmw.co.jp/