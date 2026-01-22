2026年は、“エナメル質のケア”を始めてみませんか？「オーラルヘルスナビ」で新春キャンペーン実施中

株式会社オーラルケア

新年を迎え、健康や体づくりへの意識が高まっている人が増えています。株式会社オーラルケア（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：大竹琢也）は、2026年１月６日（火）～2月15日（日）の期間に、ウェブサイト「オーラルヘルスナビ」にてエナメル質のケアに注目したキャンペーンを実施いたします。

2026年、始めたいのは「体づくり」や「体調管理」

新春キャンペーン実施中 :https://oralhealth-navi.com/pages/cp_2026newyear※調査期間：2026年1月6日～7日

（株）オーラルケアが運営する公式LINEの登録者を対象にアンケート調査を実施。「今年チャレンジしたいこと」を尋ねたところ、「運動・体づくり」「健康・体調管理」と回答した人が全体の7割を超えました。

また2026年は、60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」。

物事に勢いが生まれやすい年、新しいことを始めるのにいい年と言われることもあります。

こうした背景をふまえ、ウェブサイト「オーラルヘルスナビ」では新しい一年の始まりに“エナメル質のケア”に関するキャンペーンを開催しています。

“エナメル質のケア”で、キレイで健康なお口を！

詳細を見る :https://oralhealth-navi.com/pages/cp_2026newyearすりガラスイメージ

エナメル質は、歯の表面を覆っている組織。人体で最も硬い組織ですが、食事や歯磨きなどによって少しずつ小さな傷がついてしまいます。

エナメル質に傷が増えるとすりガラスのようになり、歯がくすんで見えたり、着色がつきやすくなったり。くすみや着色を落とそうと強いブラッシングを繰り返すことで、歯ぐき下がりなどのトラブルを引き起こすこともあります。

そこで、「オーラルヘルスナビ」が注目したのが“エナメル質のケア”。

毎日のケアに取り入れることで、歯面は汚れが付きづらいなめらかな状態に。さらに歯の自然な白さが引き出されます。

むし歯や歯周病を予防するだけでなく、エナメル質に注目したセルフケアを始めて、2026年は健康でつややかな歯を目指しませんか？

「オーラルヘルスナビ」限定 2026新春キャンペーン

■キャンペーン期間：2026年1月6日（火）～2月15日（日）

■参加方法：「オーラルヘルスナビ」で3,300円（税込み）以上を購入

■プレゼント：エナメル質ケアセット

5,500円以上ご購入の場合は、上記に加え ジャスライ×１本

■プレゼントの発送について： ご注文の商品と一緒にお届けします。期間中、何度でもご利用いただけます。

キャンペーンページはこちらから！ :https://oralhealth-navi.com/pages/cp_2026newyearプレゼントの内容をチェック

オーラルケア製品のご購入は「オーラルヘルスナビ」で！

「オーラルヘルスナビ」は、将来健康を実現するセルフケアを始めたい方のためのウェブサイト。(株)オーラルケアが運営しています。

登録料は無料。歯科専用アイテムを手軽に購入できるほか、お口の健康にまつわる情報を受け取れたり、歯科衛生士にお口のお悩みを相談したりすることも可能です。

https://oralhealth-navi.com/(https://oralhealth-navi.com/)

(株)オーラルケアとは

(株)オーラルケアは、予防歯科先進国・スウェーデンをお手本にしながら、「日本人の生活習慣や口腔内環境に合わせたケア」を広めています。

【会社概要】

社名：株式会社オーラルケア

本社所在地：東京都荒川区西日暮里2-32-9

代表取締役：大竹琢也

事業内容： 予防歯科関連製品・施設在宅用口腔ケア製品の開発、輸

入、販売など

HP：https://www.oralcare.co.jp(https://www.oralcare.co.jp)