【農家直送でお届け】蜜たっぷり！サンふじ&100%りんごジュースセットを2月末まで販売中

福島県国見町の「クニミノマド」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）では、サンふじりんごとりんごジュースのセットの販売を2月28日（土）まで受け付けております。

サンふじ“葉取らずりんご”について

購入はこちら :https://foundingbase.shop/items/695c628cd4932610bb28d2d4

りんごとジュースには、サンふじという品種の“葉とらずりんご”を使用しています。

葉とらずりんご”は名前の通りに、葉っぱを取らずにりんごを栽培します。

りんご栽培では、均等に太陽の光を当てるため、収穫の1ヵ月前にりんごの葉を取り去るのが通例です。

葉取らずりんごは、収穫まで葉から豊富な栄養を受け取り、細部にまで行き渡った甘みが特徴です。



甘みと栄養が凝縮したりんごからつくられており、

特別な日にではなく、ごくありふれた日常の中で、「あ、おいしい」を感じてもらえる一品です。

りんごジュースついて

太陽の光とたくさんの葉っぱで

栄養と甘味を限界までりんごに注ぎ込んでいるりんごを使用したりんごジュースは、

その分味わいと甘さが濃厚なりんごになります。

果実の真ん中には蜜が入りやすく、果汁たっぷりでジューシーなおいしさです。

無添加で、砂糖は一切使用しておりません。

ひと口飲むと、

「砂糖なしでこの甘さ？！」

「りんごの甘さがすごい！」と、

多くの方が驚かれています。

おすすめの飲み方！

そのまま飲んでも美味しいですが、寒いこの時期はホットで飲むのもおすすめです。



温めることで甘みがより引き立ち、かなり甘く感じられるため、農家さんはお湯で割って飲むことも多いそうです。

農家のご紹介

「くろだ果樹園」3代目 黒田壌さん

大学を卒業してから本格的に農業を始めました。

現在は、祖父の代から続く「くろだ果樹園」でりんごと桃の栽培を行っています。

くろだ果樹園は、福島県のエコファーマーの認定を受けた有機質肥料を使った持続可能な農業を実践しています。

保存料を使わずに瓶詰めしているため、りんごそのままのおいしさを楽しめるのが魅力です。

販売情報



■内容量

サンふじりんご 3個｜葉取らずりんごジュース（サンふじりんご味）大瓶1本

※内容量：1,000ml



■値段

2,600円

※送料は別途かかります。

■配送方法

通常配送



■発送可能地域

全国各地（沖縄県、離島除く）

■販売期間

1月6日（火）～2月28日（土） ※無くなり次第終了※



■保存方法

直射日光を避け、常温で保存

■りんごジュースの保存期間

製造から1年。

お受け取り次第、瓶に記載されている賞味期限をご確認ください。

■購入ページ

下記のリンクからご購入いただけます。

https://foundingbase.shop/items/695c628cd4932610bb28d2d4

りんごの産地・福島県国見町

国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8,000人（2025年10月現在）の小さな町です。

福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕（ようさん）住宅として使われていた古民家が残る、歴史を感じることができる場所です。

国見町には観光農園がないため、収穫した果物のほとんどがJAや道の駅で販売されています。

直接販売する贈答用の果物はごくわずかであり、消費者の方と直接関わることは少なく、販路が限られております。

FoundingBaseは、国見町や農家さんと長期的かつ継続的に関われる仕組みとして桃やりんごの木1本を複数人でシェアする「クニミノマドオーナー制度」を2022年4月から運営。参加申し込みを行いオーナーになることで、果物を受け取るだけではなく、生育過程を知ったり、農業見学や収穫体験などに参加することができます。

クニミノマドオーナー制度の詳細：https://kuniminomado-owner.com/

