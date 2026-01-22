「人間性の回復」と「内発的動機」から組織を変革する

企業や社員のレジリエンスと持続可能性を高める、新しい組織変革アプローチ

株式会社エフアイシーシー（以下、FICC、本社：東京都港区、代表取締役：森啓子）と、株式会社スノーピークビジネスソリューションズ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：坂田 真也）は、体験型インターナルブランディング支援サービス「INSIDE OUT:DOOR（インサイド・アウトドア）」を共同開発し、提供を開始いたします。

DXをはじめとするさまざまな領域のトランスフォーメーションや、AIの発展による人の働き方の変化が加速度的に進む現代において、企業とそこで働く一人ひとりのビジネスパーソンには、外部環境に左右されないレジリエンスと、長期的に価値を生み出し続ける持続可能性が求められています。そのためには、企業の存在意義（パーパス）と、社員一人ひとりの「自分たちはどうありたいか」という内側から湧き上がる「内発的動機」が接続された組織づくりが不可欠です。

「INSIDE OUT:DOOR」は、この「内発的動機」を捉えたうえで、さらに自然の力を借りながら、個人の創造性や主体性を引き上げ、人的資本の価値最大化を目指すインターナルブランディング支援サービスです。普段のオフィスを離れたアウトドアという非日常の環境を活用し、心理的安全性と開放感のある体験を通じて、個人の想いを解放します。自然の中での対話によって認識変容を促し、企業の大義と個人のミッションを結び直すことで、行動変容のきっかけを生み出し、組織全体の主体性と創造性を加速させることを目的としています。

FICCのブランドマーケティングと、スノーピークのアウトドア実践知の融合

本サービスは、一人ひとりが持つ可能性を活かしながら、新たな価値創出に挑戦する企業やブランドに向けて、FICCとスノーピークビジネスソリューションズが、両社の “強み” を掛け合わせた共創により実現しました。

FICCはこれまで、さまざまな企業・ブランドに対し、持続的なビジネス成長を実現するブランドマーケティングを実践して参りましたが、その中で、ブランドに関わる一人ひとりの内側から生まれる「内発的動機」が自律的な意思決定やブランド戦略への自分ごと化を促す重要な要素であることを確信しました。ワークショップなどを通じてステークホルダーの「内発的動機」を引き出しながら、ブランドの視点や生活者のインサイト洞察をはじめとする市場の視点を掛け合わせることで、組織の内側から市場・社会へと価値が広がっていく、持続的な市場創造と文化醸成を支援しています。

一方、スノーピークビジネスソリューションズは、スノーピークグループにおいて「働」の領域を担い、アウトドア×ビジネスの視点から、組織文化やDXをはじめとした企業変革を支援してきました。アウトドアという非日常の環境がもたらすAwe（オウ / 自然の雄大さに対する畏敬や驚きによって脳が活性化するポジティブな体験）を通じて、固定化された思考や心理的枠組みが解放され、創造的な対話や新たな発想が生まれやすい状態が育まれます。こうした効果は、慶應義塾大学教授で幸福学研究者の前野隆司氏との共同研究によっても定量的に裏付けられており、アウトドア会議が「主体性」「関係性」「創造性」といった要素を高めることが示されています。

二社の強みが融合することで、企業の存在意義やビジョンを「定めること」に留めず、それが一人ひとりの想いと結びつき、行動として立ち上がっていくまでの変化のプロセスを、自然という非日常の環境を通じて後押しします。アウトドアという場がもたらす心理的安全性と、FICCが設計する「内発的動機」を起点とした対話のプロセスが重なり合うことで、ビジョンやミッションは「与えられたもの」から、現場の対話の中で意味づけされ、行動として現れていくものへと変わっていきます。企業と個人の関係性を再定義し、主体性と創造性を備えた組織文化の醸成につなげるインターナルブランディング支援を提供します。

100年時代を生きる人間による、100年ブランドの実現へ

FICCとスノーピークビジネスソリューションズは、「INSIDE OUT:DOOR」を通じて、企業やブランドの大義のもとに、組織一人ひとりの人間性の回復を起点とした主体的な組織変革を支援します。

事業部を横断した組織全体のアライメントが取れた、一貫性のある強固で持続的な企業活動と人的資本経営。その実現に向けて、主体性と創造性を持って社会価値と経済価値を両立するビジネスを推進する共同体こそが、これからの時代を生き抜く組織の姿であると、私たちは考えています。

FICCについて

https://www.ficc.jp/

ブランドの社会的意義が求められる市場を創り、持続的なビジネス成長を支援するブランドマーケティングエージェンシー。ブランディングとマーケティング、インターナルとアウター、そしてブランドの想いと関わる人たちの想いが分断されることのない「ブランドマーケティング」の考えを通じて、企業やブランドの課題解決をサポートしています。また、より良い社会の実現に向けて、ブランドや企業、地域・自治体、NPO、教育機関など、社会のさまざまなセクターを超えた共創にも取り組んでいます。

スノーピークビジネスソリューションズについて

https://snowpeak-bs.co.jp/

スノーピークグループの一員として、自然とテクノロジーを融合し、人間らしい働き方を支援するソリューションを提供しています。アウトドアを活用した研修やキャンピングオフィスの提案を通じて、人と人がつながり、良好な関係性を築く場を創出。さらに、働き方改革や現場改善を支えるDXやクラウドサービスの導入支援にも取り組み、組織の健全な成長を後押しします。自然の力とテクノロジーの可能性を掛け合わせ、ビジネスに本質的な価値をもたらします。