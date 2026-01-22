使うたびに癒される 「すみっコパンきょうしつ」モチーフ すみっコぐらしオリジナルマグカップ＆人気パン2個セット1月23日より、なくなり次第終了の数量限定販売開始
株式会社ダイヤ
■商品概要
■株式会社ダイヤ 会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/166_1_679f9832b2e3a161de1e29cba49f9bc0.jpg?v=202601221051 ]
今年創業80周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里 代表取締役社長：多田俊介 以下 ダイヤ）は、すみっコぐらしの人気テーマ「すみっコパンきょうしつ」をモチーフにしたオリジナルマグカップと、当店で人気のパン2種類をセットにした新商品を発売いたします。パン屋さんをイメージしたかわいらしいデザインのマグカップと、毎日食べたくなるパンを組み合わせた、日常にもギフトにもおすすめのセットです。1月23日より販売開始。数量限定のためなくなり次第終了となります。
すみっコぐらしマグカップとパンセット
テイクアウト 1,760円（税込）
■商品説明：すみっコパンきょうしつの世界観を楽しめるマグカップと、人気パン2種のセット。使うたび、食べるたびに、ほっと和むパンの時間をお届けします。
※セットのパンは各店で異なります。店頭でご確認ください。
■販売期間：2026年1月23日(金)～ 数量限定、なくなり次第終了
■販売場所：クックハウス全店（予定）
