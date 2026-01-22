株式会社SA

労働基準法改正の議論の中で、「つながらない権利」が注目されています。時間外や休日に、業務連絡が頻繁に届くことで休息が妨げられる問題を受け、諸外国では法制化が進んでいます。一方、日本では業種特性や緊急対応の必要性から、いきなり全面禁止とするのは難しく、まずはガイドラインで線引きを整理する方向性が示されています。先行予測として、企業が知っておくべきポイントを整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cu0JQq9pdRU ]

【こんな疑問に答えます】

・「つながらない権利」とは、どのような考え方なのか

・なぜ今、この論点が労基法改正で取り上げられているのか

・海外では、どのように法制化されているのか

・日本で全面的な禁止が難しい理由は何か

・ガイドラインでは、どんな線引きが想定されているのか

・緊急対応が必要な業務は、どう扱われる可能性があるのか

・上司や管理職は、連絡の仕方をどう見直すべきか

・確定前の今、企業が整えておくべき社内ルールは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

