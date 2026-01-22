こっちのけんとさんが初のAI化!? お肌の悩みに応えるUHAグミサプリCM 第5弾 「Kento AI～セラミド～」篇 2026年1月22日（木）にWebCM公開

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、サプリメントブランド「UHAグミサプリ」の第5弾となるCMを、1月22日（木）に公開いたします。CMソングは引き続き、アーティストのこっちのけんとさんに「はいよろこんで」の替え歌を制作していただきました。今回は冬に乾燥しがちな肌の“うるおい”をテーマに、手軽な保湿ケア方法をこっちのけんとさんが伝授するというストーリーになっています。



【ブランドサイト】 https://gummy-supple.com

■こっちのけんとさんがAIに!

第5弾となる本CMでは、こっちのけんとさんが対話型AIチャット「Kento AI」へと変身！収録では、AIらしい声にも挑戦していただきました。質問されると“ハイ、ヨロコンデ!!”と答える「Kento AI」 は、スムーズにお悩みを解決できるのか!?ご注目ください。

■肌のうるおいは内側からケアできる!?

気温や湿度が下がる冬は、肌から水分が失われやすく肌の乾燥に悩む女性が多くいます。そんな寒い時期はスキンケアなど外側からの保湿だけでなく、 内側からもケアするのが効果的です。そこでお勧めしたいのが、1日2粒のグミで手軽に内側から肌のうるおいを守る「UHAグミサプリ セラミド」。本製品に含まれるパイナップル由来のグルコシルセラミドは、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高めて肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。

CMストーリー

お風呂上がりに保湿ケアをする女性。鏡を見ながら、たまご肌に憧れている様子。そこで女性は、こっちのけんとさんがAI化した「Kento AI」に質問。「ハイ、ヨロコンデ!!」と「Kento AI」が返事をすると…スマホからなんと本物のこっちのけんとさんが登場!乾燥に悩む女性に、肌のうるおいを守る「UHAグミサプリ セラミド」を差し出すというストーリーになっています。本人とAIの一人二役をこなすこっちのけんとさんの歌声やセリフに注目です。ダンスパートのみの15秒バージョンと縦型バージョンも併せてお楽しみください！

キービジュアル

機能性表示食品 【届出表示】 本品にはパイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌のうるおいを守るのを助ける機能があることが報告されています。 ※関与成分（パイナップル由来グルコシルセラミド）の研究レビューによる評価

プロモーション概要

【WEB CM】

タイトル：「Kento AI～セラミド～」篇 30秒 https://youtu.be/mJR40nlLBDA

タイトル：「Kento AI～セラミド～」篇 15秒 https://youtu.be/3uFfxpuGajQ

タイトル：「Kento AI～セラミド～」篇 縦型ムービー https://youtube.com/shorts/dH8mAPVpkto

公開サイト：UHA味覚糖 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@uha2837

アーティストプロフィール

こっちのけんと

キャッチコピーは「緑のマルチアーチスト」。楽曲制作や映像制作、デザインなど幅広いアーティストとして活動中。



実体験をもとにした人間味のあるパワフルだけど どこか繊細な楽曲で 経験をしたことがなくとも聞いた人が「自分事」として捉えてしまう共感性の高い歌詞が特徴。



2024年5月27日にリリースした6th single「はいよろこんで」はSNSを含む総再生回数が200億回を突破。ストリーミング再生回数は2.5億回を突破し、MusicVideoの再生回数は2億回を超えている。日本のみならず海外チャートでも1位を獲得するなど、大きな注目を浴びた。



2024年の年間Billboard JAPAN"Heatseekers Songs"で、「はいよろこんで」が1位にランクイン。第66回輝く！日本レコード大賞にて最優秀新人賞を受賞。第75回NHK紅白歌合戦に初出場。

イラストレータープロフィール

室木おすし

イラストレーター、漫画家、オモコロライター、3児の父という4つの顔を持つ。一目で室木氏の絵だと分かるおもしろかわいいタッチが特徴。



24歳からフリーのイラストレーターとして活動を始め、2015年よりWebメディアオモコロにてライターを務める。2020年にはXにて『貴重な棒を持つネコ』を連載開始。投稿される４コマを心待ちにするフォロワーが急増し人気となり、2021年4月に書籍化された。

テレビ朝日のトークバラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』のイラストを2023年5月12日～2024年1月5日まで手掛けたことで、その名を広めた。

オモコロでの連載をまとめ2024年2月に出版された『たまに取り出せる褒め』は、自身の心に大切にしまっている褒められ体験をあたたかく描き、読者の共感を呼んだ。現在も重版を繰り返すほどの人気作。

最近では、NHKの情報番組『あさイチ』へ出演。

商品概要

UHAグミサプリ セラミド ［機能性表示食品］

肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいを守る

【届出表示】

本品には、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌のうるおいを守るのを助ける機能があることが報告されています。

※機能性関与成分（パイナップル由来グルコシルセラミド）の研究レビューによる評価

お肌の乾燥が気になる、いまの季節にオススメです。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・国の許可を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

【UHAグミサプリ とは】

「UHAグミサプリ」はグミのカタチをした美味しく手軽に続けやすいサプリメントシリーズです。



１日２粒で必要な栄養素を摂取いただけます。美味しく、楽しく健康習慣をしたい方におすすめです。「UHAグミサプリ」のラインナップは、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分をラインナップに揃えております。



（UHAグミサプリ 27成分 2026年1月現在）

◆ 商品名

UHAグミサプリ セラミド

◆ 発売場所

全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア ※お取り扱いのない店舗もございます。

UHA味覚糖 公式オンラインショップ

https://www.uha-shop.jp/lp?u=gummy-supple_ceramide

◆ 価格

オープン価格

制作スタッフリスト

広告会社：ADEX 日本経済広告社

ECD：中村 方彦

SCD／AD：芦川 久美子

CW／PL：角川 知紀

PL：臼井 玲奈

CP：大槻 泰弘

CAS：中島 宏

AE：堀江 正弘 / 川崎 心平 / 和泉 遥大

制作会社：21インコーポレーション

P：衣笠 浩史

PM：三吉 輝尚 / 樋口 琴未

演出：白川 東一

エディター（オフライン/オンライン）：尾山 美佳

Music：佐藤 能久

ミキサー：辻元 良

SE：大西 洋平

イラストレーター：室木 おすし

振付：KOTARO IDE

アーティスト：こっちのけんと