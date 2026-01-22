ULSコンサルティング、みずほ証券のAI駆動開発推進を支援

ULSコンサルティング株式会社

ULSコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：横山芳成、以下 ULSコンサルティング）はこの度、みずほ証券株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：浜本吉郎、以下、みずほ証券）の自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」導入を支援しました。

みずほ証券は日本有数の顧客基盤とグローバルなネットワークを誇る国内屈指の証券会社です。同社は中期経営計画において革新的技術の活用によるDX推進を重要テーマとして掲げ、特に生成AIによる業務効率化・生産性向上に注力しています。みずほフィナンシャルグループ全体でも2026～2028年度でAI関連として最大1000億円を投資することを発表しています。

こうした背景の下、みずほ証券のIT・システムグループでは現在AI駆動開発の推進に注力しています。生成AIを駆使してシステム開発プロセス全体を抜本的に改革し、ビジネスニーズへの機敏な対応や慢性的なエンジニア不足の解消といった様々な課題の解決を目指しており、その一環として今回Devinの導入を決定しました。Devinは、米国の大手金融機関でも相次いで導入されており、高い自律性による生産性の大幅な向上が見込めることなどが決め手となりました。2025年9月よりトライアルを実施し、実用性を確認できたことから正式導入に至りました。現在は2026年4月の運用開始に向けて準備を進めています。

ULSコンサルティングは、みずほ証券の情報システムを20年以上にわたり開発・保守してきた経験をもとに今回のDevin導入プロジェクトを全面的に支援しました。同社の厳格なセキュリティ基準に適合するよう、Devinの提供元である米Cognition AIと緊密に連携しながら専用環境の構築を含めた具体的な対策を提案、実行しました。また、生成AIの導入により効果が見込まれる具体的なユースケースを提示し、開発プロセスの抜本的な見直しを進めています。

みずほ証券 IT・システムグループ 上級技術統括の杉谷剛氏は次のようにコメントしています。

「人口減少社会である日本において生成AIの活用は最重要課題の一つと考えています。AIによるDX推進を掲げるみずほが率先して取り組むことで、国内企業のAI活用を牽引していきたいと考えています。今後、実際の運用を通じて得られた知見をULSコンサルティングとともに他社・他業種にも広く共有することで、日本経済全体に貢献してまいります。ULSコンサルティングには、Devin導入に関して全面的な支援をいただきました。同社のサポートなくして今回のDevin導入は困難だったと考えています。今後、開発プロセス全般の見直しや実際のプロジェクトへの適用、ガイドラインの整備など、AI駆動開発の推進に必要な活動全般をサポートいただくことを期待しています」

みずほ証券株式会社 IT・システムグループ 上級技術統括の杉谷剛氏(左)とULSコンサルティング株式会社 取締役副社長 桜井賢一

Devinを提供する米Cognition AIのCEOスコット・ウー氏は次のようにコメントしています。

「みずほ証券は日本3大メガバンクグループの一角、みずほフィナンシャルグループにおいてデジタル活用を牽引してきた存在です。常に最新のテクノロジーを駆使して革新的なサービスを提供し続ける同社に私たちのDevinが採用されたことを誇りに思います。みずほ証券のお客様に対してより迅速に価値を提供するために協働できることを楽しみにしています」

ULSコンサルティングは、今後もみずほフィナンシャルグループのAIによる変革を全面的に支援してまいります。

■Devinについて

Cognition AIが開発した自律型AIソフトウェアエンジニアです。自然言語による作業依頼を理解し、開発の段取りを考え、必要な各種ツールを操作し、設計やコーディング、テスト、デプロイなどを自動で行います。既存システムの調査やドキュメントの作成にも対応できます。Devinは、これまで人手に依存していたシステム開発作業のあり方を一新し、少数精鋭チームでの大規模システム開発を可能にします。ULSコンサルティングはCognition AIとパートナーシップを締結し、Devin活用に関するプロフェッショナルサービスを提供しています。

■ULSコンサルティング株式会社について

ULSコンサルティング株式会社はお客様のビジネス変革・創出を成功に導くコンサルティングカンパニーです。ビジネスとテクノロジーに関する卓越した知見と、お客様とともにプロジェクトを推進する独自スタイルを特徴としています。2000年の創業以来、ビジネスモデルの創出、事業戦略の立案、組織・業務の改革、システムの企画・開発、プロジェクトマネジメント、先端技術活用など多岐にわたるテーマを手掛けています。

