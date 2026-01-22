イタリアンレストランやアジアンダイニングカフェ、ラーメン屋などを展開する株式会社ココロオドルが、ツールを活用して月間100時間の工数削減に成功した事例を公開

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、株式会社ココロオドル（代表取締役：杉本 健司、本社：東京都新宿区）が、店舗・施設向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を活用した、店舗運営やマーケティング施策への活用事例をご紹介します。

■導入背景

「『食』を通じて人々の心を躍らせる」「食を通じて地域の人々に感動をお届けする」ことをミッションに、飲食業界に新たな価値を提供されている株式会社ココロオドル。

全店舗のマーケティング業務を1名で動かしているため、攻めのPRに取り組むためには工数削減が不可欠でした。使い勝手がよく業務効率化を見込めるツールへの切り替えを検討され、口コミコムを導入いただきました。

■担当者のコメント

マーケティング部 南雲 大介 様

口コミコムは、管理画面の見やすさと使いやすさ、競合店を設定して自社と比較できる、連携できるグルメサイトが多い点に魅力を感じて導入を決めました。

実際、口コミコムのおかげで27店舗の投稿を45分でできるようになりました。また、毎月の振り返り用にデータを集めてグラフ化するのもすべて手作業でやっていたのが、今は口コミコムの分析機能を使って数分で終わります。

業務効率が大幅に上がり月間100時間ほど削減できたので、やりたいけど手が回っていなかったことに取り組めています。

インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。

→https://kutikomi.com/case/(https://kutikomi.com/case/restaurant/kokoroodoru/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)restaurant/kokoroodoru(https://kutikomi.com/case/restaurant/kokoroodoru/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)

■「口コミコム」導入企業様

会社名：株式会社ココロオドル

所在地：東京都新宿区西新宿7-16-6 森正ビルB1F

代表者：代表取締役 杉本 健司

設立：2019年3月

事業内容：飲食店運営

HP：https://kokoroodoru-inc.co.jp/

■「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：代表取締役 渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru)」の運営

口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞自社HPを含む31サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

口コミコムをもっと見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kokoroodoru

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。