使うたびに癒される 「すみっコパンきょうしつ」モチーフ すみっコぐらしオリジナルマグカップ＆人気パン2個セット1月23日より、なくなり次第終了の数量限定販売開始

株式会社ダイヤ

今年創業80周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里 代表取締役社長：多田俊介 以下 ダイヤ）は、すみっコぐらしの人気テーマ「すみっコパンきょうしつ」をモチーフにしたオリジナルマグカップと、当店で人気のパン2種類をセットにした新商品を発売いたします。パン屋さんをイメージしたかわいらしいデザインのマグカップと、毎日食べたくなるパンを組み合わせた、日常にもギフトにもおすすめのセットです。1月23日より販売開始。数量限定のためなくなり次第終了となります。

■商品概要

すみっコぐらしマグカップとパンセット

テイクアウト 1,760円（税込）

■商品説明：すみっコパンきょうしつの世界観を楽しめるマグカップと、人気パン2種のセット。使うたび、食べるたびに、ほっと和むパンの時間をお届けします。

※セットのパンは各店で異なります。店頭でご確認ください。

■販売期間：2026年1月23日(金)～ 数量限定、なくなり次第終了

■販売場所：クックハウス全店（予定）

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/166_1_679f9832b2e3a161de1e29cba49f9bc0.jpg?v=202601221051 ]