ホテル・ウェルネス施設向け“循環型リトリートウェア”を提案--〈ENSULO〉がギフト・ショー同時開催展LIFE×DESIGN「ACTIVE CREATORS」初出展、代官山POPUPも開催

グラファイト株式会社

グラファイト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡部健史）が展開する循環型ライフスタイルブランド「ENSULO（エンスーロ）」は、2026年2月開催の「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026」同時開催展「第19回LIFE×DESIGN」内「ACTIVE CREATORS」に初出展します。

併せて、2026年1月31日～3月31日の2ヶ月間、代官山「THE YOMOGI STAND」にてPOPUPイベントを開催します。



ENSULOは、廃棄前提のアメニティに代わる選択肢として“土に還る循環型リトリートウェア”を提案。ホテル・温浴施設・ウェルネス施設に向け、環境配慮とゲスト体験の質を両立する新しいプロダクトと導入プランを本展示会にて発表します。

■展示会・POPUP概要

１.【展示会】ギフト・ショー同時開催展「第19回LIFE×DESIGN」

新進気鋭のブランドが集う「第19回LIFE×DESIGN」の「ACTIVE CREATORS」ゾーンに、ENSULOが初出展。今回はブランドの世界観を体現する新作アイテムを中心に展示予定です。自然と調和するライフスタイル商品や素材、サステナブルな循環の取組みをご提案いたします。

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

開催時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00閉場）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 西1ホール

出展カテゴリー：ACTIVE CREATORS

ブース番号：西1-AC-02

展示内容：ウエア、タオル、小物など

入場料：無料（事前登録制）

公式URL：https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/

※商談をご希望の方は、以下のメールアドレスよりご連絡ください。

info@ensulo.jp

２.【POPUP・展示会】THE YOMOGI STAND

2026年1月31日（土）より、東京・代官山の“発酵よもぎ専門”のドリンクスタンド「THE YOMOGI STAND」にて、POPUPを開催いたします。期間中は、定番の人気アイテムに加え、新作や限定商品などをよりすぐってご紹介予定です。

本POPUPは、これまでENSULOがキュレーションしてきた企画でもご一緒してきた「THE YOMOGI STAND」との親和性の高さから実現。自然由来の素材を大切にする姿勢や、心とからだを整える“リトリート”の価値観、空間のムードにも共鳴するものがあり、今回の開催に至りました。

会期：2026年1月31日（土）～3月31日（火）

会場：THE YOMOGI STAND @ DAIKANYAMA

所在地：東京都渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山1F

営業時間：火～金 12:00-18:00／土日祝 11:00-19:00

Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand/)

※カフェでの商談も可能です。商談をご希望の方は、以下のメールアドレスよりご連絡ください。

info@ensulo.jp

■ホテル・施設向け提案内容

展示会では、滞在や体験の質を高めるBtoB向けの取り組みとして、以下のご提案をご紹介します。



・客室ルームウェアや、スパ・サウナ後のリラックスウェアとしての導入

・施設ロゴ刺繍や別注カラーなど、空間やコンセプトに合わせたカスタマイズ対応

・小ロットから試せるトライアル導入

・使用後の回収・堆肥化までを見据えた循環スキーム（P-FACTS）の設計

・タオルやアメニティとの組み合わせによる、滞在体験全体のトータル設計

ENSULOは、循環設計を大切にしながら、衣服を施設の世界観や思想が伝わる「体験の一部」として提案し、サステナビリティと滞在価値を両立する在り方を目指しています。

■ENSULOについて

ENSULOは、日本の伝統技術に現代的な解釈を加え、心と身体を整えるリトリートウェアを提案するライフスタイルブランドです。

すべての製品に、生分解性を持つ植物由来素材ピエクレックスを採用。繊維の動きにより微弱な電気が発生し、抗菌効果※¹を発揮する特性を備えています。

・循環を前提としたデザイン設計

・生分解可能な素材／付属／縫製の選定

・着古した製品を土へ還す循環スキーム

衣服を「身にまとうもの」から「循環をデザインするもの」へ。ENSULOは、自然と共生するライフスタイルを提案します。

※¹抗菌効果とは、菌の増殖を抑える効果のことです。使用状況により効果は変わります。

公式オンラインストア：https://ensulo.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ensulo_official/

■ お問い合わせ先

ENSULOの”WEAR CIRCULATION”

