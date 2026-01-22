【銀座コージーコーナー】ロッテコラボ商品「ケーキになったチョコパイ」がご好評につき今年も登場！より華やかにご褒美感がアップして、1月30日から

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 以下銀座コージーコーナー＞は、株式会社ロッテ＜代表取締役社長執行役員 中島 英樹 以下ロッテ＞と共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」と「紗々ミルクレープ」を、2026年1月30日（金）から期間限定で全国の生ケーキ取扱店（※）で販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

華やかで、味わいリッチなケーキ仕立ての「チョコパイ」

ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場します。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティング。さらに今年は、上面に苺とブルーベリーをトッピングした新仕様でご褒美感がアップしました。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりと、コク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキです。大切な方への贈りものや自分へのご褒美として、ぜひお楽しみください。

また、発売のたびにSNSで話題になる「紗々ミルクレープ」が同時に登場。ロッテの人気チョコレート「紗々」のパリパリ食感をケーキでも味わえると、大変ご好評をいただいています。期間限定発売のこの機会に、どうぞご賞味ください。

【商品概要】

ケーキになったチョコパイ（4号）

価格：2,700円（税込2,916円）

販売：１月30日（金）～2月28日（土）頃

特長：まるでケーキのような味わいで人気のロッテ「チョコパイ」がケーキになりました！チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームで、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現しました。

ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいをお楽しみください。

紗々ミルクレープ

価格：550円（税込594円）

販売：１月30日（金）～4月23日（木）頃

特長：銀座コージーコーナーの「ミルクレープ」とロッテのチョコレート「紗々」がコラボレーション。ココアクレープと生クリーム入りホイップクリームを重ねて、パリパリチョコを4層にサンド。上面は2種のソースで細い線が幾重にも重なる「紗々」をイメージして仕上げました。「紗々」の繊細な見た目や、ほどける口どけ、チョコレートのパリパリ食感をお楽しみください。

ロッテ 「チョコパイ」 について

※デザインは変更する場合がございます。

くちどけのよいホイップクリームをしっとりケーキ生地でサンドし、まろやかなチョコレートでコーティングした「チョコパイ」。1983年の発売以来、愛され続けるロングセラー商品です。幅広い年代で楽しめる美味しさです。

ロッテ 「紗々」 について

1995年誕生のロングセラー商品。約1.5mmの細い線を織り重ねて作り上げるチョコレートです。絹織物のような繊細で美しい見た目と、パリパリ食感、数種のチョコがほどけ合う繊細な口どけが特長です。

銀座コージーコーナー 「ミルクレープ」 について

風味豊かに焼き上げたクレープと、北海道産マスカルポーネを使用したまろやかクリームを丁寧に重ねました。クレープとクリームの層が織りなす、やさしい味わいです。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。