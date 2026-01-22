徹底的に履き心地にこだわったサニタリーショーツ「LunaSara」（ルナサラ）がAmazonランキングで急上昇中！

株式会社オーブ

株式会社オーブ（本社：大阪府枚方市、代表取締役：土屋 可絵）が2025年11月に発売を開始したサニタリーショーツ「LunaSara（ルナサラ）」が、Amazonランキングで2位（※1）を獲得。徹底的に履き心地にこだわった本商品は、予想以上の売れ行きで一時在庫切れとなるなど、着実に支持を広げています。

（※1：Amazonランキングサニタリーショーツ部門／2026年1月22日現在）

■「LunaSara」が女性たちの支持を集める理由

LunaSaraは2025年夏にAmazonにてテスト販売され、即完売。その際に寄せられたお客様の声をもとに改良し、11月より正式に販売されました。販売後はレビューの高さもあり注目を集め、Amazonランキングで急上昇。2026年1月現在、Amazonランキングのサニタリーショーツ部門で2位をマークするほどの人気商品となっています。

人気の理由１.ゴワゴワ、シャカシャカしなくて通気性抜群！オリジナルのメッシュ生地を採用

サニタリーショーツというと、ゴワゴワ、シャカシャカして履き心地が悪く、不快感を覚える女性も少なくありません。LunaSaraはそのような不快感を和らげるため、オリジナルのメッシュ生地を採用。「通気性が良い」「座り仕事でも蒸れを感じにくい」という声をいただいています。

人気の理由２.肌にやさしい綿生地を使用 ストレスフリーな履き心地を追求

生理期間中はホルモンバランスの影響で普段よりも肌が敏感になりやすく、化学繊維による摩擦やかぶれに悩む方も多くいらっしゃいます。LunaSaraは、直接肌に触れるクロッチ部分に綿100％、本体生地にも綿93％と、綿をベースにした肌ざわりの良い生地に仕上げました。また、洗濯表示などのタグは生地に直接プリント。腰周りの「チクチク感」をなくし、ストレスフリーな履き心地を追求しました。

人気の理由３.締め付け感がないのに、しっかりフィット！生理期間中も快適に過ごせる

生理中にお腹が張ったり、痛みがあったりする時、ショーツのゴムの締め付けを「苦しい」と感じてしまうことはよくあります。LunaSaraは、そのようなお悩みに寄り添い「締め付け感ゼロ」と「フィット感」の両立を追求しました。

最大の特徴は、独自の「幅広ウエストデザイン」です。一般的な細いゴムではなく、伸縮性に優れたメッシュ生地を折り返して面で支える設計になっています。これにより、腹部を圧迫することなく、優しく包み込むような履き心地を実現しています。

■Amazonレビューで高評価 予想以上の売れ行きで在庫切れになることも

LunaSaraは発売以来多くのお客様から高い評価をいただき、予想以上の売れ行きで一時的に在庫切れとなりました。ほんの一部ではありますが、お客様の喜びの声をご紹介します。

・肌触り、通気性は本当に最高。これ以外履けなくなりそう。

・小まめに替えてもデリケートゾーンの痒みに悩まされていたが、このショーツにしたらそれが激減した。

・ゴワゴワしたりせず、カサカサ音もせず、ほぼ違和感なく履いていられるのがよかったです。

・綿の割合が多いので、履いていて気持ちがよい。脱ぎ着する時のシャカシャカ音もほとんどしないので快適。

・ウエスト部は2つ折りになっており暖かみと包まれ感があります。お腹を冷やさないような配慮で嬉しかったです。

・防水生地が薄めなものの、防水性能はしっかりしており、寝ている時に割と盛大に後ろ漏れしてしまってもズボンには影響が出ず、助かりました。

■「生理期間中も前向きに過ごしてほしい」という代表の想い

「LunaSara」開発のきっかけとなったのは、代表の土屋自身が出産を機に婦人科系の疾患を経験し、生理への意識が大きく変化したことでした。「生理期間中も前向きに、そして快適に過ごしてほしい」という強い願いを抱くようになり、熱意を持ってこの商品の企画開発に取り組んできました。

「理想のサニタリーショーツ」を形にするため、まずは販売されているショーツを買い集めました。自ら着用して比較するだけではなく、ハサミで切って内部の構造を徹底的に分解。「どこに厚みがあるからごわつくのか」「どの素材が蒸れるのか」などを検証しました。その結果、不快感をおさえる「メッシュ生地」とお腹を締め付けない「幅広ウエスト構造」に行きついたのです。

■お客様の「安心」に寄り添い、さらなる展開へ

「お客様のご要望にどこまでも応える」

これが、株式会社オーブが大切にしている理念です。ネット通販でのサイズ選びに不安を感じるお客様の声を汲み取り、自社独自の基準による「サイズ交換・全額返金保証」を導入しています。万が一サイズが合わなかった場合は希望サイズへの交換、商品にご満足いただけなかった場合には返金にも対応してまいります。

なお、現在はAmazonのみへの出品ですが、今後は販路を拡大する予定です。これからも、お客様一人ひとりの声を大切にしながら、生理期間を前向きに変えていく挑戦を続けてまいります。

■商品情報

商品名：LunaSara（ルナサラ）サニタリーショーツ

サイズ：M・L・XL・3L

カラー：ブラック（3枚セット）／マルチカラー（チャコールグレー・ヘザーグレー・デカルトグリーンの3枚セット）

参考価格：2,380円

Amazon商品ページ：https://amzn.asia/d/28BdgVt