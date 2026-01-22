新サービス「ランサムウェア対策パッケージ(予防対策・初動対応強化)」を2026年1月より提供開始

三井物産セキュアディレクション株式会社

三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山、以下「三井物産セキュアディレクション」）は、ランサムウェアによる被害発生リスクの低減と、万が一の際の迅速な初動対応および被害最小化を目的とした、ランサムウェア対策パッケージサービスの提供を開始しました。

本サービスは、事前の予防対策からインシデント発生時の初動対応体制の強化までを包括的に支援するもので、企業ごとの課題や環境に応じて、必要なサービスを柔軟に組み合わせて提供します。ランサムウェア被害を完全に防ぐことが難しい時代において、説明責任を果たせる備えと実践的な対応力の強化をサポートします。

背景

近年、サイバー攻撃は業界・企業規模を問わず深刻化しており、すべての企業がランサムウェアの脅威に直面しています。ランサムウェア被害を100%防ぐことは困難な時代において、企業には説明責任を果たせる事前の備えと、有事の際に迅速な初動対応が可能な体制が不可欠です。一方で、多くの企業では、

- ランサムウェア対策に取り組んでいるが、何が十分で何が不足しているのか把握できていない- 被害発生時の初動対応手順や役割が社内に浸透しておらず、迅速に動けるか不安- 初動対応を誤った場合の事業停止・被害拡大リスクが心配

といった課題を抱えているのが実情です。

こうした課題を解決するため、三井物産セキュアディレクションでは、お客様の課題やリスクレベル、ご予算を踏まえ、実効性の高いランサムウェア対策を提供します。

サービス概要

本サービスは、ランサムウェアによる被害発生リスクを抑える予防対策と被害を最小化する初動対応強化を包括支援するランサムウェア対策パッケージサービスです。

ランサムウェア攻撃を完全に防ぐことは困難ですが、事前の備えが被害規模・復旧期間、そして事業継続に大きく影響します。

セキュリティ専門家がお客様各社の環境や課題を整理したうえで、最適な対策を組み合わせ、最適な形でご提案します。お客様は、提案内容の中からご予算に合わせて、必要なサービスを柔軟にお選びいただけます。

ご支援例

※お客様ごとに最適なサービスを組み合わせてご提案します。サービスの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

被害発生リスクを抑える “予防”対策：- 現行セキュリティ対策のリスクアセスメント- Active Directory設定調査- ペネトレーションテスト/TLPT(Threat-Led Penetration Testing)- ASM(Attack Surface Management)- クレデンシャル漏洩モニタリング(ダークウェブ調査)被害を最小化する“初動対応”強化：- ランサムウェア対応マニュアル作成支援- サイバーBCP訓練- CSIRT構築支援/アウトソーシング- インシデント対応支援(フォレンジック等)

三井物産セキュアディレクション株式会社について

2004年に三井物産株式会社の100%子会社として発足し、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

三井物産セキュアディレクション株式会社

e-mail: sales-info@mbsd.jp