越境ECの株式会社楽一番、韓国最大級のフリマアプリ「雷市場（ポンジャン）」と公式連携を開始

株式会社楽一番

越境ECプラットホームを展開する株式会社楽一番（本社：東京都新宿区、https://rakuichiban.co.jp/ 代表取締役：楊 松、以下「楽一番」）は、韓国最大手のCtoCマーケットプレイス「雷市場（ポンジャン／Bunjang）」と公式パートナーシップを締結し、連携を開始いたしました。

本連携により、楽一番が運営する購入代行サービス「RAKUFUN」および「楽淘一番」を利用する全世界200万人の会員は、韓国の「雷市場」に出品されている数千万点以上の商品を、言語や決済の壁を感じることなくスムーズに購入することが可能となります。

■ 背景：加速する「Kカルチャー」需要と越境EC

近年、K-POPや韓国ファッション、コスメなどの「Kカルチャー」は世界的なブームとなっており、

特にMZ世代（ミレニアル世代・Z世代）を中心に、韓国限定のグッズや希少なアイテムへの需要が急増しています。

しかし、韓国国内のフリマアプリは、海外からの購入が困難な状況が続いていました。

■ 連携の概要とメリット

今回の公式連携により、「RAKUFUN/楽淘一番」のプラットフォーム上に「雷市場」の商品データがAPI連携されます。

- シームレスな購入体験ユーザーは「RAKUFUN/楽淘一番」のサイト内で、多言語で「雷市場」の商品を検索・閲覧し、そのまま決済まで完了できます。- 安心の検品・配送購入された商品は、楽一番の韓国現地倉庫にて検品を行った後、ユーザーの居住国へ国際配送されます。- 「推し活」を強力にサポート「雷市場」はK-POPアイドルのグッズの流通量が多く、世界各国のファンにとっても垂涎のプラットフォームです。本連携により、Rakufun/楽淘一番会員は「推し」のレアアイテムをより手軽に入手できるようになります。■ パートナーシップ企業の規模と概要

【雷市場（Bunjang / ポンジャン）について】 韓国を代表するCtoCプラットフォームです。

累計加入者数: 2,100万人以上

主要ユーザー: 全体の約70%以上がMZ世代

特徴: 「K-POPグッズ」、「ブランド品」、「スニーカー」の取引が特に活発で、韓国内のトレンド発信地としての地位を確立しています。

■今後の展望

楽一番は、今回の韓国「雷市場」との連携を皮切りに、日本国内のみならず、世界中の魅力的な商品をグローバルなユーザーへ届ける「越境ECのNEW STANDARD」を創造してまいります。

■ 楽一番について

創業以来、国際転送・代理購入サービスの第一人者として、10年以上にわたり世界各国に日本の商品を届けている。

日本のECサイトの商品を海外ユーザーに代わって購入し、各国のお客様のもとへお届けする代理購入型越境EC「楽一番/Rakufun」については会員数200万人を突破。

TMALL・JD・得物・抖音などの出店サポートから国際物流および国内物流支援など、多岐にわたる事業を行っている。

■株式会社楽一番

会社名：株式会社楽一番

代表取締役：楊 松

設立：2012年

所在地：東京都新宿区西新宿8-1-2

■本件に関するお問い合わせ

株式会社楽一番

担当者：青山

連絡先：support@rakuichiban.co.jp