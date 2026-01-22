【ハイブリッド開催】NTTDXPN、マクアケなど事業開発スペシャリストが登壇！「AI時代に再考すべき仮説・検証のアプローチ」について語る

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）に登壇イベント「事業は、偶然では育たない──AI時代に再考すべき仮説・検証のアプローチ」をハイブリッド形式で開催することを発表します。

当日は、株式会社NTT DXパートナー、株式会社マクアケ、ソニーグループ株式会社より、事業開発に関するスペシャリストの皆様をお迎えし、弊社からは執行役員 CPOの稲葉が登壇いたします。AIと人間が並走する時代において、仮説を立て、試し、学び、次の一手へつなげる営みを、個人の力量に依存させるのではなく、組織として「どのように設計し、どう再現可能な形で積み上げていくのか。」をAI活用、プロセス設計、組織づくりという多様な切り口から掘り下げていきます。

◆ 事業は、偶然では育たない──AI時代に再考すべき仮説・検証のアプローチ

申し込みはこちら :https://jp.findy-team.io/event/live/fi_business-development_20260127/

多くの企業で、「技術はあるのに売れない」「企画は生まれるのに通らない」という停滞が起きています。アイデアや人材が不足しているわけではないにもかかわらず、なぜ事業は前に進まないのでしょうか。その背景には、インサイトが組織内に散在し、仮説・検証が個人の経験や勘に依存してしまっている、組織構造があります。この状態が続けば、AIが企画書を生成する時代であっても、企業は「売れるための勝ちパターン」にたどり着くことができず、投資判断の精度は下がり、事業開発の再現性は失われていきます。AIやデータ活用は、仮説を広げ、検証を加速させる強力な手段です。一方で、「どの仮説を信じ、何を検証し、いつ意思決定するのか」という本質的な判断は、いまもなお組織と人に委ねられています。AIが担う領域と、人が向き合うべき泥臭い本質--その両立こそが、これからの事業開発に求められています。

本イベントでは、こうした停滞を突破する鍵として、仮説をどう精緻化し、検証をどう高速化し、その学びをいかに意思決定へ還元していくのかを、「事業開発の新しいアプローチ」として再定義していきます。仮説を立て、試し、学び、次の一手へつなげる営みを、個人の力量に依存させるのではなく、組織としてどう設計し、どう再現可能な形で積み上げていくのか。AI活用、プロセス設計、組織づくりという多様な切り口から掘り下げていきます。

◆ 開催概要

◆こんなお悩みのある方におすすめ

◆登壇者紹介

- 「なぜその企画なのか？」をデータで説明できず、稟議が通らずに悩んでいる事業開発担当者の方- 新規事業の仮説検証が勘と経験に依存しており、再現性に限界を感じている方- PoCを繰り返しているが成果につながらず、検証の進め方自体を見直したい方- 顧客の声や市場データを活かし、売れる根拠を持った設計に変えたい企画担当の方- AIを活用しながらも、事業判断の質を本質的に高めたい事業開発・PdMの方

株式会社NTT DXパートナー

「架空商品モール」プロデューサー 朴 在文 氏

青山学院大学卒業後、NTT東日本に入社。 法人営業、ビジネス開発、新規事業創出を経験した後、社内派遣制度でAnchorstarに出向し、大企業の戦略コンサルに従事。

現職では、生成AIと生活者の声を掛け合わせた共創型開発サービス「架空商品モール」を立ち上げ、フジテレビ「ワイドナショー」「FNN Live News α」、NHK「おはよう日本」など複数メディアに出演。

筋の良い仮説を短期間で生み出すことを目的に、メーカーの新商品企画を支援。

株式会社マクアケ

専門性執行役員 / R&Dプロデューサー 北原 成憲 氏

2015年マクアケ入社。企業の新規事業プロデュース部門である「Makuake Incubation Studio（MIS）」の責任者として、企業の研究開発（R&D）を起点にした新商品・新規事業プロデュースを行い、研究開発成果の社会実装支援に従事。手掛けた商品で、グッドデザイン賞、iF DESIGN AWARDなど受賞多数。法政大学 キャリアデザイン学部 非常勤講師。大妻女子大学 大妻マネジメントアカデミー 講師。

ソニーグループ株式会社

事業開発プラットフォーム Business Acceleration and Collaboration部門

Acceleration Service事業部

Business Design and Consulting Team 統括課長 野村 憲治 氏

専門商社にて貿易実務、国内営業、海外サプライヤ開拓に従事したのち、オフィスサプライ系/機械部品系大手EC企業にて新規事業立ち上げに参画。 クラウドシステム導入、調達業務代行、コンサルティング、サービス開発、アライアンス、大手顧客営業、マーケティングと幅広く従事。その間、部長として組織マネジメント、人材育成も担当。

その後、ソニーグループ株式会社へ入社し、入社後は一貫して、Sony Acceleration Platformにて顧客の課題定義、 ソリューション提供を行うビジネスデザイナー組織の統括として、新規事業開発支援に従事。

ファインディ株式会社

執行役員 CPO 稲葉 将一

早稲田大学卒業後、新卒でリクルートに入社。 国内転職事業・海外HR事業（アジア8カ国）にて、プロダクトマネジメントや事業企画等を経験した後、ファインディにジョイン。 2024年より、プロダクトマネジメント室を立ち上げ、室長として、ファインディのプロダクトを横断して管掌。 「Findy Team+」インド市場でのグロースにコミット後、「Findy Insights」の事業開発に従事。

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。