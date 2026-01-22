派遣会社マッチングサービス「派遣コネクト」で人材派遣会社の掲載企業を募集

ビジコネット株式会社

ビジコネット株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、派遣会社マッチングサービス「派遣コネクト」にて、派遣会社のインタビュー掲載企業を募集します。本取り組みでは派遣会社を運営されている企業様を対象に、貴社ならではの強みやサポート体制を丁寧にお伺いし、インタビュー形式の記事にまとめ広く発信して参ります。

■派遣コネクトについて

「派遣コネクト」は、最適な派遣会社選びを支援するマッチングサービスです。オフィスワークから専門職まで幅広い職種を網羅し、これまで多くのマッチングを実現してきました。 また、人材派遣にまつわる多くのキーワードで検索結果上位を獲得しており、メディア全体が高い集客力を有しています。

本取り組みによるインタビューを通じて、派遣会社を運営する企業様には、登録スタッフの確保や新規顧客の獲得、サービスの認知向上などで広くご活用いただけます。

URL：https://2b-connect.jp/haken/

■本取り組みの概要

各派遣会社の「独自の強み」や「こだわり」にスポットを当てる特別インタビュー企画です。自社発信の情報だけでは見えにくい、運営担当者の想いやスタッフへのサポート体制を記事化し、相性の良い企業および求職者との出会いを創出することを目的としています。

【対象企業】

派遣会社を運営されている企業様

【費用】

無料でお申し込みいただけます。

■掲載メリット

■お申し込み方法

- コストゼロで自社の魅力を多角的に発信取材・掲載に費用は一切かかりません。プロの視点で貴社の強みを言語化することで、ブランディング強化に繋がります。- 企業・求職者の双方へ向けた「信頼の裏付け」に客観的な紹介記事を提示することで、企業担当者には「安心感」を、求職者には「応募の決め手」を提供します。新規顧客の開拓と、登録スタッフの確保を同時に支援します。- 公式コンテンツとしての二次利用で営業・採用を効率化完成した記事は、自社サイトやSNS、求人票、営業資料などへ自由に転載可能です。信頼性の高い公式コンテンツとして、多角的な情報発信にご活用いただけます。

弊社お問い合わせページよりお気軽にお申し込みください。

URL：https://busiconet.co.jp/contact/

■インタビュー記事掲載までの流れ

インタビューはオンラインで実施し、所要時間は30分～45分程度です。

事前にヒアリング項目を共有いたしますので、無理なく安心してご参加いただけます。

■この取り組みについて

- お問い合わせページよりお申し込み- インタビューの日程調整- 事前ヒアリング項目の共有- インタビュー実施（オンライン）- 記事の作成・内容のご確認- 派遣コネクトにて記事公開

人材派遣市場において、各社が持つ独自のサポート体制や運営ノウハウは、企業や求職者が最も重視するポイントです。しかし、それら「目に見えにくい強み」を正しく外部へ届けることは容易ではありません。 この取り組みを通じて、貴社特有の魅力を第三者視点で言語化し、最適なマッチングを生むための強力な情報発信をバックアップしたいと考えております。

■ビジコネット株式会社 会社概要

会社名：ビジコネット株式会社

代表者名：藤井 恭

住所：東京都港区1-2-20 汐留ビルディング 3F

設立：2020年2月

資本金：3,000万円

URL：https://busiconet.co.jp/

事業内容：

・派遣会社と派遣求人企業のマッチングサービス「派遣コネクト」の運営

・転職お役立ち情報メディア「EvoWork」の運営

・転職派遣メディア「CareeReco」の運営

・人材業界を中心としたマーケティング支援