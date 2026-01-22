【お知らせ】「第101回東京インターナショナル　ギフト・ショー2026春」に出展いたします

株式会社ハシートップイン


株式会社ハシモト/株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、東京ビッグサイトにて開催の「第101回東京インターナショナルギフトショー2026春」に出展します。多数の新商品と人気商品の展示を予定しております。ご来場お待ちしております。

【出展ブースNo.】東７-Ｔ３５-３１



◆出展概要

名称：第101回東京インターナショナル　ギフト・ショー
会期：2026年2月4日（水）～6日（金）
開催時間：2月4日(水)　10：00～18：00
　　　　　2月5日(木)　10：00～18：00
　　　　　2月6日(金)　10：00～17：00
会場：東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）　東京都江東区有明 3-11-1






生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。