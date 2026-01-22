ヤマダイ食品株式会社 新ブランド ″INCREDIBLE STEAK″ を日米同時発売

ヤマダイ食品株式会社

野菜を中心とした冷凍調理済み惣菜を製造・販売するヤマダイ食品株式会社（本社：三重県四日市市、代表取締役：樋口智一、 以下ヤマダイ食品）は、新ブランド 「INCREDIBLE STEAK（インクレディブルステーキ）」を、2026年1月より米国および日本にて同時発売します。

フレーバーは、ポークジンジャー（日）、テジプルコギ（韓）、ホイコーロー（中）の全3種を展開。

本商品は、解凍後に野菜と炒めるだけで提供できる設計であり、米国市場を中心としたヴィーガンマーケットや、国内インバウンドの増加に伴うヴィーガン需要に向けた新ジャンルのインクレディブルな業務用冷凍惣菜です。



日本国内では第一弾となる3商品を、2026年2月18日（水）～20日（金）に幕張メッセで開催される、スーパーマーケット・トレードショー2026（ヤマダイ食品(株)ブース内）にて出品します。

WELCOME to the FUTURE (ようこそ未来へ)

今後のヤマダイ食品の新展開にご期待ください。

▼インクレディブルステーキについての記事はコチラ

ヤマダイ食品株式会社オウンドメディア『Dishes』(https://100th.yamadai.jp/main_dish/2230/)



■ 商品概要

商品名：インクレディブルステーキ

内容量：500g

フレーバー：１.ポークジンジャー／２.テジプルコギ／３.ホイコーロー

発売日：2026年1月

販売先：（業務用／小売／EC 等）

"incredible steak" はヤマダイ食品株式会社が出願中の商標です（商願2025-109981）。

【ヤマダイ食品について】

（１）社名：ヤマダイ食品株式会社

（２）代表者：代表取締役 樋口智一

（３）本社所在地：三重県四日市市富田⼆丁目8番19号

（４）従業員数：173人（2026年1月現在）