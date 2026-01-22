【2月5日(木)開催】ホテル・観光・自治体などトラベルビジネス従事者向け　SNSマーケティング最新トレンド解説

株式会社イニシャル

株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役：藤原 由唯、以下「イニシャル」）は、トラベルビジネス従事者を対象としたSNSマーケティングの無料オンラインセミナーを2026年2月5日（木）12時に開催します。また、当日参加が叶わない方に向けて、全3回のアーカイブ配信を行います。

＜セミナー概要＞

「TikTok売れ」という言葉が象徴するように、旅行業界に限らず、SNS施策は今やプロモーションにおいて極めて強力な手法の一つとなっています。一方で、効果計測が間接的にならざるを得ず、実際の「予約」や「売上」への貢献度が見えにくいという課題も残されています。

本セミナーでは、PR・インフルエンサー・SNSプラットフォームの各専門家が集結。 3つの異なる視点から、単なる認知にとどまらず、いかにして「集客」し、確実な「予約獲得」へ繋げるか、その具体的な実践論を解説します。

当日は、旅行業界におけるPRにおいて豊富なノウハウを持つ株式会社イニシャル トラベルユニットリーダーの土屋美幸、INFLUENCER BANK TikTokGO事業部 部長の永川裕太が登壇し、最適な情報設計から発信手法、最新事例までを解説いたします。

また、当日はメンバーによる質疑応答の時間も設けており、具体的な疑問や課題についてもその場で解消いただける機会となっております。ぜひご参加ください。

■開催概要

日時 ：【第一回】2026年2月5日 (木) 12：00 ～ 13：00 ※リアルタイム配信

：【第二回】2026年2月6日 (金) 12：00 ～ 13：00 ※アーカイブ配信

：【第三回】2026年2月9日 (月) 12：00 ～ 13：00 ※アーカイブ配信

：【第四回】2026年2月10日 (火) 12：00 ～ 13：00 ※アーカイブ配信

アジェンダ ：＜Session1＞ SNS施策全体で抑えるべきポイント

：＜Session2＞ 予約獲得につながる最新手法と施策のポイント

：＜Session3＞ 質疑応答 ※アーカイブ配信時はリアルタイム配信時の内容をご紹介

形式 ：Zoom

参加費 ：無料

お申し込み ：下記URLよりご確認ください。

URL ：https://forms.gle/sLcqwoCeaxyQ1HeE6

※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

■登壇者プロフィール

株式会社イニシャル トラベルユニット ユニットリーダー 土屋美幸

2015年、新卒でベクトルグループイニシャルに配属。自治体や各種観光キャンペーン、地域創生プロジェクト、ホテル等、観光業界における多様なPRを経験。コミュニケーション戦略設計や、ブランディング、コンセプト策定、プレスツアー、TVPR、コンテンツ制作、SNS施策等、クライアントのニーズに応じて幅広いご提案と実行を行っている。イニシャルのトラベルユニットのリーダーを務め、旅行者のインサイト分析や新メニュー開発を担っている。

株式会社イニシャル INFLUENCER BANK TikTokGO事業部 部長 永川裕太

第二新卒でデジタルメディアのスタートアップへジョイン。広告業界未経験ながら実績を積み、大手出版社の収益化支援部門の本部長代理へ最年少で就任。その後女性向けキュレーションメディアの営業を経て、2017年にYouTuberインフルエンサーマーケティングのスタートアップに入社。

営業局長、大手広告代理店とのアライアンス、新規事業責任者、など様々なポジションを経験。

2022年よりベクトルグループへ。INFLUENCER BANKにて、TikTokGO事業の責任者を務める。プライベートでは二児のパパ。

※当日は、もう1名ゲストの方にご登壇いただく予定です。

■株式会社イニシャルについて

社名 ：株式会社イニシャル

代表者 ：藤原 由唯

所在地 ：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F

URL ：https://vectorinc.co.jp/business/pr/initial

事業内容：PR企画立案及び実施、PR業務代行・コンサルティング、ブランディング業務、

IRコミュニケーション、リスクマネジメント業務、マーケティングリサーチ業務、

イベントの企画/実施

■このリリースに関するお問い合わせ先■

イニシャルインバウンドセミナー PR事務局

担当：田中・小山・米沢

TEL：03-5572-6316

mail：initial-Inboundseminar@vectorinc.co.jp